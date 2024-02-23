Новые "февральские" санкции: чем они грозят экономике России, - КП

14:03 25.02.2024

Новые "февральские" санкции: чем они грозят экономике России и могут ли напугать наших партнеров

На Западе, видимо, уже поняли, что пугать Россию бесперспективно. Теперь запугивают компании из других стран



Елена ОДИНЦОВА



Список "подсанкционных" российских компаний тоже заметно пополнился. Туда теперь, в частности, попало опытно-конструкторское бюро "Сухой". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС



23 и 24 февраля, как и ожидалось, против России были объявлены очередные пакеты "страшных" санкций. О них сообщили Евросоюз, США, Канада. Днем позже подтянулась Австралия. Чем на этот раз грозят "разрушить" нашу экономику и насколько это страшно?



ЧТО В ПАКЕТАХ



- ЕВРОСОЮЗ



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13-й пакет, по-своему, действительно особенный. Есть ощущение, что список российских компаний у европейских авторов санкций почти уже закончился. В пакет добавлены предприятия со всего мира, которые вроде как помогают России обходить санкции, в том числе "связаны с российским военно-промышленным комплексом". В их числе экспедиторская компания из Шри-Ланки, сербская консалтинговая фирма, компания из Индии, которая занимается микроэлектроникой, а также ряд предприятий из Китая, Казахстана, Таиланда, Турции. А кроме того, несколько белорусских компаний, "оказывающих поддержку российским вооруженным силам".



Расширен список товаров, которые европейским компаниям запрещено поставлять в Россию. Туда включены возможные компоненты для производства беспилотников, алюминиевые конденсаторы (могут применяться в военной сфере), различные приборы на основе полупроводников типа транзисторов и преобразователей, а также "прочие полупроводниковые приборы" (что это - из того, что к ввозу к нам еще не запрещено, - пока остается только догадываться).



- США



Американские санкции - пошире. В списках почти 100 предприятий и организаций, которые "оказывают закулисную поддержку российской военной машине" (цитата из Джо Байдена).



Среди этой "группы поддержки" - 16 компаний из Турции, 8 - из Китая, 4 - из ОАЭ, против которых введены экспортные ограничения со стороны Минторга США. И еще 26 структур в третьих странах (Вьетнам, Германия, Кипр, Киргизия, Китай, Лихтенштейн, Ирландия, ОАЭ, Сербия, Турция, Финляндия, Эстония), на которые теперь распространяются ограничения по линии американского Минфина.



Список "подсанкционных" российских компаний тоже заметно пополнился. Туда теперь, в частности, попали:



- опытно-конструкторское бюро "Сухой" и "Уралтрансмаш",



- ряд металлургических предприятий,



- контейнерный оператор "Трансконтейнер",



- производитель российских премиальных авто Aurus,



- Национальная система платежных карт (обслуживает карты "Мир"),



- ряд российских банков, которые все еще не попали под санкции,



- девелоперская группа "ПИК" - крупнейший российский застройщик.



- КАНАДА



Ограничения введены, в частности, против Авиационного комплекса имени Ильюшина, Новороссийского морского порта, "Военторга", "ВСМПО-Ависма" (крупнейший в мире производитель титана), российских страховщиков - "Альфастрахования" и РЕСО-Гарантии.



- АВСТРАЛИЯ



Австралийцы немало повеселили россиян, объявив санкции против Филиппа Киркорова (а также Газманова, Расторгуева и Баскова). Из более серьезных моментов - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, "Росгеология", Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", "Машиностроительная компания "Витязь". Это "объекты в российском оборонном, энергетическом и горнодобывающем секторах".



ЧТО БУДЕТ С КАРТАМИ "МИР"



К санкциям нам не привыкать - не такое уже пережили. Но некоторые вопросы все же возникают. Обычных граждан прежде всего волнует судьба карт "МИР"- они сейчас почти у каждого в кошельке.



- Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, - уже прокомментировали ситуацию в Национальной системе платежных карт.



Это касается и операций по картам международных систем, выпущенных российскими банками, которые сейчас также обслуживаются через НСПК.



Что касается других стран, то, как объясняют в пресс-службе национальной системы, решение принимают конкретные зарубежные банки - с российской стороны никаких ограничений нет.



Обычных граждан прежде всего волнует судьба карт "МИР"



Как объясняют эксперты, ничего сильно уж нового не произошло. Бывший глава НСПК Владимир Комлев (покинул эту должность с начала 2024 года) был под санкциями США с осени 2022 года. И с того времени американцы уже грозили пальчиком - мол, введем вторичные санкции - всем третьим странам, которые хотели использовать нашу платежную систему. И, в частности, без проблем обслуживать российских туристов. Так что все, кто мог испугаться, уже испугались. И в ряде случаев успели придумать обходные пути. А странам типа Кубы и бояться нечего.



ИСПУГАЮТСЯ ЛИ "ДРУЖЕСТВЕННЫЕ" ПАРТНЕРЫ



Очевидно, что главная цель новых пакетов санкций - напугать российских партнеров по бизнесу в третьих, дружественных нам странах.



- Это говорит о том, что политика санкций заходит в тупик - если пошли уже таким сложным путем. Им придется чуть ли не полмира под санкции подвести, а это, очевидно, совершенно невозможный сценарий, поскольку подрывает конкурентоспособность и вообще экономику самих же западных стран, - прокомментировал ситуацию в эфире Радио "Комсомольская правда" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. - Давление сразу на целый перечень стран, очевидно, бесперспективно. Те ограничения по счетам, которые мы уже видим в Китае, Арабских Эмиратах, Турции - надо понимать, что это не решения на государственном уровне. Это решения тех или иных управленцев, конкретных финансовых учреждений. Понятно, что финансовый рынок в этих странах сегментируется. Есть компании, которые работают с Россией. А есть те, которые считают риски, связанные с этой работой, слишком высокими. Каких -то очень серьезных изменений в связи с новыми санкциями я не ожидаю. Просто рынок опять несколько поменяется. Во многих "дружественных" странах уже создана финансовая инфраструктура, которая работает именно на Россию. И ее владельцам все равно - будут там против них санкции или нет, они столько зарабатывают на России, что это компенсирует все остальные потенциальные убытки.