Игры Будущего: отвечая на вызовы, внутренние и внешние

19:02 25.02.2024 Помимо спортивной составляющей, соревнования в Казани дадут дополнительный импульс развитию высокотехнологичных отраслей



25.02.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



В эти дни в Казани, неофициально считающейся третьей столицей России (по крайней мере, пока Одесса, имевшая этот статус во времена Российской империи, еще не освобождена), проходят "Игры Будущего" – международное спортивное соревнование по фиджиталу: новомодному симбиозу киберспорта и физической активности в режиме офлайн, то есть вживую.



Отдельно друг от друга подобные соревнования существуют уже довольно давно – различные кибертурниры и спортивные форумы, крупнейшими из которых, разумеется, являются Олимпийски игры. Но вот совместить увлекательное с полезным додумались только в России. Неудивительно, что и идея провести первые такие игры во всемирном масштабе также родилась здесь.



При этом, говоря "всемирный", я совершенно не грешу против истины. Поучаствовать в Играх приехали команды из разных стран, в том числе и не из самых дружественных: США, Франция, Латвия и так далее. Это вам не какой-нибудь межгалактический кубок по американскому футболу – Super Bowl, в котором, кроме самих американцев, никто не участвует.



Фиджитал как новый подход к гармоничному развитию человека позволяет избежать перекоса лишь в какую-то одну строну и доказать, что любители видеоигр – это не обязательно тучные "задроты" (да-да, это практически уже научный термин), сутками уставившиеся в монитор, а профессиональные спортсмены, вроде боксеров или хоккеистов, умеющие использовать голову не только для того, чтобы "в нее кушать".



Одно это уже позволяет говорить о большом будущем нового вида спорта, который к тому же имеет возможность разделиться на отдельные дисциплины. Стоит ли после этого удивляться, что Международный олимпийский комитет (МОК), давно уже узурпировавший право на организацию любых соревнований в традиционных видах профессионального спорта, так занервничал из-за проведения наших Игр!



Как заявлял еще на этапе их подготовки директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод, любое участие НОК в подобных соревнованиях противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 г. в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения – сохранению независимости и автономности спорта.



Независимость и автономность – это хорошо. К этому списку я добавил бы еще самодостаточность, когда желание, а главное, возможность устроить грандиозный спортивный праздник в той или иной стране, равно как и приглашение к участию в нем спортсменов из других государств, не зависели бы от прихоти международных спортивных чиновников, давно уже сидящих на зарплате у транснациональных корпораций и проводящих свои махинации с отлучением от спорта одних и протежированием других спортсменов в угоду западным спонсорам.



Не менее нервную реакцию МОК вызвали и планы по проведению в России Игр дружбы и Игр БРИКС, которые могли бы постепенно стать альтернативой чрезмерно коммерциализированным и во многом политически ангажированным Олимпийским играм.



Как верно отметила олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова, МОК боится потерять монополию на международные турниры, поэтому так остро реагирует на идеи России.



"Почему они испугались? БРИКС – это почти полмира болельщиков, если взять все страны, которые входят в БРИКС и дополнительно могут быть приглашены. Получается, что до Олимпиады есть соревнование, которое потенциально будет смотреть практически полмира. Это не очень комфортно МОК", – подчеркнула наша прославленная спортсменка.



Но вернемся к Играм Будущего. Кроме чисто спортивной, во всех смыслах составляющей этих соревнований, есть, скажем так, и позитивные побочные эффекты, которые способствуют развитию в нашей стране смежных отраслей, в частности "геймдева" (от английского Video game development) – разработке и созданию видеоигр.



Не секрет, что в результате применения западных санкций из России ушло значительное количество иностранных разработчиков. Со студиями, находившимися в России и работавшими на западные фирмы, были разорваны все связи. Закрылись онлайн-сервисы продажи видеоигр. Отозваны все пользовательские лицензии. Так что, например, устраивать соревнования по фиджитал-футболу c использованием игры от знаменитого бренда американской компании Electronic Arts не представляется возможным. Тем более что с недавних пор в играх от EA Sports отсутствуют национальная команда России и Российская футбольная премьер-лига.



Именно с этим связано обращение нашего известного в прошлом футболиста Андрея Аршавина к Президенту России Владимиру Путину, произнесенное в ходе короткой беседы на полях Игр Будущего.



"Надо чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором ребята смогут играть как за свою национальную сборную, так и за команды премьер-лиги, за сборные регионов. Потому что, естественно, в иностранных такого нет. Это сохранило бы интерес к футболу, потому что ребята в виртуальном мире сейчас живут", – отметил Аршавин.



"Я за, а что надо сделать-то?" – спросил Путин.



"Просто попросить "Газпром", чтобы они сделали свой симулятор", – предложил спортсмен.



"Да, хорошо", – ответил ему глава государства.



Это, как говорится, пункт номер раз. Но есть и еще один, не менее, а возможно, в нынешних непростых условиях даже более важный. То, что, как уже было сказано, в наших Играх принимают участие молодые спортсмены из стран, где открыто проводится русофобская политика и в головы людей внедряется негативный и лживый образ России, дает нам шанс показать будущему поколению граждан этих государств истинное лицо нашей Родины.



Пусть приезжают, пусть соревнуются, пусть заводят новых друзей, пусть видят Россию и сами формируют ее образ таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким его малюют западные пропагандисты.



Как иронично заметила по тому поводу журналист и общественный деятель Юлия Цой, авось западная молодежь в итоге будет поумнее своих отцов и дедов. Уже ради этой надежды стоило проводить игры, которые недаром называются Играми Будущего. Источник - Фонд стратегической культуры

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