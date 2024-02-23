Тайны Черного моря. Как в 1941-ом затонула "Армения"

13:55 25.02.2024 А был ли летчик, устроивший самую страшную морскую катастрофу?



Александр Широкорад



Одна из самых страшных в истории человечества катастроф на море произошла 7 ноября 1941-го. На санитарном транспорте "Армения" погибло вдвое больше людей, чем на "Титанике" и "Лузитании", вместе взятых.



Судно было не столь и велико (водоизмещением 6700 тонн), рассчитано на 518 каютных и 462 палубных пассажиров. Но в день катастрофы теплоход был переполнен людьми. Очевидцы отмечали, что пассажиры стояли на палубе, тесно прижавшись друг к другу.



В первых числах ноября немцы находились на подступах к Севастополю. Но бойцы и командиры и не думали о сдаче города. Однако командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский 4 ноября отдал флоту приказ уходить на Кавказ, оставив в главной базе лишь несколько старых кораблей.



Из Севастополя было вывезено на Кавказ около половины боезапаса и большая часть зенитной артиллерии. Вспомним, что главными причинами падения Севастополя стали именно нехватка снарядов и превосходство немцев в воздухе.



Утром 6 ноября в Севастополе началась посадка на теплоход "Армения". На него погрузили несколько сотен раненых бойцов, а также эвакуируемых граждан. Погрузка шла в полном беспорядке, никто не только по фамилиям не переписывал садившихся на теплоход, не было даже точно известно их число.



На "Армении" был размещен персонал главного госпиталя Черноморского флота, военно-морского госпиталя, развернутого на базе санатория "Максимова дача", санитарно-эпидемиологической лаборатории, 5-го медсанотряда, базовой флотской поликлиники и ряда гражданских лечебных учреждений.



Замечу, что медики были нужны осажденному Севастополю не меньше, чем пушки и снаряды. Тем более, что в городе было достаточно мощных подземных укрытий для размещения нескольких десятков небольших госпиталей.



Вечером 6 ноября "Армения" уходит из Севастополя, но вместо Туапсе теплоход получает приказ идти в Ялту. Кто бы его ни отдал, ответственность должен нести и командующий флотом. Теплоход и так был забит людьми сверх положенной нормы. Рисковать столь ценным транспортом было попросту идиотизмом.



В Севастополе стояли без дела десятки малых боевых и вспомогательных транспортов Черноморского флота, а также буксиры, шхуны и иные суда, принадлежавшие гражданским ведомствам, которые должны были вести эвакуацию войск и населения с Южного берега Крыма. А вот ценный транспорт "Армения" мог выйти из Севастополя на закате и утром быть у берегов Кавказа.



В этом случае у теплохода была 100-процентная гарантия дойти целой и невредимой (если, конечно, не считать собственных мин). Германская авиация не имела тогда радиолокационных прицелов для ночной атаки кораблей. Напомню, что в 1941 г. ни один наш надводный корабль на Черном море в темное время суток не был даже атакован вражескими самолетами.



7 ноября в 5:45 "Армения" пришвартовалась к причалу (молу) Ялты. Там на теплоход поднялось еще несколько сотен человек, после чего "Армения" примерно в 8:00 вышла в море.



В море судно прикрывали два сторожевых катера (всего четыре 45-мм пушки), а в воздухе барражировали на высоте 500 м два истребителя И-153 "Чайка".



Далее по официальной версии, существовавшей до 2020 г., в 11:25 в точке с координатами ш. = 44°15¢5² и д. = 34°17¢ теплоход был атакован одиночным торпедоносцем Не-111, принадлежавшим 1-й эскадрилье авиагруппы I/KG28. Самолет зашел со стороны берега и с дистанции 600 м сбросил две торпеды. Одна прошла мимо, а вторая попала в носовую часть теплохода. Через 8 минут "Армения" затонула. Погибли около 5000 человек, катера спасли только восьмерых.



