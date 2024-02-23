 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В автокатастрофе погиб "хлебный король" Караганды Петр Васильченко
16:06 25.02.2024

Известный бизнесмен Петр Васильченко скончался в ДТП на трассе Карагандинской области, его жена доставлена в больницу, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили Zakon.kz в ДП Карагандинской области, авария произошла 23 февраля в 12:30 в 10 км от п. Акчатау. По информации полиции, произошло столкновение Mercedes-AMG GLS 63 и "ГАЗель".

"В результате ДТП водитель автомашины Mercedes-AMG GLS 63 скончался на месте происшествия, его пассажир доставлена в медицинское учреждение. Автомашина "ГАЗель" сгорела полностью. По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы", – прокомментировали в ведомстве.
Петр Васильченко был владельцем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий "Орион". В мае 2022 года он купил хлебопекарной комбинат "Балхаш Нан".

Ранее сообщалось о другой аварии, которая произошла на трассе Алматы – Усть-Каменогорск. В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу.

Диана Абдуллаева

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708866360


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