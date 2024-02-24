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"Вагнер" теперь "Африканский корпус". И он в Сахаре, - Кестер Кенн Кломега
08:32 26.02.2024

"Вагнер" теперь "Африканский корпус". И он в Сахаре
Военные базы России в Западной Африке помогут покончить с неоколониализмом
Кестер Кенн Кломега

Изменения в архитектуре мировых центров силы неожиданно для многих увеличили военное влияние России в Сахаро-Сахельском регионе, который расположен между Северной (Магриб) и Западной Африкой, простираясь от Красного моря до Атлантического океана.

Почти все страны Западной Африки претерпевают сейчас своего рода многоуровневый кризис. В феврале 2014 г. была создана группа G5 Sahel для обеспечения безопасности и координации вооруженных сил в борьбе с терроризмом.

28 января этого года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS) в связи со следующими причинами: неспособность блока дать отпор джихадистам, навязывание незаконных санкций в ущерб населению и влияние иностранных правительств на это объединение, которым фактически манипулируют. Ранее, в сентябре был сформирован "Альянс государств Сахеля" - пакт о защите безопасности, заключенный в ответ на угрозу военной интервенции ECOWAS в Нигере. Слабость ECOWAS, его неспособность в долгосрочной перспективе стать посредником для решения региональных проблем - очевидны.

Москва активизировала проникновение в Сахельский регион после двух саммитов "Россия - Африка": в Сочи (октябрь 2019 г.) и в Санкт-Петербурге (июль 2023 г.). Их участники подтвердили, что одним из приоритетов является решение непрекращающихся этнических конфликтов и военных угроз. Президент Владимир Путин в ходе саммитов упоминал проблему безопасности, указывая на ее важность в контексте российско-африканских отношений.

Территория G5 с угрозой терроризма сталкивается постоянно, и это требует адекватных мер. В этом плане основные уязвимые точки региона - слабый пограничный контроль, неохраняемые промышленные объекты, густонаселенные города, где легко раствориться в толпе.

Россия имеет богатый опыт в разработке мер противодействия терроризму и обеспечения защиты населения. Поэтому Минобороны РФ совместно с МИД выразили готовность обменяться опытом с африканскими партнерами и, в частности, с сахаро-сахельскими государствами.

В декларации первого саммита подчеркиваются принципы уважения суверенитета и территориальной целостности стран в данном регионе. И первым шагом является реализация совместных программ по наращиванию оборонного потенциала африканских государств и подготовке миротворцев в специализированных учебных заведениях РФ.

С начала 2024 года в Кремле побывал ряд африканских военачальников. В ходе встреч с лидерами Чада и Нигера поднимались важные вопросы, в том числе военная помощь в борьбе с терроризмом, углубление политического диалога, развитие торгового и экономического партнерства.

В заявлении на сайте МИД России поясняется, что военно-техническое сотрудничество со странами Африки направлено, в первую очередь, на урегулирование региональных конфликтов и предотвращение террористической угрозы. Стоит отметить, что Россия, как сообщается, рассматривает возможность строительства военных баз на континенте. Уже подписаны двусторонние соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 20 африканскими странами.

Как сообщали власти Мали, в октябре 2021 г. грузовой самолет доставил из России четыре вертолета, оружие и боеприпасы. "Мали купила эти вертолеты у РФ, дружественной страны, с которой республика всегда поддерживала очень плодотворное партнерство", - заявил временный министр обороны Садио Камара местным СМИ. Год спустя он воздал должное тому, что он назвал "беспроигрышным партнерством Мали с Российской Федерацией", в ходе церемонии, на которой были продемонстрированы самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24П.

В декабре 2021-го, через два года после первого саммита "Россия-Африка", министр иностранных дел Сергей Лавров в своем выступлении отметил, что Москва продолжит "поддерживать этот процесс и далее поставками наших вооружений, соответствующей техникой, подготовкой кадров, в том числе миротворцев", поскольку важно "помочь Африканскому континенту избавиться от этого зла [терроризма], от других угроз и вызовов, включая наркотрафик и иные формы организованной преступности".

