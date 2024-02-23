Киевский режим идет ва-банк

14:00 25.02.2024 Президент Украины Владимир Зеленский требует устроить показательное контрнаступление. Провала мало, нужен полный разгром. Новость прокомментировали Telegram-каналы.



Дядя Слава



Зеленский дал указание генштабу ВСУ перебросить все накопленные резервы на линию фронта, чтобы удержать наступление Русской Армии.



Зеленский требует устроить показательное контрнаступление под выборы в России и в момент, когда в США решается судьба очередного кредита для Украины (первые две недели марта).



Зеленский, Ермак и Сырский идут в ва-банк. Цена данного шага высока, так как ставит на кон дальнейшую возможность обороны ВСУ, но сейчас важно продемонстрировать наступательные возможности украинской армии.



Наша задача, как бойцов Армии России помочь хохлам в очередной раз жидко обосраться.



Шо, опять?



Зеленский требует устроить показательное контрнаступление под выборы в России и в момент, когда в США решается судьба очередного кредита для Украины (первые две недели марта).



Зеленский, Ермак и Сырский идут ва-банк. Зе дал указание генштабу ВСУ перебросить все накопленные резервы на линию фронта, чтобы удержать наступление российской армии.



Цена высока, так как ставит на кон дальнейшую возможность обороны ВСУ. Потому сейчас Киеву критично важно продемонстрировать наступательные возможности.



✔Еще одна очевидная цель– как-то прикрыться от Авдеевской катастрофы и нарастающих проблем на фронте. Для этого в ближайшее время и будут предприниматься попытки терактов и обстрелов приграничных регионов и Крыма. И Крымского моста, в том числе.



А проблемы нарастают. О чем все громче говорят и на Западе через свои рупоры. The Independent констатирует, что украинцы заканчиваются. Переживания британцев понятны: Кого же следующего бросить под российский каток? Дилемма. Самим-то неохота на прямую воевать с Россией. Чужими руками привычнее. Однако такая стратегия имеет свой предел в человеческом ресурсе.



На Украине тоже признают катастрофические потери. Дешевые украинцы живут 2 минуты, заявляют харьковские чиновники:



"Нет смысла вкладывать миллионы в подготовку военного, который на поле боя проживет ровно две минуты, потому что его уничтожит дрон за 200 долларов".



СВО была объявлена ровно два года назад – 24 февраля. Однако США так и не удалось изолировать Россию спустя два года конфликта.



Но попытки продолжаются. Байден подтвердил, что США вводят более чем 500 санкций против России и внесут экспортные ограничения в отношении около 100 компаний. ЕС запретил экспорт полупроводников и приборов на их основе в Россию (и плевать им на потери своей же экономики и протесты европейцев).



Война на истощение за чужой счет – главная стратегия коллективного Запада. И цели прежние – стратегическое поражение России. Потери украинцев при этом "партнеров" (как и самого Зеленского) не волнуют. Он по-прежнему, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, выступает против переговоров (понимая, чем это для него лично закончиться).



При этом, как отметил Владимир, как только США прекратят поставки оружия, конфликт закончится в течение нескольких недель.



Но американцы с бриттами готовы годами запугивать своих европейских "коллег" Путиным, чтобы продолжать войну и наживаться на ней.



Судя по всему, в ближайшие недели стоит ожидать очередной виток эскалации.



Образ будущего



Действительно, базовый сценарий "украинского контрнаступления" – чувствительные гибридные удары по России, планированием которых занимаются все ключевые союзники Киева из стран, чьи лидеры как раз сегодня посетили Украину на юбилейный тимбилдинг.



Благодаря украинскому фактору, инструментарий гибридной войны НАТО расширился до прямых военных ударов по российской территории, инфраструктуре и технике, включая корабли ЧФ РФ.



Сценарий политической дестабилизации в России в настоящий момент находится в самой активной фазе и приурочен к выборам президента.



Часто бывало, что "оранжевые сценарии" с массовыми протестами в странах бывшего СССР не проявлялись вплоть до даты голосования. И начинали активно разверстываться сразу после подведения итогов выборов.



Поэтому зря считают ряд прогнозистов в Кремле и Совбезе, что самые напряженные дни в этом смысле придутся на период первой половины марта (сразу после Послания и до даты голосования).



Вполне возможно, что сценарий обрушения, который запад прорабатывает (а если нет, то мы их же не считаем балбесами, которые не способны ни на что), касается послевыборного периода.



Смерть Навального (включен в перечень экстремистов и террористов) не приведет к майдану. А вот провокации по части мигрантов, а также попытки раскачать на протесты матерей погибших в СВО относятся к первоочередным рискам дестабилизации.



