В секретном месте в Париже прошли закрытые переговоры по войне и мире в Газе

13:53 25.02.2024 "Время не в нашу пользу"



Переговоры о прекращении огня вселяют в Газу надежду, но полтора миллиона человек, оказавшихся в ловушке в палестинском Рафахе, опасаются худшего. Встреча за закрытыми дверями руководителей разведслужб, военных чиновников и дипломатов ненадолго возродила надежды на потенциальное соглашение о прекращении огня на фоне ожесточенных дебатов в ООН, но наблюдатели предупреждают, что время для достижения прогресса и предотвращения надвигающегося израильского наступления на самый южный город Газы истекает.



В секретных переговорах в неизвестном месте в Париже участвовал глава израильской разведывательной службы "Моссад"Дэвид Барнеа, проводивший отдельные встречи с главой египетской разведки Аббасом Камелем, главой ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассимом Аль Тани, пишет The Observer.



Израильские официальные лица заявили, что они направили в Париж переговорщиков с расширенным мандатом. "Мы расширим полномочия, предоставленные нашим переговорщикам по захвату заложников", - заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант посланнику США на Ближнем Востоке Бретту Макгерку на прошлой неделе. "В то же время ЦАХАЛ готовит продолжение интенсивных наземных операций".



По сообщениям, израильская делегация уже отбыла в субботу утром, чтобы доложить о любых событиях военному кабинету Израиля, что ослабило надежды на то, что переговоры могут продолжиться в выходные.



Израильская газета "Гаарец" сообщила, что "был достигнут значительный прогресс", но не уточнила, какие аспекты переговоров продвинулись вперед. Представители ХАМАСА в беседе с The Observer заявили, что "прогресса в переговорах не было из-за упрямства Нетаньяху".



Участники переговоров встретились, чтобы обсудить паузу в боевых действиях наряду с освобождением оставшихся 136 заложников, удерживаемых ХАМАСОМ и другими группировками. Переговоры включают детали обмена палестинскими заключенными и доставки помощи в Газу как для гражданских, так и для военных пленных, пишет The Observer.



Недавние заявления израильских официальных лиц о том, что по меньшей мере 31 заложник мертв, а также растущая угроза наземного наступления Израиля в Рафахе, где, по оценкам, укрываются 1,5 миллиона человек, только увеличили нехватку времени для участников переговоров.



"Я думаю, что время не в нашу пользу", - заявил шейх Катара Мохаммед на Мюнхенской конференции по безопасности ранее на этой неделе, после того как министр военного кабинета Израиля пригрозил наземным наступлением в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, если соглашение не будет достигнуто. "Сейчас у нас впереди Рамадан, а также по мере развития ситуации в Рафахе это будет очень опасно для всего региона".



Дэниел Леви, бывший израильский участник мирных переговоров, сказал, что Израиль "подыгрывает американцам и не хочет, чтобы его обвиняли в срыве переговоров. Если они могут добиться успеха на своих условиях, это прекрасно, но они все равно еще не готовы к наземному наступлению в Рафахе".



Американские переговорщики, по его словам, пытались добиться прогресса по различным деталям в рамках переговоров, несмотря на серьезные разногласия по вопросам существа, таким как постоянное прекращение огня или освобождение высокопоставленных палестинских заключенных.



"Очевидно, на переговорах есть надежда, что на этот раз ХАМАС изменит свою позицию, поскольку сейчас он испытывает давление, которого не испытывал ранее, но ничто не указывает на то, что это так", - сказал он.



Представитель ХАМАСА сообщил The Observer, что палестинская сторона в настоящее время считает, что ей "больше нечего терять" из-за уровня разрушений в Газе, поскольку число погибших приближается к 30 000. Они добавили, что уверены, что их вооруженное крыло может продолжать боевые действия.



По их словам, группировка добивается обмена 500 палестинскими заключенными на каждого израильского солдата, удерживаемого в Газе. Их более широкие требования, включая немедленное прекращение огня, полный вывод израильских войск и гуманитарную помощь на север, остались неизменными. Они добавили, что никакой обмен не состоялся бы без выполнения Израилем этих просьб.



