"Аномалий не видим", - главный Казсейсмолог успокаивает алматинцев

14:13 25.02.2024

Сейсмолог о землетрясении в Алматы: Обстановка стабильная, угроз нет



Глава Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев заявил о том, что обстановка в Алматы стабильная, сообщает Zakon.kz.



Об этом он заявил на срочной пресс-конференции, посвященной сейсмической ситуации в городе.



"Обстановка стабильная. Никаких угроз на сегодняшний день не имеется. Все сейсмические станции, все пункты наблюдения работают в штатном режиме. Мониторинг ведется по видам наблюдения – гидрохимия, гидрология, GPS-наблюдения. Никаких аномалий не зафиксировано".

Даулет Сарсенбаев



