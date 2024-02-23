Донбасс: китайский военкор общается с японскими добровольцами, воюющими на стороне России (видео)

19:04 25.02.2024

Репортера китайского телеканала Phoenix TV Лю Юйгуана многие помнят по первым неделям СВО, когда он бесстрашно лез в самое пекло боевых действий и не боялся тыловой грязи весеннего Донбасса, рассказывая о событиях, которые два года назад потрясли весь мир.