Будет ошибкой считать, что тихие две последние недели перед голосованием обеспечат стабильность и плавную реформу госуправления в соответствие с конституционными нормами по утверждению нового состава правительства.



Любая кадровая трансформация это фон для потенциальных межэлитных разборок, в том числе привнесенных извне.



Планироащики гибридной войны скорее всего воспользуются именно поствыборным периодом, чтобы включить все заготовленные сценарии дестабилизации. Непризнание выборов, новые санкции "за выборы", стихийные акции неповиновения, а параллельно удары по российской территории в нарастающей прогрессии.



Способы переиграть такой сценарий, конечно, есть. Было бы неплохо сразу после выборов перехватить инициативу на ЛБС и создать трудности восприятия реальности киевским властям во второй половине марта, начале апреля. А также провести все конституционные действия по кадрам либо накануне дня голосования (победитель известен и уже может обозначить обществу имя премьера и ключевых фигур в правительстве), либо оставить правительство как есть, и требуемые переназначения перенести на осень.



Приурочив их к другим выборам, американским.



BRIEFLY



Аналитик Андреас Хайнеманн-Грюдер для Länder-Analysen "Военный конфликт на Украине не закончится?" Часть 1:



▪ 2024 год начался с пораженческого настроения. Украинское контрнаступление 2023 года не привело к перелому, раскол на Западе постепенно углубляется. Четыре пятых россиян по-прежнему поддерживают то, что делает их президент, который будет вновь избран в марте. Российская военная экономика доказала свою приспособляемость и устойчивость. Глобальный Юг возмущен бомбардировками Израиля в секторе Газа, но не поведением Путина. Политические, финансовые и военные ресурсы для поддержки Украины иссякают. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный дал трезвую оценку ситуации: она тупиковая. Он был уволен президентом Зеленским за сомнения в торжестве воли.



▪ Упущенные возможности не вернуть, поскольку Украина никогда не была готова для ведения симметричной войны. Контрнаступление провалилось еще и потому, что обещанные поставки вооружения, техники и боеприпасов не были сделаны вовремя.



▪ В то время как Россия почти ежедневно наносит удары по Киеву, жители Москвы не должны испытывать большую боль, чем закрытие Ikea и McDonalds. Это было и остается причиной постоянного отказа поставлять Украине оружие, способное поразить цели в глубине территории России. До сих пор Запад соглашался лишь с тем, что Украина должна выжить как суверенное государство, но при этом необходимо избегать военной конфронтации или ядерной войны с Россией.



▪ Россия неоднократно угрожала (ядерной) эскалацией. Но когда Франция и Великобритания поставили дальнобойное высокоточное оружие, Москва ничего не предприняла. Угрозы эскалации пустые. Китай ясно дал понять Кремлю, что отвергает применение ядерного оружия. Кремль и сам, надо полагать, знает, что применение ядерного оружия не дает никаких преимуществ. Короче говоря, "мы", то есть западные сторонники Украины, должны преодолеть свой страх перед Путиным. Это его самое острое оружие.



Анатолий Несмиян



Все это пока больше похоже на конвульсии. Причем с обеих сторон. Смысл любого наступления (в любую сторону) - не занять ту или иную территорию, а нанести разгромное поражение армии противника. Настолько разгромное, что он будет вынужден решать - просить мира или проводить экстремальные мероприятия по восстановлению своей боеспособности. Военный конфликт как бесконечный и безнадежный процесс не оперирует понятиями поражения противника, так как для его нанесения попросту нет ни сил, ни возможностей. Что мы и наблюдаем сейчас с обеих сторон.



Поэтому разговоры про то, что Украина предпримет (возможно) в 2025 году наступление - это разговоры в пользу бедных. Ну хорошо, предпримет. Может, даже добьется какого-то более значительного, чем в прошлом году, результата. И что - это приведет к вынужденным переговорам о мире?



Ровно тот же вопрос можно задать и в "эту сторону". Допустим, ценой Бахмута и Авдеевки будет взята, к примеру, Дружковка. А за тройную цену будет взят Краматорск. И что потом? Брать Славянск?



Боевые действия с обеих сторон полностью отвечают изречению Сунь-Цзы: "Самое худшее - осаждать крепости". Территориальные захваты и продвижение от одного села к другому в любую сторону - это "осаждать крепости". Поэтому пока нет никаких причин предполагать, что рисунок конфликта как-то изменится. Во всяком случае объективных причин.



Это не исключает каких-то абсолютно непредвиденных неожиданностей. Марша "справедливости" на Киев, к примеру. По аналогии с таким же маршем Пригожина в июне 2023. Или каких-то совершенно непрогнозируемых событий в Киеве или Москве. Это, конечно, может кардинально изменить ситуацию. Но в рамках текущего рисунка - вряд ли. Источник - iarex.ru

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