Кризис в Красном море больше всех ударил по Британии. Экономическая депрессия обретает все новые грани, - ФСК

00:03 26.02.2024 25.02.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Великобритания более других пострадала от перебоев в морских перевозках через Красное море из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает американская компания S&P Global.



По данным за январь, сложившаяся ситуация "умеренно" влияет как на цепочки поставок, так и на цены от перебоев в судоходстве. "Однако в некоторых странах, в частности в Великобритании, негативное влияние больше, чем в других", – говорится в исследовании S&P Global. Кроме того, кризис в Красном море оказал наихудшее влияние на производителей Соединенного Королевства, ударил по производственным цепочкам поставок и привел к росту затрат на сырье.



Отмечается, что среди рассматриваемых в исследовании британских компаний 12% сообщили об увеличении времени доставки товаров. Вслед за Великобританией по этому показателю идет Греция (9%) и Франция с ФРГ (8%). Альтернативный маршрут судоходства вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке увеличит срок поставок на 10-14 дней по сравнению с переходом через Красное море и Суэцкий канал.



"Около 80% британских компаний, сообщивших о замедлении поставок, связали задержки с событиями в Красном море, где нападения повстанцев-хуситов привели к тому, что все большее число судоходных компаний перевозят товары из Азии в Европу через мыс Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал. Такое продолжительное путешествие обычно удлиняет маршрут доставки как минимум на 10 дней. Чаще всего о задержках сообщалось в текстильной промышленности и производстве автомобилей.



Следуя поговорке о том, что "время – деньги", увеличение сроков поставок поставщиками сопровождалось ростом затрат производителей впервые за девять месяцев. Январский рост цен на сырье стал самым большим с марта прошлого года. Эти более высокие затраты были переложены на покупателей, что привело к самому быстрому росту цен на товары с мая прошлого года", – пишет S&P Global.



S&P Global сообщает, что ее индекс деловой активности (PMI) в Великобритании, который отслеживает промышленное производство, упал до трехмесячного минимума в 44,9. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение производства.



Опрос менеджеров по закупкам в Великобритании, проведенный S&P Global, показал, что производственные цепочки поставок пострадали от более длительного времени ожидания контейнерных грузов в январе из-за кризиса на Красном море. Поскольку доставка поставок занимает больше времени, компании сокращают свои запасы.



Более длительные сроки доставки увеличивают производственные затраты, поэтому S&P Global прогнозирует, что инфляция в Великобритании в ближайшем будущем останется "устойчиво высокой" в диапазоне 3-4% (в декабре она выросла до 4%).



Британские компании сообщили о скачке цен, которые они платят за доставку из-за нападений на судоходство в Красном море, нарушающих цепочки поставок, это может повысить инфляцию и задержать снижение процентных ставок. Индекс деловой активности по закупкам S&P Global в январе показал самый резкий скачок затрат за пять месяцев, при этом сроки доставки увеличились впервые за 12 месяцев. В исследовании Конфедерации британской промышленности говорится, что рост затрат производителей ускорился в январе, при этом в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост цен. "Эти сообщения стали первыми ощутимыми признаками того, что конфликт на Красном море просачивается в экономику Великобритании, и побудили инвесторов снизить ставки на то, как быстро Банк Англии сможет снизить процентные ставки. Фунт подскочил, и рынки предусмотрели более медленные темпы снижения стоимости заимствований", – пишет Bloomberg.



Жесткое ценовое давление на сферу услуг может "беспокоить Банк Англии. Жесткость ценового давления снижает нашу уверенность в том, что инфляция в сфере услуг вернется к своему долгосрочному среднему уровню в 3,5% к концу этого года. Эти данные усилят беспокойство Банка Англии по поводу сохранения инфляции. В результате Банк, вероятно, продолжит сопротивляться перспективе краткосрочного снижения процентных ставок на следующей неделе", сказала Эшли Уэбб, аналитик компании Capital Economics



"Риск заключается в том, что угроза восстановления возобновления ценового давления на фоне напряженности в Красном море заставит Банк Англии отложить политику смягчения", – считает Ана Андраде из Bloomberg Economics.



Количественное смягчение (Quantitative easing – QE) – монетарная политика, используемая центральными банками для стимулирования национальных экономик. При количественном смягчении центральный банк "впрыскивает" определенное количество денег в экономику, стимулируя деловую активность и промышленный рост.



Еще один кризисный показатель – рост доходности британских гособлигаций. Чем стабильнее экономика страны, тем меньше доходность облигаций. А сейчас доходность 10-летних облигаций, которая ранее упала на 5 базисных пунктов, выросла почти на 4%, что произошло впервые с декабря прошлого года.



Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence, отметил, что увеличение времени доставок приводит к увеличению производственных затрат "в период все еще повышенного ценового давления в секторе услуг". Нарастание хаоса в цепочке поставок может оказаться, по его мнению, большой проблемой для Банка Англии, поскольку помешает усилиям правительства Риши Сунака по снижению инфляции до целевого уровня в 2%.



Хотя экономисты ожидают, что таргетирование инфляции достигнет цели весной, "атаки на судоходство могут привести к росту цен на товары и вновь разжечь инфляционные силы". В отчете S&P говорится, что темпы инфляции в производственном секторе в Британии ускорились до самого высокого уровня с марта 2023 года. По мнению S&P, в ближайшем будущем инфляция может "оставаться устойчиво высокой в диапазоне от 3% до 4%". "Если 2021–2022 годы нас чему-то научили, так это тому, что нельзя недооценивать влияние, которое сбои в глобальных цепочках поставок могут оказать на инфляцию и центральные банки", – сказал Джордж Моран, аналитик финансового холдинга Nomura. – Мы считаем, что этот сбой [кризис в Красном море] создает риски роста инфляции в дальнейшем в 2024 году, но с длительными лагами".



"Британцам, возможно, придется столкнуться с нехваткой некоторых сортов чая, одного из любимых напитков нации, после того как индустрия супермаркетов предупредила о риске поставок из-за перебоев в судоходстве в Красном море. Британский консорциум розничной торговли заявил, что наблюдался "временный сбой" в работе некоторых линий черного чая, а источник в отрасли сообщил, что были некоторые задержки с линиями ароматизированного чая", – пишет Reuters.



Генеральный директор британского Института экспорта и международной торговли (IEIT) Марко Форджионе заявил, что чай может быть "первым из многих товаров, оказавшихся в кризисе в цепочке поставок".



Несколько крупных британских ретейлеров одежды, в том числе Next, Pepco Group, Primark и Matalan, предупредили о потенциальном нарушении поставок по Красному морю.



Ноубл Фрэнсис, директор по экономике британской Ассоциации строительной продукции (CPA), предполагает, что "задержки поставок и рост цен могут повлиять на доступность таких товаров, как электрика, бытовая техника, освещение, товары для кухни и ванной комнаты, скобяные изделия, фанера, а также солнечные батареи из Китая".



Британские эксперты в области энергетики опасаются, что продолжение конфликта в Красном море может спровоцировать новый энергетический кризис, от которого больше других пострадает британская экономика.



Генеральный директор британской консалтинговой компании Advantage Utilities Эндрю Гровер предупреждает, что на рынке энергоносителей может начаться рост цен. Гровер сказал: "Если конфликт [в Красном море] будет обостряться дальше, негативное влияние на мировые цены на энергоносители может быть значительным. Если сбои в поставках продолжатся еще пару недель, то это приведет к повышению цен [на энергоносители]".



Министерство финансов Соединенного Королевства предупредило, что продолжение сбоев поставок может привести ко второму энергетическому кризису.



Генеральный директор Британского института экспорта и международной торговли Марко Форджионе отмечает, что в ситуации с военным конфликтом в Красном море "проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что существует полное отсутствие ясности относительно того, когда и как это закончится и, к сожалению, как выглядит вероятная эскалация. Таким образом, влияние [этого кризиса] на мировую торговлю является более перспективным и, боюсь, что, для того чтобы исправить ситуацию, потребуется очень много времени… Даже если сам продукт производится в ЕС или Северной Африке, ресурс для этой продукции происходит от ее перемещения через Суэц или вокруг мыса Доброй Надежды… Поэтому в Великобритании рост цен может превзойти все, что можно себе представить в настоящее время".



Кризис в Красном море грозит Британии еще и экологической катастрофой. Дело в том, что 75% использованных автомобильных британских шин оправляется через Красное море в Индию. Но после того как судоходство в Красном море из-за атак хуситов стало крайне рискованным и суда направляются в Индию через мыс Доброй Надежды, стоимость контейнерных перевозок использованных шин резко выросла с 850 до 2000 фунтов стерлингов.



По факту экспорт старых шин стал нерентабельным, и сборщики шин начали их сжигать. И без того Туманный Альбион заволокло ядовитым дымом от горящих покрышек.



Генеральный секретарь британской Ассоциации по восстановлению шин (TRA) Питер Тейлор запаниковал: "Кризис в Красном море – это не просто угроза возможности британцев покупать одежду в компании Next, он представляет собой надвигающуюся экологическую катастрофу… ситуация на британском рынке шин с истекшим сроком эксплуатации и его чрезмерной зависимости от импортеров с индийского субконтинента обостряется".



Тейлор призвал правительство спасти свою отрасль, но правительству Сунака явно не до обновителей старых шин, и дым от горящих покрышек придает пейзажам вползающей в нешуточный кризис некогда Великой Британии мрачный апокалиптический колорит. Источник - fondsk.ru

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