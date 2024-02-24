Екатеринбург: мигрантские войны

00:20 26.02.2024 "ПЛОХО КОНЧИТ": МИГРАНТСКАЯ КРЫША УГРОЖАЕТ ДЕПУТАТАМ



Екатеринбург снова оказался в центре миграционного скандала. Депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер заявил, что его коллега по ЗС участник СВО Тимофей Жуков "плохо кончит", если продолжит и дальше требовать остановить нелегальных мигрантов. А все потому, что, считает Вегнер, эти "трудовые ребята" очень нужны стране, а "у преступности нет национальности". Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, в свою очередь, вступился за мигрантов-школьников, избивших в конце декабря русскую одноклассницу. Что происходит на Урале и почему этот тренд опасен для всей России?



"Плохо кончит" – новый аргумент в общении депутатов



Новый скандал с мигрантами в Екатеринбурге разгорелся в начале февраля, когда депутат законодательного собрания Свердловской области Тимофей Жуков опубликовал в своем ТГ-канале пост о резонансном для региона задержании группы из 15 человек, которые фиктивно оформляли для нелегальных мигрантов документы в ныне подконтрольном МВД региональном Управлении Федеральной миграционной службы (УФМС).



Далее депутат добавил:



Давайте скажем честно: происходит катастрофа. Миграционная лавина, легально или нелегально, потихоньку нас захлестывает. За 2023 год в Екатеринбурге на миграционный учет встали 288 тысяч мигрантов – это 18,7% от всего населения города! […] У меня создается все более устойчивое ощущение, что кто-то "ставит" на эту внутриполитическую тему для того, чтобы потом раскачать на ней общество!



К слову, произошедшее в таком же духе комментировал не только Жуков, это делали вообще очень многие блогеры, журналисты, общественники. Однако Жукову почти немедленно прилетел комментарий от его коллеги, другого депутата Заксобрания области Вячеслава Вегнера.



Бывший депутат от КПРФ, исключенный из партии еще в 2017 году (к этому вопросу мы вернемся ниже) – интересная личность. Если проанализировать его активность за последнее время, то окажется, что мигрантская повестка – это вообще едва ли не единственное, что беспокоит депутата. При этом Вегнер последовательно, даже с упоением, пытается не дать в обиду "трудовых ребят" – встречается с консулом Таджикистана в Екатеринбурге, а также с уполномоченной по правам человека Татьяной Мерзляковой, которая в последнее время активно отстаивает права мигрантов.



Открытый лоббизм?



Интересно, что после приведенного выше комментария под постом Тимофея Жукова Вячеслав Вегнер вовсе не замолчал, а мог бы. Нет, напротив, он пошел в решительную атаку, пытаясь защитить мигрантов и даже не скрывая позиции. Яркий пример – попытка "выкрутить" вопрос с преступностью мигрантов так, будто бы на самом деле они совершают очень мало преступлений.



Однако у Тимофея Жукова другие данные: "за 2023 год в Екатеринбурге на миграционный учет встали 288 тысяч мигрантов – это 18,7% от всего населения города". Если на учет встали 288 тыс. мигрантов, то как их общее число, если верить Вегнеру, может равняться 125,8 тыс. человек? Ну и потом, а сколько таких мигрантов не встало на учет?



Официальные данные МВД же, впервые опубликованные с разбивкой по национальностям среди преступников-иностранцев, говорят о сокрушительном росте числа преступлений "с акцентом". Число преступлений, совершенных "ценными специалистами" из ближнего зарубежья, с 2020 по 2022 год выросло на треть. При этом в 2022 году они совершили 11 664 тяжких и особо тяжких преступления, что стало максимумом с 2013 года. Ну и всего МВД сообщило о порядка 30 тыс. преступлениях со стороны мигрантов в 2022 году.



Ну и, конечно, Вегнер считает, что "у преступности нет национальности". 6 февраля он опубликовал новый пост в "ВК", где написал о необходимости трудовых мигрантов для России, так как "людей физически не хватает", а в стране (внимание!) "нет нелегальной миграции".