Историки и литераторы хором возмущаются: мол, теплоход "был атакован самолетом-торпедоносцем несмотря на то, что транспорт имел отличительные знаки санитарного судна". Увы, на Руси не зря говорят: "На сарае три буквы написаны, а там - дрова". Какие бы знаки ни были на "Армении", он шел в конвое двух вооруженных катеров, а на борту теплохода были установлены четыре 45-мм пушки 21К и четыре 12,7-мм пулемета ДШК.



Так что германские летчики действовали в данном случае в полном соответствии с международным правом, хотя, вообще-то говоря, плевать на него хотели в 1941-1945 годах.



Но - незадача! Севастопольские историки выяснили, что 7 ноября 6 германских торпедоносных Не-111 атаковали цели в районе Керчи, а еще три Не-111 - у Новороссийска. И ни одного германского самолета, ни Не-111, ни Ju-88, в районе Ялты не было.



Скрывать потопление "Армении" немцам резона не было. Наоборот, за столь ценную цель как быстроходный лайнер можно было и Железный крест получить.



Итак, в марте 2020-го научно-исследовательское судно с помощью беспилотного аппарата обследовало останки "Армении" в 18 милях от берега на глубине 1500 метров. Официально констатировалось, что корпус судна цел, и версия о торпедировании "Армении" полностью отпадает.



Вместо этого было объявлено о разрушениях на палубе лайнера, которые якобы стали следствием попадания авиабомб, сброшенных с бомбардировщика Ju-88, что и привело к гибели судна.



Во-первых, разрушения на палубе, как выяснилось, невелики, а во-вторых, при попадании авиабомб, если они сразу не разрушают корпус, происходит длительный (часами) пожар, и судно попросту выгорает, прежде чем затонуть.



"Армения" же по первоначальной версии оставалась на плаву всего 8 минут. Так что версия с попаданием бомбы нелепа.



А севастопольские историки выдвинули версию, что "Армения" попросту наткнулась на сорвавшуюся с минрепа якорную мину. Около 4000 таких мин с 23 июля 1941 г. было выставлено у Севастополя по приказу адмирала Октябрьского. Мины предназначались для защиты от нападения итальянского флота. Муссолини узнал об этом, испугался и приказал флот в Черное море не отправлять. Зато на этих минах погибло свыше 15 собственных судов, и ни одного - вражеского, за отсутствием таковых.



Характерный пример: гибель парохода "Ленин" пассажировместимостью 569 человек. 27 июля 1941 г. он вышел из Севастополя и где-то в районе Балаклавы то ли задел край минного заграждения, то ли налетел на плавучую мину. В 23:20 пароход потряс сильный взрыв в районе между трюмами № 1 и № 2. Через 10 минут все было кончено. Судно затонуло на глубине 94 м.



По официальным данным, погибло 650 человек, а по неофициальным - от 2000 до 2500 (эвакуируемых и призывников).



Якорные мины еще дореволюционного образца эффективно действовали по корпусу судна. "Ленин" тонул 10 минут, "Армения" - 8 минут. Похоже?



Так почему же пробоину от мины в корпусе "Армении" в 2020 году не нашли? Или плохо искали, или налицо очередная фальсификация. Если бы обнаружили пробоину, пришлось бы ее показать. А характер повреждений от торпеды и мины разный.



Кому нужно разрушение мифа о "стервятниках" люфтваффе, напавших на мирный санитарный транспорт? В этот миф укладывается и версия с торпедой с Не-111, и бомбардировка с Ju-88. Другое дело - подрыв на мине.



Кстати, о потопленных судах и о трагедии Севастополя, не в последнюю очередь вызванной своими же минными постановками, у нас предпочитают помалкивать. С 2020 г. категорически запрещены любые новые обследования "Армении", мол, там погибли люди. Но ведь фактически на всех судах, поднятых за последние два столетия, были погибшие.



Например, в 1961 г. подняли корабль "Ваза", затонувший около Стокгольма 20 августа 1628-го, сделали из него музей и не стесняются говорить об открытых портах, ставших причиной гибели огромного по тем временам корабля.



А, например, причины гибели парома "Эстония" 28 сентября 1994 г. так и не выяснены. За приближение к затонувшему судну по законам Финляндии, в чьих экономических водах находятся останки парома, грозит денежный штраф или тюремное заключение. Источник - СвободнаяПресса

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