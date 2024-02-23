Король Южной Каролины. Дональд Трамп разгромил Никки Хейли в ее "домашнем" штате

08:27 25.02.2024

Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Южной Каролине



Дональд Трамп продолжил серию побед в праймериз, набрав большинство голосов в Южной Каролине. Несмотря на поражение в "домашнем" штате, его единственный сильный соперник - Никки Хейли - не планирует сниматься с гонки



Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на праймериз республиканцев в Южной Каролине, которые прошли 24 февраля, сообщает СNN. Победа политика - серьезный удар по его основному конкуренту Никки Хейли, занимавшей должность губернатора штата с 2011 по 2017 годы.



После подсчета 50% бюллетеней Трамп получает 60,4% голосов, а Хейли - 38,9%. Еще один кандидат, бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли набрал лишь 0,1%. Незначительное число голосов также получили ранее покинувшие гонку Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами. Дело в том, что бюллетени были отпечатаны еще до того, как политики объявили о решении снять свои кандидатуры с выборов.



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Согласно законодательству штата, проголосовать могли не только избиратели, зарегистрированные в качестве сторонников Республиканской партии, но и сторонники демократов, не проголосовавшие в собственных праймериз 3 февраля, а также независимые избиратели, которые не причисляют себя ни к одной из партий.



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По прогнозам CNN, бывший глава государства получает 38 из 50 голосов делегатов от Южной Каролины, которые будут выбирать кандидата в президенты от партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля. Хейли не получила поддержки ни одного делегата делегатов.



Ранее праймериз и кокусы прошли в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде. По итогам голосования в четырех штатах Трамп заручился поддержкой по меньшей мере 100 делегатов. Для официального выдвижения от Республиканской партии одному из претендентов необходимо набрать не менее 1215 голосов.