Слышу "всех нелегальных выгнать". Господа знатоки, нет у нас нелегальной миграции, все пересекают границу на законных основаниях. Граница на замке. Тут не Мексика и США, где нелегалы толпами ломятся, сметая ограждения, и не Европа, где нелегалы лодками и в фурах проникают […]. А что касается преступлений – наказывать по закону Российской Федерации. Но еще раз, и это мое мнение, у преступления нет национальности,

– написал депутат.



30 января он сообщил, что составил компанию консулу Таджикистана Зафару Сайидзоде и региональному омбудсмену Татьяне Мерзляковой, с которыми посетил центр временного содержания мигрантов в Екатеринбурге. Депутат похвалил руководителя учреждения Евгения Ковшова за то, что в центре "чисто, питание трехразовое, обеспечено медицинское обслуживание, порядок и дисциплина". При этом Вегнер выступил за "самоконтрольный" выезд из России ряда категорий мигрантов-нелегалов, совершивших преступления. "Самоконтрольный" – это когда мигранта отпускают после задержания под честное слово, что из страны он уедет. Так следует это понимать?



А за несколько дней до того депутат сам встречался с генконсулом Таджикистана, сообщив, что они обсудили "обоюдополезный обмен мнениями по широкому кругу вопросов". Кстати, совсем не сомневаемся, что встреча была действительно "обоюдополезной".



Кстати, Мерзлякова – фигура среди мигрантов тоже популярная. Так, она была возмущена тем, как уральские силовики задержали группу мигрантов на одной из строек, заставив их затем пройтись "гуськом" (хотя, как мы узнали впоследствии, сделано это было не для того, чтобы поиздеваться над ними, а чтобы исключить попытки к бегству, которые перед этим предпринимались).



А год назад Мерзлякова возмущалась уже тем, что силовики нагрянули в мечеть Екатеринбурга с рейдом по поиску нелегалов. Этот инцидент запомнился не только тем, что порядка 70 человек доставили в полицию, но и тем, как находящиеся в мечети мигранты толпой пытались скрыться от полиции во что бы то ни стало и сметая все на своем пути, толпа гастарбайтеров настолько возбудилась в своих попытках бегства от законных представителей власти, что последним пришлось стрелять в воздух. Однако Мерзлякова осудила действия полиции.



Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей. Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда,

– сказала обмудсмен во время доклада перед депутатами заксобрания.



Что же касается Вегнера, то он уже ранее признавался, что законодатели заксобрания идут в этот орган вовсе не для защиты интересов народа, а чтобы продвигать интересы собственного бизнеса.



Вегнер и сам в прошлом успешный бизнесмен. Его политическая карьера началась в 2004 году с избрания депутатом Думы Каменского округа третьего созыва. А до этого человек с такими же ФИО был учредителем и руководителем крупного регионального зернового бизнеса.



ООО "Травел" занималось оптовой торговлей, ЗАО "Хлебторг" – капиталовложениями в ценные бумаги (торговля хлебом указана в качестве дополнительного вида деятельности), а по ООО "Номос" данные по ОКВЭД недоступны.



Занимательно другое. По нашей информации, полный тезка депутата – Вегнер Вячеслав Михайлович, 3 февраля 1959 г.р., – проходил фигурантом по двум уголовным делам. В 2001-м были материалы проверки по уголовному делу в Кировградском ОВД (Свердловская область) по статье 198 УК (ч.1), там шла речь о неуплате налогов с продажи грузовика МАЗ. А вот год спустя Чкаловский РУВД разбирался с делом более серьезным – по статье 228 УК о незаконном обороте героина.



Ни одна, ни другая история до суда, к слову, не дошла. Кстати, занимательное наблюдение: этот период как-то выпадает из официальной биографии Вячеслава Вегнера. Совпадение, однако.



Как уже упоминалось, Вегнер в 2017 году был исключен из КПРФ, к которой принадлежал долгие годы. Деловой прессе он тогда сообщил, что из рядов коммунистов его "попросили на выход" за поддержку кандидатуры Евгения Куйвашева на выборах губернатора, тогда как кандидатом от КПРФ был Алексей Парфенов.



