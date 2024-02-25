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"Антисемиты" и "агент Кремля" готовятся разворошить немецкий парламент, - Камран Гасанов
11:59 25.02.2024

КАМРАН ГАСАНОВ
25 февраля 2024

Страдающая от экономического кризиса Германия переживает также и кризис политический. Его зачатки наблюдались еще в 2017 году, когда в бундестаг ворвалась партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), отняв очки у правящей СДПГ и ХДС. Тогда канцлеру Ангеле Меркель понадобилось пять месяцев, чтобы сколотить коалицию. Это было самое долгое в истории ФРГ формирование правительства.

Сейчас кризис стал еще отчетливее. Общество становится все более поляризованным, традиционные партии не отражают в полной мере мнения и интересы избирателей. Отдельные отголоски этого кризиса можно увидеть на местных выборах.

Например, "светофорная коалиция" Олафа Шольца в прошлом году с треском проиграла выборы в Гессене и Баварии. Сейчас ставки выше, потому что приближаются выборы в парламент. Причем большинство граждан (59%), по опросам Bild, хотят их проведения досрочно - в текущем году.

Как ни странно, Шольцу с его рекордно низким рейтингом было бы даже выгодно согласиться на досрочные выборы. Ведь с каждым днем он лишается, пожалуй, единственного козыря любого политика в Германии - успехов в экономике. Министр финансов Кристиан Линднер прямым текстом сказал: "Мы становимся беднее и менее конкурентоспособны".

Его скепсис подтверждает статистика. ОЭСР снизил прогноз роста ВВП в этом году в два раза - с 0,6% до 0,3%, а МВФ - с 0,9% до 0,5%. Немецкие СМИ намекают на скорую рецессию, из крупных экономик хуже обстоят дела только у Аргентины с ее сумасшедшей инфляцией.

В 2025 году Шольц может потерять и второй козырь - Украину. Контрнаступление провалено, ВСУ сдают территории, с выделением финансирования и вооружений у ЕС проблемы. Канцлер добивается от остальных стран-членов повышения трат, но никто этого делать не спешит. Шольц с трудом возложил на себя ответственность вооружать Украину, начав касками и закончив танками. Теперь он остался фактически один. Дальнейшая поддержка Киева может оказаться не только бессмысленной, но и опасной.

На днях бундестаг от греха подальше заблокировал предложение ХДС/ХСС о передаче ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км. Все понимают, что удары вглубь России могут привести Германию к войне.

На волне экономического кризиса и провала украинского "кейса" в Германии начали формироваться новые партии. В минувшие три месяца стало известно о появлении как минимум трех крупных игроков. Первопроходцем стала Сара Вагенкнехт: отпочковавшись вместе с десятью политиками от фракции "Левые", она сформировала партию "За здравомыслие и справедливость".

Ее сторонниками могут стать миллионы немцев, которые выступают против передачи оружия Украине, антироссийских санкций и "зеленого концлагеря", куда Шольц хочет загнать энергетику. Сразу после создания партии ее рейтинг составил 7% - этого достаточно, чтобы пройти в парламент.

Вагенкнехт была последовательным сторонником нормальных отношений с Россией и критиковала санкции. А сейчас предостерегает от втягивания Германии в прямую войну, что, по ее мнению, неизбежно в случае поставок Taurus.

В начале года заявил о себе бывший глава Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен, создавший свой "Союз за ценности". Маасен - бывший глава контрразведки, уволенный со скандалом со своего поста в 2018 году. Тогда в городе Хемниц беженец убил гражданина Германии, а Маасена отправили в отставку за симпатию к правым экстремистам. Теперь же он собрал в своей новой партии недовольных из числа "меркелевской" фракции ХДС/ХСС, которым не дают покоя все тот же экономический кризис и война на Украине.

Хотя Маасен и осуждает СВО, он тоже хочет заключения мира через переговоры, а Владимира Путина считает "умелым политиком". Экс-глава контрразведки давно находится в числе наиболее активных критиков передачи Украине немецкого вооружения и ракет.

"Если мы будем доставлять не аптечки, а оружие, мы, очевидно, рискуем оказаться участниками войны. Вы должны себе это представить: мы - теперь воюющая сторона против России… Из-за поставок оружия мы теперь можем стать объектом российских атак. Это означает, что Германия будет втянута в войну, а у нас не будет собственных военных целей", - предупреждал он еще год назад.

Маасен считает бывших коллег недостаточно правыми и консервативными и надеется выиграть выборы в восточных землях, где традиционно сильны позиции АдГ. В ландтагах (местных парламентах) трех восточногерманских земель в ближайшее время хочет добиться победы и Сара Вагенкнехт, которая, к слову, так же как и Маасен, выступает против бесконтрольной миграции.

Третьим вызовом немецкому политическому мейнстриму стала Dava. На арабском это слово означает "обращение немусульман в ислам". Но такую цель лидеры партии не преследуют, а ее электоральная база - мусульмане и немцы с миграционным бэкграундом, в основном турки. Руководители группы, этнические турки Мустафа Йолдаш, Фатих Зингал и Ихсан Унлю - известные представители турецко-мусульманской общины Германии.

Большинство немецких СМИ обвиняют Dava и их руководителей в связях с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, называя партию немецким крылом эрдогановской "Партии справедливости и развития". Главы МВД Бранденбурга и Баварии вообще хотят ее запретить.

Помимо "партии Эрдогана", второе "прозвище" Dava - "турецкая АдГ". Как и "Альтернативу для Германии", ее обвиняют в экстремистских методах и взглядах, антисемитизме и желании "подорвать демократию". Тревога в СМИ и среди депутатов традиционных партий многое говорит о перспективах Dava. Пока она нацелена пробиться в Европарламент после выборов 2024 года, но в перспективе нельзя исключать участия и в голосовании на выборах в бундестаг.

Три новые партии различаются по своей идеологии и программам, зато их объединяет степень ненависти, которую к ним испытывают "традиционные" политические силы. Партию Мааса обвиняют в правом экстремизме, Вагенкнехт - в работе на Кремль, а Dava - в антисемитизме. Но у каждого из этих новичков есть шансы попасть в бундестаг в следующем году.

В определенных случаях можно говорить и о перспективах коалиции новых сил. Сложно представить союз "миграционной" Dava с антимиграционными Вагенкнехт и Маасеном. Однако коалиция двух последних вполне возможна как раз на почве контроля за миграцией и единства взглядов по заморозке украинского конфликта.

Теоретически к ним может подключиться и АдГ. Общий язык с бывшим главой контрразведки Маасеном найти им будет легко, да и с партией Вагенкнехт, по словам сопредседателя АдГ Тино Хрупалла, они тоже готовы к координации и сотрудничеству.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708851540


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