В то же время, когда в Париже проходили мирные переговоры, дипломатические переговоры проходили в ООН в Нью-Йорке. Во вторник США в третий раз наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении огня по соображениям безопасности, но это не полностью решило проблему. США распространили альтернативную резолюцию, призывающую к временному прекращению огня "как можно скорее" и блокированию любого израильского нападения на Рафах.



С тех пор эта резолюция обсуждалась за кулисами экспертами из миссий членов Совета, но неясно, когда и будет ли она представлена официально. Арабские государства не определились с ее достоинствами, и ожидается, что Россия и Китай заблокируют ее на том основании, что она не предусматривает немедленного прекращения огня.



Великобритания воздержалась во вторник, избавив США от абсолютной изоляции в Совете, отмечает The Observer. Позиция Лондона, призывающая к немедленному приостановлению боевых действий, чтобы обеспечить возможность для переговоров об устойчивом прекращении огня, была ближе к линии, занятой другими членами Совета, чем к американской позиции, согласно которой прекращение огня может быть достигнуто только путем переговоров сторон, а не навязано извне. В Вашингтоне придерживаются мнения, что Нетаньяху оставляет свои варианты открытыми, выбирая между переговорами о захвате заложников и нападением на Рафах, и сделает выбор между ними только позже.



Несмотря на требования президента США Джо Байдена к Нетаньяху в последние недели о том, что Израиль не должен проводить наземное вторжение в Рафах без плана защиты гражданского населения, официальные лица США в настоящее время не видят признаков гуманитарного плана по размещению жителей Газы, неоднократно перемещенных в результате израильских военных операций.



Они не ожидают, что какой-либо подобный израильский план приблизится к требованиям США, не говоря уже о стандартах, установленных международными гуманитарными организациями, но они ожидают увидеть какой-то официальный план в качестве предвестника военных приготовлений.



"Насколько мне известно, нам не представили никакого плана с точки зрения операций в Рафахе", - заявил журналистам Джон Кирби, представитель Белого дома по национальной безопасности. "Мы по-прежнему не будем поддерживать операции в Рафахе, независимо от сроков. Мы не стали бы поддерживать такого рода операции до тех пор, пока израильтяне должным образом не обеспечат безопасность более миллиона человек, которые ищут там убежища".



Массированные бомбардировки анклава, включая Рафах, продолжаются на фоне растущего числа сообщений о голоде и сокращающихся поставках гуманитарной помощи. На этой неделе два учреждения ООН заявили, что в настоящее время они не могут доставить помощь в северную часть Газы, поскольку отчаявшиеся голодающие люди выгружают помощь из грузовиков, а также на фоне нападений на автоколонны с гуманитарной помощью.



ООН заявила, что "катастрофический уровень острой нехватки продовольствия" усиливается по всей Газе, в то время как организация "Спасите детей" сообщила, что семьи были вынуждены "добывать объедки или еду, оставленную крысами, и есть листья от отчаяния, чтобы выжить".



Чиновники администрации Байдена выразили разочарование по поводу весьма разрозненного сотрудничества Израиля в гуманитарной области и продвижения Нетаньяху постконфликтного плана для Газы, который исключает Палестинскую администрацию, но они утверждают, что у них мало рычагов влияния на него.



Нет никаких признаков того, что Байден использует самую мощную форму воздействия, доступную ему, а именно угрозы прекратить поставки оружия и боеприпасов. The Wall Street Journal сообщила на прошлой неделе, что готовится новая партия примерно из тысячи бомб MK-82 и тысяч компонентов для бомб.



Переговоры о прекращении огня зашли в тупик перед последней встречей в Париже после того, как ХАМАС потребовал постоянного прекращения огня в Газе, вывода израильских войск из анклава и обмена пленными, напоминает The Observer.



Нетаньяху высмеял эти требования как "бредовые" и заявил, что израильские войска продолжат наземное вторжение в Рафах без соглашения об освобождении оставшихся заложников.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