И тут тоже есть для нас интересный факт. Евгений Куйвашев, занявший кресло губернатора Свердловской области, оказался крайне неконфликтным в отношении мигрантов чиновником. При нем в Екатеринбурге сильно развернулась азербайджанская диаспора (недавно у Царьграда вышло большое расследование по диаспоре "страны огней"). А в прошлом году разгорелся едва ли не международный скандал, когда спикер городской Думы посетил праздник талышей – азербайджанской народности, которую официальный Баку считает сепаратистами.



Посол Азербайджана и глава диаспоры потребовали от Куйвашева и мэра города Алексея Орлова извинений. И – получили их! Более того, диаспора потребовала наказать спикера городской Думы Игоря Володина (что и было сделано) гарантией его неизбрания спикером в следующем созыве. Так диаспора фактически похоронила политическую карьеру далеко не последнего по рангу, но неугодного ей чиновника. Если бы такая связь была доказана официально, это можно было бы рассматривать как вмешательство иностранной диаспоры во внутренние дела России.



А так – выходит, что азербайджанская диаспора как бы "порулила" чиновниками. "Внимательным" к "просьбам" этнической организации оказался и Куйвашев, которого внезапно поддерживал Вегнер. Такое вот совпадение.



"Людей задело за живое"



В беседе с "Первым русским" Тимофей Жуков отметил, что просто выразил свое мнение и пытался разобраться в вопросе после резонансного задержания коррупционеров в УФМС. Обиды на депутата Вегнера не затаил, но был не меньше нашего удивлен его острой реакцией.



Для меня это тоже загадка, честно говоря. Потому что я не планировал этим постом что-то где-то вызвать, какую-то дискуссию поднять. Меня просто возмутило, что у нас есть 288 тысяч зарегистрированных мигрантов, и тут ловят банду, оформлявшую такие документы фиктивно. У меня просто вопрос: сколько из этих 288 тысяч приехали в Екатеринбург незаконно? Какую в этом роль сыграли диаспоры?

– сказал Жуков.



Депутат охарактеризовал отношения с Вегнером как "нейтральные, рабочие" и добавил, что после начала всей этой истории получает множество приглашений провести публичную дискуссию со своим коллегой.



Меня звали с ним в эфир на радио, чтобы с ним провести дебаты. Но он уехал в Азербайджан. Я даже с ним не вступал ни в какую полемику, хотя в любое время готов обсуждать любые вопросы. Не знаю, зачем он в это ввязался. Как опытный политик, может быть, он сделал это ради цитируемости и хайпа. Но, по-моему, он только себе в минус сработал,

– отметил Тимофей Жуков.



Депутат также обратил внимание, на наш взгляд, на самый важный момент – на реакцию коренного населения на мигрантов. И отношение русских людей нетрудно узнать: просто зайдите в посты Вегнера и почитайте комментарии.



Мы видим с вами, как остро общество реагирует на любые проявления криминала со стороны приезжих людей. И уже даже никто не разбирается, законно или нет они находятся на территории России. Людей в принципе смущает сам этот факт. Ведь, скажем, в Азербайджане мы вряд ли увидим, как русские напали на кого-то толпой, что-то отобрали. А здесь, у нас, такие действия со стороны уроженцев Закавказья дело чуть ли не обыденное. Или – возьмите вообще любую среднеазиатскую республику. Где такое было в этих странах, чтобы русские пришли в какой-то клуб, кого-то избили да еще и на полицейских напали? А в России мы часто сталкиваемся с таким поведением уроженцев этих республик,

– отметил депутат, выделив причины, мягко говоря, напряженного отношения к мигрантам в России.



Мы же заметим, что хоть пассажи Вегнера и слишком "бодры" для человека, который просто не согласен с той или иной точкой зрения, по большому счету удивлять это не должно. Чиновник глубоко сидит в мигрантской повестке, общается с диаспорами (об этом факте упоминал Тимофей Жуков), а когда наша полиция доблестно отработала и задержала тех, кто фиктивно оформлял нелегальных мигрантов, то он не рукоплещет полиции, а, наоборот, кидается защищать тех, кто пользовался услугами преступников.



Наконец, Вегнер, как только разразился этот скандал, почему-то не вышел на открытые дебаты с Жуковым, а уехал. Причем не куда-либо, а в Азербайджан. Чем, собственно, поделился у себя в соцсетях.



