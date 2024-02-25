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Пять сценариев третьего года СВО, - СП
08:45 26.02.2024

Пять сценариев третьего года СВО
Карло Масала: ВСУ будут вынуждены оставить еще несколько городов
Константин Ольшанский

Третий год СВО начался с военного перелома - такую оценку дают все западные эксперты. Российская армия проломила украинскую оборону на Донбассе, уничтожила плацдарм на Днепре. Готовится масштабное наступление как минимум на 5 тактических направлениях, полностью перестроено оперативное командование, укреплена группировка "Днепр".

Известный немецкий военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене в интервью Augsburger Allgemeinen заявил, что последние военные победы значительно укрепили решимость России и военные действия в 2024 году не завершатся.

- У Путина хорошие карты, по-другому и не скажешь, - говорит Масала. - Его стратегия заключается в том, что Запад в конечном итоге устанет от того, чтобы долго терпеть такие конфликты. Похоже, Путин прав.

Европейское сообщество к началу 2024 года оказалось расколото, несмотря на все политические заявления лидеров. Европа разделилась на два блока.

Готовы поддерживать киевский режим государства Центральной и Восточной Европы, страны Балтии и Северной Европы, говорит Масала. При этом более сдержанны в вопросах оказания военной помощи южные страны - Италия, Испания, Португалия и отчасти Франция.

При этом российское общество и экономика теперь полностью готовы к длительному конфликту, появился мощный общественный консенсус. Тогда как в самой Украине общественный консенсус разваливается: поддержка Владимира Зеленского падает, новый главком ВСУ Александр Сырский имеет огромный антирейтинг.

Украинским солдатам не хватает боеприпасов даже на передовой, поэтому они не в состоянии отбросить российские войска. Даже сам Зеленский признает, что военная обстановка на востоке Харьковской области на границе с ЛНР крайне сложная: ВСУ уже почти лишены возможности защитить свои позиции.

Масала говорит также, что на Украине резко выросли антизападные настроения. Именно политики Запада заставили киевский режим продлить военные действия, уверив в бесперебойности поставок оружия. Однако затем оружие просто кончилось.

- Если на передовую не поступит достаточно боеприпасов, Украина будете вынуждена отказаться от городов на востоке, как от Авдеевки, - говорит военный эксперт. - В отличие от России год назад, украинцы теперь не могут так глубоко окопаться на своих позициях, потому что враг до сих пор успешно мешает им - например, своей авиацией.

Если 2023 год ВСУ, которыми командовал генерал Валерий Залужный, пытались проводить в нападении, то 2024 год - год обороны.

- С этого момента примерно до сентября наступит очень критический период, когда Украине придется перейти к активной обороне, то есть наращивать свои позиции, одновременно пытаясь нанести удар по российским линиям снабжения, - прогнозирует эксперт.

Однако новый главком Сырский даже такую украинскую тактику не сможет полноценно реализовать, ведь у ВСУ нет оружия. Запасы ракет ATACMS, Storm Shadow, SCALP, Brimstone исчерпаны, а ракеты Taurus Германия наотрез отказалась отправлять украинцам. Так что киевская армия будет способна лишь на "москитные" уколы российских целей, говорит Масала.

Армия России имеет территориальные успехи практически везде на Южно-Донецком участке фронта
Он наблюдает, что ВСУ даже несколько снизили применение ударных беспилотников на передовой, используя их чаще для символических ударов в стратегической глубине России (например, по объектам ТЭК).

Украинцы будут пытаться сами производить вооружение, чтобы компенсировать нехватку западных, но почти уничтоженный в ходе зимних высокоточных ударов киевский ОПК сможет выйти на производство боеприпасов не ранее сентября.

Позицию Масала разделяют и другие европейские эксперты. Вальтер Фейхтингер, бывший бригадный генерал, возглавляющий Центр стратегического анализа (CSA) в Вене, говорит, что Украина уже полностью исчерпала наступательный потенциал, а Россия его только наращивает.

- Боевые действия будут продолжаться с высокой интенсивностью, а стратегическая воздушная война будет продолжаться в глубине, - говорит Фейхтингер.

Генерал считает, что в ближайшие месяцы приоритет на передовой будет отдаваться беспилотникам (особенно FPV).

Украинцы будут применять их в силу отсутствия других вооружений, а российская армия поддерживать дронами господство в воздухе при локальных наступлениях (такая тактика уже применялась в Авдеевке).

Однако применение российских дронов более эффективно, говорит отставной полковник австрийской армии Маркус Рейснер из Терезианской военной академии в Винер-Нойштадте в интервью изданию Der Standard: российская РЭБ намного мощнее, у украинцев просто не осталось полноценных РЛС, чтобы контролировать электромагнитный диапазон.

Самым слабым местом украинской обороны остаются ВВС и ПВО, говорит Рейснер. Даже обещанные Западом истребители F-16 мало что изменят в оперативно-тактическом отношении в 2024 году. Тем более в отсутствие в Украине подготовленных взлетно-посадочных полос и наземных служб самолеты будут доставлены не раньше лета. Сроки могут быть и дальше сдвинуты. В любом случае, к тому времени Российская армия уже достигнет таких стратегических успехов, которые никакие F-16 не смогут обнулить, уверены эксперты.

Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине, - в теме "Свободной Прессы".

25.02.24

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708926300


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