Миграционные процессы на евразийском пространстве: восстановление доковидных показателей?

14:18 25.02.2024

Пандемия и закрытие границ снизили динамику миграционных потоков на евразийском пространстве. За последние два года происходило постепенное восстановление интенсивности передвижения граждан среди стран - участниц ЕАБР до уровня 2019 года. О миграционных процессах на евразийском пространстве в 2023 году читайте в докладе Евразийского банка развития. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.



Десятилетие кризисов



Геополитические и другие глобальные потрясения в 2014–2022 гг. сильно повлияли на динамику миграционных потоков на евразийском пространстве. Негативный внешний фон, падение курса рубля и ограничительные меры во время пандемии сдерживали темпы роста миграции, особенно трудовой миграции в Россию.



Самым большим фактором стала пандемия. В первой половине 2020 года во время пика ограничительных мер миграционные потоки практически полностью прекратились. Восстановительные процессы начались со второй половины 2020 года и завершились к 2023 году.



СВО, частичная мобилизация, санкционное давление и даже снижение курса рубля не привели к снижению трудовой миграции в Россию из стран ЦА в 2022–2023 гг. Исключением является Киргизия. По сравнению с Таджикистаном и Узбекистаном трудовая миграция из Киргизии в Россию восстанавливается медленнее.



Примечательно также то, что в доковидный период (2016–2019) быстрее всего росло количество приезжих из Таджикистана (7,3 % за год в среднем), в то время как количество приезжих из Узбекистана за этот же период росло на 4,8 % в год. Это объясняется наиболее высокими темпами рождаемости в Таджикистане. При этом Узбекистан остается лидером по количеству приезжающих граждан в Россию.



Денежные переводы



Несмотря на резкое снижение динамики миграционных потоков в 2020 году, объем денежных переводов в страны - доноры трудовых мигрантов практически не сократился. Большинство мигрантов во время ограничительных мер остались в России.



Доля переводов физических лиц относительно ВВП Таджикистана и Узбекистана значительно выросла за последние два года. Если после пика 2013 года доля денежных переводов относительно ВВП Таджикистана и Узбекистана снижалась, после пандемии она достигла исторического максимума. Объем денежных переводов физических лиц в Таджикистан в 2022–2023 гг. составил 42,2 % ВВП республики, а в Узбекистане данный показатель равен 18,3 % ВВП.



Доля переводов физических лиц относительно ВВП Киргизии, наоборот, снизилась и составила 23,3 % в 2022–2023 гг. Это связано с более слабыми темпами роста трудовой миграции киргизских граждан в Россию после пандемии.



Миграционные потоки между странами - участницами ЕАБР практически полностью восстановились после пандемии. Интенсивность передвижения граждан между странами, особенно в направлении ЦА - Россия, уже превзошла допандемийные уровни. Исключением в этом плане является Киргизия, откуда трудовая миграция в Россию восстанавливается медленнее. Это также приводит к снижению зависимости экономики Киргизии от денежных переводов трудовых мигрантов. При этом фактор денежных переводов мигрантов растет в экономиках Таджикистана и Узбекистана.



Полную версию доклада читайте на сайте Евразийского банка развития.

https://eabr.org/upload/iblock/ae4/Makroobzor_fevral_2024.pdf