Говорит, ездил наблюдателем на выборы президента Азербайджана – что ж, прекрасный уровень доверия. К депутату из Екатеринбурга.



Метастазы Нижнего Тагила



Совершенно новый поворот между тем появился в уже, казалось бы, давно понятном, хорошо изученном и отчасти закрытом деле об избиении двумя братьями-азербайджанцами – учениками школы в Нижнем Тагиле – своей одноклассницы Сони, после чего та попала в больницу. Рекомендуем ознакомиться с нашим большим расследованием по этому инциденту, публикованным в начале года.



Самое вопиющее здесь – попытка руководства школы и даже правоохранителей замять случившееся. Даже подполковник местной полиции тогда заявил – мол, "раздули из ничего", на что получил просто тонны гневных комментариев. Однако оказалось, что полицейский (к слову, получивший за такую позицию лишь выговор) не одинок. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев тоже считает, что имел место "детский конфликт":



Мы в школе дрались каждый день. Каждый день кто-то приходил с фингалом домой, отец еще подзатыльник давал. Банальная история. Но ее раскрутили, привязав к национальному вопросу. Тут нет национального вопроса, детский конфликт, не более.



Удивительно, но это говорит чиновник высокого ранга, у которого на руках есть вся информация по инциденту. К примеру, данные о том, как азербайджанские школьники оскорбляли русских учеников и их родителей именно на национальной почве. Наконец, каким "детским" может быть конфликт, который начался с того, что мать двух этих взбесившихся азербайджанцев нанесла первый удар русской девочке сама?



6 февраля СУ СК России по Свердловской области предъявило обвинение матери азербайджанских школьников. Только вот почему-то Следственный комитет охарактеризовал случившееся как "тяжкое преступление", а вовсе не как "детский конфликт".



Что с того?



Скандал с высказыванием екатеринбургского депутата Вячеслава Вегнера показателен. Он полагает, что его коллега Тимофей Жуков, просто искренне удивившийся коррупции в сфере миграции, "плохо кончит", потому что лезет туда, где "ничего не понимает". Если мы с вами зададимся такими же вопросами, как и Жуков, мы тоже, по-видимому, "плохо кончим"? А почему "плохо кончить" не должны те, кто потворствует нелегальному оформлению толп приезжих? Или мы чего-то не знаем о дружбе регионального депутата Вегнера с этническими объединениями Свердловской области?



На наш взгляд, скандал продемонстрировал главное – то, на что обратил внимание Жуков: мы вновь увидели, что по мигрантскому вопросу думают сами местные коренные жители. За это Вегнеру можно даже сказать спасибо – стал громоотводом, получил минус в "политическую карму" и позволил людям от души словесно "оттянуться", чтобы дать власти, мы надеемся, верный сигнал.



И если депутата Вячеслава Вегнера в целом понять можно (теплые отношения с этническими структурами для него, надо полагать, очень важны), то как понять чиновника Владислава Пинаева, который называет "детским конфликтом" то, что следствие квалифицирует как "тяжкое преступление"? И не является ли это чем-то большим, чем просто нежелание раскачивать "межнациональную лодку"?



Хотя, по правде говоря, она качается вовсе не из-за русских людей – ее качают приезжие, русские же просто реагируют, и мэр Нижнего Тагила не может этого не знать. И ведь правильно сказал Тимофей Жуков: если приезжие сбиваются в этнические объединения по национальному признаку, то именно для них национальный вопрос стоит остро, а вовсе не для коренного населения, которое пытаются в этом упрекнуть. Источник - Царьград

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708896000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон по снижению административной нагрузки на бизнес рассматривают сенаторы

- Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по усовершенствованию системы здравоохранения

- Горизонт планирования

- Определен инвестор для строительства МЦПК "Центральная Азия"

- Кадровые перестановки

- Ненаучная фантастика про удвоение ВВП

- Министр иностранных дел Казахстана принял Заместителя министра иностранных дел Таиланда

- Состоялось пленарное заседание Верховного Суда

- Возврат займа ЕНПФ на обновление парка ЖД-вагонов гарантируется государством - Минтранспорта

