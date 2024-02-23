 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 25.02.2024
16:47  До создания (рождения) первого робота-гуманоида остались считанные месяцы
16:06  В автокатастрофе погиб "хлебный король" Караганды Петр Васильченко
15:31  Михаил Делягин: Минфин России - это абсолютно вредительская организация...
14:38  Игорь Караулов: От фронта исходит свет совести
14:18  Миграционные процессы на евразийском пространстве: восстановление доковидных показателей?
14:13  "Аномалий не видим", - главный Казсейсмолог успокаивает алматинцев
14:03  Новые "февральские" санкции: чем они грозят экономике России, - КП

14:01  Война внутри себя.., - Роман Алехин
14:00  Киевский режим идет ва-банк
13:56  Они никуда не делись... Политолог Рустам Бурнашев о ситуации с исламистскими радикалами ЦентрАзии
13:55  Тайны Черного моря. Как в 1941-ом затонула "Армения"
13:53  В секретном месте в Париже прошли закрытые переговоры по войне и мире в Газе
12:36  Почему США выигрывают глобальную конкуренцию у КНР, - Леонид Пастернак
11:59  "Антисемиты" и "агент Кремля" готовятся разворошить немецкий парламент, - Камран Гасанов
10:43  Русская культура убьет украинский национализм, - Тимур Шерзад
10:03  Не чисто английское убийство: тайна смерти Навального, - Сергей Переслегин
08:27  Король Южной Каролины. Дональд Трамп разгромил Никки Хейли в ее "домашнем" штате
08:19  Армения снова верит обещаниям Запада, - Геворг Мирзаян
08:17  Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины берет новые высоты, - ФСК
08:11  РосПВО сбили над Кубанью свой же борт ДРЛО - А-50
06:25  Хмурое утро. Жители Алма-Аты почувствовали землетрясение магнитудой 3,0
01:45  Россияне передали управление крупнейшим газохранилищем Узбекистана подставной "прокладке" из Гонконга
01:24  Мехтеран XXI века: новый "турецкий марш" на Балканах, - Дм.Нефедов
01:15  Флот бывшей владычицы морей дышит на ладан
00:52  Дух будущей конфронтации по Сэмюэлю Хантингтону. В окружении цивилизаций, - Марат Бисенгалиев
00:47  Угледарский "балкон" готов обрушиться: РосАрмия давит бандеровцев, - СП
00:08  Нахлебники? Способность Европы содержать украинских беженцев стремительно тает, - ФСК
Суббота, 24.02.2024
23:44  В Ташкенте 23 февраля возложили цветы к Вечному огню - видео
21:42  Проверка голоса: как в Белоруссии пройдут парламентские выборы
18:02  Мавлюда Юсупова возглавила Международный исследовательский институт "Шелковый путь" в Самарканде
18:01  Россия скоро будет слушать китайскую поп-музыку вместо американской и корейской
16:53  В Китае дали имена новому поколению космических кораблей для полетов на Луну - "Мэнчжоу" и посадочному модулю - "Ланьюэ"
16:48  Полумягкое прилунение Одиссея. США вернулись на Луну спустя 52 года, только боком
16:44  Надежда на возрождение, или Вымирающий таджикский город-призрак Шураб
16:14  Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
14:17  Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
13:26  Блок "восточное НАТО" страшится союза Путин-Ким, - ФСК
12:56  Накрылось Карачаганаком. Газ в ЦентрАзии неожиданно закончился...
12:54  Казахстанские компании попали в новые санкционные списки Запада: в Минторговли раскрыли детали
12:48  Москва созывает 3-й Палестинский саммит, - "Al Hadath"
12:19  МОТ: Правительство Туркменистана "не принимает меры для ликвидации детского и принудительного труда при сборе хлопка"
11:36  Бандеровцы бросили в атаку "Абрамсы". Пытаются остановить русский накат, - СП
10:54  Унификация наций. Строится очередная Вавилонская башня – европейская, - Анна Николаева
10:53  В Италии повышается уровень гибридной войны против России, - Элизео Бертолази
09:20  Ростислав Ищенко: Победить Запад не проблема, проблема - что с ним потом делать
09:14  Американский "майдан": кого выведет на улицы Сорос, если победит Трамп, - Малек Дудаков
07:08  Почему открыть банковский счет в Казахстане станет труднее с 24 февраля
00:08  Москва останется крупным поставщиком оружия для Дели, - В.Скосырев
Пятница, 23.02.2024
18:25  Еще одно землетрясение в ЦА - в Афгане и Таджикистане (4,6 баллов)
17:28  Мыши съели "экологичные" западные танки на Украине, - новая отмазка от Figaro
14:04  Второе землетрясение за день произошло в Алматы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
До создания (рождения) первого робота-гуманоида остались считанные месяцы
16:47 25.02.2024

В разработку робота-гуманоида вложили 675 млн долларов

Джефф Безос, Nvidia, Microsoft и другие вложили 675 млн долларов в разработку робота-гуманоида, сообщает Zakon.kz.
Мировые корпорации, в том числе Nvidia и Microsoft, вложили 675 млн долларов в стартап Figure AI, информирует Bloomberg со ссылкой на близкие к сделке источники. Проект направлен на разработку робота-гуманоида.

Так, 100 млн долларов через собственную инвестиционную компанию Explore Investments вложил бизнесмен Джефф Безос, 95 млн поступили от Microsoft, по 50 млн вложили Nvidia и аффилированный с Amazon фонд. Также 25 млн долларов инвестировала Intel. От LG поступило чуть более восьми млн. Пять млн вложила компания Samsung, вдобавок суммарно 190 млн поступило от двух венчурных компаний.

Figure AI разрабатывает робота-гуманоида Figure 01, который, по задумке разработчиков, сможет выполнять опасные работы вместо людей. Он также призван "решить проблему нехватки рабочей силы".

Самыми первыми в стартап вложились OpenAI и Microsoft. Предполагается, что вслед за ними могли подтянуться и другие крупные инвесторы.

В Казахстане Министерство юстиции совместно с Республиканской палатой ЧСИ запуcтили в Таразе пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства. Это робот судебный исполнитель.

Алия Абди

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708868820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по снижению административной нагрузки на бизнес рассматривают сенаторы
- Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по усовершенствованию системы здравоохранения
- Горизонт планирования
- Определен инвестор для строительства МЦПК "Центральная Азия"
- Кадровые перестановки
- Ненаучная фантастика про удвоение ВВП
- Министр иностранных дел Казахстана принял Заместителя министра иностранных дел Таиланда
- Состоялось пленарное заседание Верховного Суда
- Возврат займа ЕНПФ на обновление парка ЖД-вагонов гарантируется государством - Минтранспорта
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  