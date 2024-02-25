Глобальный джихад опять пытаются распространить на Сирию, - И.Субботин

01:03 26.02.2024

25.02.2024



Боевики ищут выгоду в конфликте вокруг сектора Газа

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Группировка "Исламское государство" (ИГ, признана в России террористической и запрещена) пытается перегруппироваться и восстановить утраченные позиции в Сирии. Об этом говорится в докладе генсека ООН, где отмечается, что джихадистская организация по-прежнему обладает способностью совершать нападения, которые приводят к значительным жертвам среди гражданского населения. Несмотря на потерю территориального ядра, ИГ стремится извлечь выгоду из ситуации, когда внимание международного сообщества сместилось в сторону конфликта между Израилем и ХАМАС, убеждены эксперты.



На выводы, касающиеся восстановления потенциала ИГ, в докладе генсека ООН обратило внимание агентство North Press, близкое к курдской автономии на северо-востоке Сирии. Согласно ооновским оценкам, ИГ пытается перегруппироваться и реорганизоваться на сирийской территории. Глобальная организация, считают специалисты, по-прежнему обладает способностью совершать нападения, которые влекут за собой большие жертвы. Согласно докладу, размер финансовых резервов ИГ варьируется в диапазоне от 10 до 25 млн долл. Большая часть средств собирается в виде криптовалюты через социальные сети. Сама организация насчитывает в активе в Сирии и Ираке от 5 тыс. до 7 тыс. боевиков, которые действуют небольшими ячейками.



Вместе с тем эксперты считают, что ИГ до сих пор реализует программу по вербовке детей в лагерях для семей боевиков. Один из таких объектов – это лагерь "Аль-Холь", который находится в зоне ответственности Демократических сил Сирии (ДСС) – неправительственного вооруженного альянса с курдской доминантой. Курдские представители делают акцент на сохранении этой угрозы со стороны ИГ. "Активность ИГ значительно возросла, особенно в наших районах и сирийских пустынных регионах, – заявила недавно официальная представительница ДСС в Вашингтоне Синам Мухаммед. – Менее чем за два месяца организация взяла на себя ответственность за 16 различных операций в наших регионах и более 30 операций в районе сирийской пустыни".



Профильная аналитическая организация Counter Extremism Project зафиксировала, что в январе боевики самопровозглашенного "халифата" совершили по меньшей мере 65 атак на территории Сирии. Это происходило на стыке зон влияния ДСС и правительственных войск – Сирийской арабской армии (САА). По оценкам Counter Extremism Project, показатели за январь демонстрируют резкий всплеск активности, если сравнивать с цифрами за 2023 год. Эксперты проекта подчеркивают, что в течение прошлого года ИГ смогло восстановить свои ячейки и некоторый военно-технический потенциал в Сирии. По каким-то причинам радикальная организация стала чувствовать себя более уверенно при проведении терактов, считают аналитики.



Впрочем, в разговоре с западными СМИ неназванные чиновники администрации президента США пытаются преуменьшить проблему активности ИГ и выражают уверенность, что террористическая группировка "не находится на том уровне, на котором она могла бы действовать и объединять свои тактические маневры и сражения в полноформатную операцию". Боевики также "не могут удерживать или захватывать территорию", подчеркивают американские официальные лица. Главари джихадистской организации в то же время предпочитают избегать крупных городов и концентрировать человеческие ресурсы в отдаленной сельской местности, согласно этим оценкам. Наиболее известной точкой присутствия ИГ в Сирии является пустыня.



Вместе с тем, согласно оценкам американского разведывательного аппарата, верхушка ИГ рассматривает вариант, при котором командование и контроль могут быть перемещены из Сирии и Ирака. Американский официоз обращает внимание на то, что ниточки большинства "известных заговоров" в последнее время вели к афганскому филиалу ИГ – группировке "Хорасан" (признана в России террористической и запрещена). В то же время отдельные признаки заставляют западные спецслужбы предполагать, что некоторые из африканских ответвлений ИГ, как кажется, набирают силу и влияние. Это заставляет некоторые государства – члены ООН предполагать, что "более вероятен" переезд ключевых командиров группировки на другой континент.



Если говорить о Сирии и Ираке, то большинство аналитиков сходится во мнении, что ИГ пытается воспользоваться смещением фокуса международного внимания в сторону сектора Газа и восстановить потенциал.



Как отмечает старший советник по вопросам Сирии, Ближнего Востока и Северной Африки в Институте мира США Мона Якубян, если ДСС по каким-то причинам подвергнется новым ударам со стороны Турции или если администрация президента США примет окончательное решение вывести собственный контингент из Сирии, это стимулирует верхушку ИГ на то, чтобы приложить усилия для возвращения некогда утраченных территорий. "Только в местах содержания ИГ под стражей находится около 10 тыс. боевиков группировки. Это настоящая "армия в заключении", которая может быстро создать серьезную угрозу глобальным интересам, если она вырвется на свободу", – резюмирует Якубян.