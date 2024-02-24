Конфликт России с Украиной поможет Китаю вернуть Тайвань, - В.Скосырев

00:06 26.02.2024

США опасаются, что КНР осуществит военную операцию в 2024 году

Владимир Скосырев



Катера китайской береговой охраны готовы вступить в схватку за Тайвань.

Член Политбюро ЦК КПК Ван Хунин провел совещание с руководящими товарищами по Тайваню. Он сказал, что нужно дать отпор попыткам провозгласить независимость Тайваня, пресечь внешнее вмешательство, поддержать патриотов, желающих воссоединения к 75-й годовщине КНР. В Вашингтоне и на острове гадают: это риторика или Пекин действительно собрался завоевать Тайвань к юбилею? Обстановка тревожная, и тайваньская TSMC, ведущая в мире компания по производству полупроводников, открыла новый завод в Японии.



Reuters и другие западные информационные агентства интерпретируют речь Ван Хунина и само заседание как свидетельство того, что Китай усиливает нажим на Тайвань. Тем более что приближается знаменательная дата – 1 октября исполнится 75 лет провозглашения КНР.



И вот второй после генсека КПК Си Цзиньпина человек в политбюро, отвечающий за политику в отношении Тайваня, заявил, что нужно "еще больше развить стратегическую инициативу и добиться полного воссоединения Родины".



Этот призыв со стороны высокого партийного чиновника совпал по времени с собранием, созванным в Пекине послами Польши, Евросоюза и Украины. Из их речей, а также из выступления посла США в Китае Николаса Бернса следует, что в Вашингтоне увязывают ситуацию вокруг Тайваня с конфликтом в Украине. Бернс обвинил Пекин в том, что он использует боевые действия в Украине к своей выгоде. В то время как Америка и ее партнеры наращивают помощь Киеву, Пекин заявляет, что остается нейтральным, а на деле китайские компании "обеспечивают горючим" российский военно-промышленный комплекс, что осложняет для Запада задачу укрепления безопасности в Восточной Азии.



"Молчание Китая по поводу экзистенциональной угрозы суверенитету Украины носит оглушительный характер. Его поддержка России очень, очень тревожит", – заявил Бернс.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Ситуация вокруг Тайваня немного улучшилась после встречи Си Цзиньпина и президента США Джозефа Байдена в прошлом году. Но остается напряженной. Что касается Ван Хунина, он и должен высказываться на эту тему. Это его область ответственности, поскольку он отвечает за работу Единого фронта. Это структура КПК, контролирующая связи с общественными движениями, гражданским обществом; и параллельно Ван также зампредседателя малой руководящей группы по Тайваню. По сути, он курирует все тайваньское направление политики. Выше него только Си Цзиньпин.



Делать заявления по Тайваню, проводить учебные заседания по этой теме несколько раз в год, приглашая участвовать тех тайваньцев, которые сочувствуют Пекину, – такова его работа. С другой стороны, Китай неоднократно говорил о воссоединении острова в 2024 году. Так что ничего исключать нельзя".



Вероятно, аналогичного мнения придерживаются Моррис Чан, основатель тайваньского гигантского конгломерата по производству чипов TSMC, и нынешний глава фирмы Марк Лю. В субботу они присутствовали на церемонии открытия первого своего завода полупроводников в Японии. Его партнерами станут гигант в сфере электроники Sony и производитель запчастей для авто Denso. TSMC объявила о планах открыть еще один завод, он будет выпускать продукцию примерно через три года.



Визит делегации американских конгрессменов – членов комитета Палаты представителей по Коммунистической партии Китая на Тайвань никак не способствовал разрядке. Делегация во главе с республиканцем Майклом Галлахером выдвинула предложения по ускорению передачи оружия Тайваню, включая также совместное производство некоторых его видов.



Тайваню также должна достаться доля пакета помощи на 95 млрд долл., который прошел через Сенат, но застрял в Палате представителей. Тут снова всплыла увязка тайваньского вопроса с Украиной. Пакет включает 1,9 млрд долл. на пополнение оружия Тайваню и 3,3 млрд на поставку американских подлодок острову.



Конгрессмены встретились с Цай Инвэнь, президентом Тайваня, которая в мае передаст свои полномочия новоизбранному главе государства Лай Циндэ. Реакция Пекина не заставила себя ждать. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила: "Китай выступает против любых официальных контактов между США и тайваньскими властями и отвергает американское вмешательство в дела Тайваня под любым предлогом".