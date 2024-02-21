 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Не чисто английское убийство: тайна смерти Навального, - Сергей Переслегин
10:03 25.02.2024

Не чисто английское убийство: тайна смерти Навального
Сергей Переслегин
21 февраля 2024

"ЗАВТРА". Сергей Борисович, что вы можете сказать по поводу смерти Навального* и медиа-фона, который складывается вокруг этого?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Люди бывают и здоровыми, и больными. Да, у человека может оторваться тромб. Но в данном случае вполне логично задаться вопросом: не слишком ли странно, что это произошло именно в то время, когда жена Навального вместе с Зеленским находилась на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, а Украина потерпела обидное для себя и весьма тяжелое поражение под Авдеевкой? Да еще и интервью Владимира Путина Такеру Карлсону прошло очень успешно, имело колоссальный медийный отклик и продемонстрировало, что ситуация в России несколько иная, чем привыкли показывать западные СМИ.

При этих обстоятельствах "совершенно неожиданно" умирает Навальный, и в его смерти наши противники тут же обвиняют едва ли не лично Путина. И, как обычно, не имеют хоть какого-то разумного объяснения, в чем же выгода для российского президента в устранении оппозиционера, особенно в данный момент времени? О Навальном давно уже все забыли. Кто вспоминал о его существовании за последние полгода? Никто. Даже на акцию памяти по нему собралось ничтожно малое число его сторонников.

"ЗАВТРА". Тем не менее, после смерти Навального довольно быстро его сделали "символом сопротивления тоталитарному государству"...

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Тем более! Назовите тогда хоть минимальную пользу для Путина от этой смерти? Даже в смысле глубокой ненависти к Навальному, которую нашему президенту приписывают западные СМИ, его должны были бы убить намного раньше. А с тем фактом, что появление этого символа сейчас крайне значимо для Великобритании и НАТО в целом, спорить не приходится. То, что событие тотчас отыграли западные СМИ, при этом оно мгновенно отразилось в заявлениях крупных политических деятелей, включая президента Байдена, заставляет предположить, что они узнали о смерти оппозиционера несколько раньше, чем она произошла.

В любой ситуации ищи, кому выгодно. В данном случае гибель Навального примерно одинаково выгодна всем врагам России: Украине, Британии, США, Европе. Но почерк, скорее, английский. То есть, если произошло политическое убийство, то его с вероятностью процентов на 95 совершила британская разведка. Сейчас полностью доказать это не удастся, потому что, конечно, до полного непрофессионализма британцы еще не дошли и следов преступления не должны были оставить. Но выбранное ими время ликвидации Навального и фактически мгновенная реакция Запада на это заставляют думать, что англичане все же разучились вести нормальное оперативное планирование подобных действий. Для "чистоты" операции ее надо было бы реализовывать через 3-4 дня после окончания Мюнхенской конференции, и чтобы не наблюдалось прямой связи с падением Авдеевки, но при этом возможность сделать его символом "сопротивления" оставалась бы.

Получается, что противник даже в акциях, которые всегда были для него значимы и которые он делать умел, начинает допускать ошибки. Вероятно, мы правы в отношении того, что ныне миром правят элиты фазового кризиса, мало на что способные. При этом уже многим потребителям западной пропаганды, которая изображает Путина этаким черным властелином, сегодня уже сложно предположить, что он способен делать такие одноходовые глупости.

"ЗАВТРА". Но многие из них все еще верят, что это действительно так. И смерть Навального использована как медийный повод, который в их глазах, пусть и временно, но затмил и Авдеевку, и интервью Путина.

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Тут нечему удивляться. Если наши противники изначально исходят из пролиберальных позиций, то это повод для того, чтобы в очередной раз эту позицию озвучить. Хотя, думаю, в своем узком кругу они говорят так же: "Ну, как не вовремя! Как неудачно сделано! Как топорно организовано! Но что мы можем поделать? Нам нужно выступать…"

Беседовала Наталья Луковникова

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708844580


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