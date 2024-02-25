Ашхабад меняет вектор с восточного на западный, - В.Панфилова

01:01 26.02.2024 25.02.2024



Туркменистан и ОБСЕ намерены реализовать до 40 совместных проектов

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Глава МИД Турменистана Рашид Мередов

сообщил, что в Ашхабад едет генсек ОБСЕ.

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид в марте посетит Ашхабад. Об этом сообщил министр иностранных дел Рашид Мередов на еженедельном заседании кабинета министров. По его словам, Туркменистан и ОБСЕ в нынешнем году реализуют 37 совместных проектов. В рамках визита Хельги Шмид состоится конференция "Роль нейтральных государств в укреплении безопасности и доверия в регионе ОБСЕ". В мае планируется провести в Ашхабаде региональную встречу Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Президент Сердар Бердымухамедов распорядился провести все мероприятия на высшем уровне.

Рашид Мередов в ходе состоявшегося в конце минувшей недели заседания правительства сообщил, что совместно с Центром ОБСЕ в Ашхабаде и соответствующими государственными структурами Туркменистана подготовлен план реализации совместных мероприятий на 2024 год, направленный на дальнейшее эффективное сотрудничество в политической, экономической, экологической и гуманитарной сферах как на двусторонней основе, так и в рамках Центрально-Азиатского региона, сообщило государственное информационное агентство ТДХ.



В частности, в политической сфере стороны намерены реализовать ряд проектов, нацеленных на упрочение мира и безопасности, на развитие превентивной дипломатии, на противодействие современным вызовам и угрозам. В экономическом и экологическом направлениях будут решаться вопросы регионального сотрудничества, повышения энергоэффективности, укрепления экологической безопасности и изменения климата. В гуманитарной сфере предусматривается проведение соответствующих мероприятий в таких областях, как наука и образование, защита прав и свобод человека, совершенствование основ демократических институтов страны, обеспечение гендерного равенства, решение вопросов людей без гражданства, развитие СМИ и др. Проект документа отдан на рассмотрение главы государства. ОБСЕ после открытия своего бюро в Ашхабаде летом 2023 года активизировала свою деятельность в Туркменистане (см. "НГ" от 05.06.23). Хельга Шмид стала частым гостем в этой стране. В Ашхабад также в октябре прошлого года приезжал и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, председательствующий в ОБСЕ, который обсуждал вопросы обеспечения безопасности и надежной доставки энергоресурсов на мировые рынки, создания условий для устойчивого развития, повышения транспортного потенциала, охраны окружающей среды и рационального использования водных ресурсов.



"Заигрывание Туркменистана с ОБСЕ и ОБСЕ с Туркменистаном является составной частью общего тренда по вовлечению стран Южного Кавказа и Центральной Азии в лоно даже не Европы как таковой, а западного мира в целом. В этом же тренде находится и не так давно принятая резолюция Европейского парламента с призывом как можно скорее разработать новую стратегию ЕС в отношении Центральной Азии, целый ряд локальных и тематических инициатив, как Срединный коридор (ТМТМ) с его составной транскаспийской частью, попытки ЕС пристегнуть страны Центральной Азии к своим инициативам по Афганистану, – все находится в одной связке, хотя на первый взгляд представляет собой лишь разрозненные инициативы. К ним примыкает активизация Японии и Южной Кореи в регионе, что привносит явный антикитайский мотив, как бы это странно ни звучало, ведь тот же самый Срединный коридор изначально задумывался в качестве альтернативного российскому маршруту Европа–Китай", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков. Тем не менее, по его словам, данность такова, что из всех официальных СМИ Туркменистана исчезли любые упоминания о Китае в качестве "стратегического партнера". Наоборот, вся туркменская дипломатия в срочном порядке организует контакты с представителями бизнеса Европы, США, Японии и Южной Кореи – с целью найти альтернативу китайским технологиям, практически во всех областях, где в последнее время укрепилось китайское присутствие.



"Ашхабад до сих пор саботирует переговоры по строительству четвертой линии D газопровода Туркменистан–Китай, а высокопоставленную партийную делегацию из Китая отказались принимать Аркадаг (Гурбангулы Бердымухамедов. – "НГ") и Сердар Бердымухамедов, хотя Аркадагу, руководителю верховной представительной власти Туркменистана, сам Аллах велел вести такого рода переговоры, хотя бы для приличия. Запад старается торговать смыслами и принципами. В этом нет ничего необычного, кроме резко возросшего цинизма и беспринципности. Другое дело, что власти Туркменистана, похоже, все же приняли решение на смену вектора с восточного на условно западный. Что в мотивах этого решения больше – желания пряников или боязнь кнута, пока остается неизвестным", – отметил эксперт.



Айтаков сообщил, что в околовластных кругах Туркменистана всерьез обсуждается вопрос о вероятности избрания Туркменистана на должность председателя ОБСЕ и скором заключении торгово-экономического соглашения Туркменистан–ЕС.



"Серьезным кнутом, скорее дамокловым мечом является угроза применения вторичных санкций к Туркменистану, вплоть до отключения от SWIFT, в этом случае экономика Туркменистана "ляжет" за неделю. Прилежность туркменских властей в выполнении антироссийских санкций тому пример. Но тут дело не в России, а в Китае – туркменские власти готовятся к необходимости "временного" отключения поставок газа в Китай на период обострения ситуации между США и Китаем. Компенсируют ли европейские "плюшки" потерю 10 млрд долл. в год, которые Туркменистан получает за продажу газа в Китай и потерю доступа к китайским технологиям, похоже, не знают и сами власти Туркменистана. Впрочем, выбор у них не такой уж и большой", – полагает Айтаков.



Публицист Кумуш Байриева в беседе с "НГ" назвала поведение ОБСЕ в отношении Туркменистана "лютым позором". "В багаже скелетов в туркменском шкафу присутствует полное игнорирование выводов Московского механизма ОБСЕ, количество пропавших в туркменских тюрьмах людей превышает полторы сотни, а власти отказываются отвечать на любые вопросы по этому поводу, включая и запросы той же ОБСЕ. Массовое ущемление прав женщин, уголовные преследования геев, запреты на выезд из страны в качестве психологического давления и наказания, использование принудительного труда на сборе хлопка, растоптанное гражданское общество – все это хорошо известно, а самое главное – доказано. Как доказательств не требуют и махинации властей с национальным законодательством по узурпации власти отцом и сыном Бердымухамедовыми, все это тоже лежит на поверхности в виде очередной раз изнасилованной Конституции Туркменистана", – считает Байриева. По мнению публициста, ОБСЕ готова закрыть глаза на преступления тоталитарного режима в государстве – члене ОБСЕ и, как стало известно, всерьез рассматривает вопрос не только о расширении сотрудничества с этим режимом, но и о возможном председательстве Туркменистана в ОБСЕ в обозримом будущем". Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708898460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон по снижению административной нагрузки на бизнес рассматривают сенаторы

- Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по усовершенствованию системы здравоохранения

- Горизонт планирования

- Определен инвестор для строительства МЦПК "Центральная Азия"

- Кадровые перестановки

- Ненаучная фантастика про удвоение ВВП

- Министр иностранных дел Казахстана принял Заместителя министра иностранных дел Таиланда

- Состоялось пленарное заседание Верховного Суда

- Возврат займа ЕНПФ на обновление парка ЖД-вагонов гарантируется государством - Минтранспорта