Лавров упомянул создание благоприятных условий для российских проектов в Чаде, в том числе в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых. Министр также подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать группу G5, предоставляя оружие и обучая миротворцев, но в то же время будет настаивать на том, чтобы африканские страны самостоятельно находили способы решения проблем. Кроме того, международное сообщество должно оказывать странам Сахеля содействие через Совет Безопасности ООН и другие организации.

По некоторым данным, для борьбы с терроризмом Россия также направила в регион военных инструкторов. После смерти Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер" с 2024 г. была трансформирована в структуру под названием "Африканский корпус", которая работает при Минобороны РФ. В настоящее время Москва закладывает основу для размещения контингента в Буркина-Фасо и ведет переговоры с Нигером о военном партнерстве. Официальных данных нет, но в сообщениях СМИ упоминается о 250 бойцах "Вагнера" в Сегу, городе в центральной части Мали, а также о группе военнослужащих, дислоцированных в Тимбукту. Что касается обучения и наращивания военного потенциала, в Военных академиях и университетах России подготовлены тысячи военных из Буркина-Фасо, Чада, Мали и Нигера.

В декабре 2023-го премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн уже говорил о создании российской военной базы во время своего рабочего визита, обсуждая в Кремле военные и экономические связи. Новое правительство Нигера намерено диверсифицировать партнерство в сфере обороны, сельского хозяйства и энергетики. Ниамей рассматривает Москву как альтернативу помощи Запада, прежде всего - в предоставлении технологий нефтепереработки и поставок медицинского оборудования.

Последние несколько месяцев идут жаркие споры л перспективах Западной Африки. Так, в феврале генеральный директор Radio France International (RFI) Жан Марк подчеркивал позитивное влияние ECOWAS на регион. Но, на самом деле, правильнее вести речь об автономии Африки, равноправном партнерстве и выстраивании новых связей. Страны Сахеля должны выбирать самостоятельно, с кем им сотрудничать.

Отчеты, опубликованные British Broadcasting, Conversation, France Press и др., указывают, что односторонний выход трех западноафриканских стран из ECOWAS связан с торговыми ограничениями и отрицательно повлияет на население и экономику. В нескольких интервью африканских экспертов, взятых для этой статьи, отмечается, что Россия поддержала военные перевороты, отстранившие от власти правительства, избранные демократическим путем. Это противоречит принципам и протоколам, установленным региональной и континентальной [имеется в виду "Африканский Союз", осудивший переворот в Нигере - "СП"] организациями, хотя Москва, конечно, имеет право действовать на основе двусторонних отношений.

Однако глава департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко заявил в интервью ТАСС: надеемся, что ECOWAS сможет сохранить единство, несмотря на выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Россия предложила всеобъемлющую поддержку Альянсу государств Сахеля, поскольку они борются за искоренение неоколониализма. Дипломат отметил, что этот шаг "во многом стал ответной реакцией на давление, которое в последнее время оказывалось сообществом на Уагадугу, Бамако и Ниамей".

Регион Сахара-Сахель, обладая богатыми человеческими и природными ресурсами, то есть огромным потенциалом для быстрого роста, остается в значительной степени слаборазвитым. Большая часть населения бедствует, террористические организации, включая "Аль-Каиду" *, продолжают действовать, провоцируя нестабильность в этом обширном регионе. Различные социально-экономические проблемы в сочетании с традиционными культурными практиками замедляют устойчивое развитие стран. Ему во многом также препятствуют система управления и неэффективная политика.

Тем не менее, есть надежда в ближайшем будущем преодолеть все эти препятствия благодаря разнообразной поддержке, которую обещает Россия в контексте ее интереса к региону Сахара-Сахель.

Автор: Кестер Кенн Кломега - Kester Kenn Klomegah - ранее работал с Inter Press Service (IPS), Weekly Blitz и InDepthNews, сейчас является постоянным автором журнала Global Research. Исследует Евразию, Россию, Африку и БРИКС. Область его интересов включает геополитические изменения, международные отношения, вопросы экономического развития.

Перевод: Анна Полунина

Оригинал

* "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708925520


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