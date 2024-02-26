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Как похороны нью-йоркского трансгендера в соборе св. Патрика превратились в шабаш, - С.Худиев
09:00 26.02.2024

Сергей Худиев
Православный публицист, автор ряда книг по христианской апологетике

26 февраля 2024

В главном католическом храме Нью-Йорка, Соборе св. Патрика на Манхэттене, прошло отпевание скандального трансгендерного активиста, мужчины с женским именем - Сесилии Джентили, который прославился тем, что "сделал (а) проституцию в Нью-Йорке ненаказуемой, законной и почетной".

Покойный был открытым атеистом, а "служба" приобрела крайне непочтительный, если не сказать, непристойный характер - друзья покойного явились полуголыми и в вызывающих нарядах, установили у алтаря портрет покойного в нимбе, и, кощунственно перепевая католические молитвы, прославляли новопреставленного как "матерь всех шлюх".

Это вызвало понятный шок и возмущение. Архидиоцез Нью-Йорка заявил, что все это произошло без его ведома. Но как такое вообще стало возможным?

Папа Франциск за последние годы делал осторожные, но заметные шаги шаги навстречу ЛГБТ-сообществу, последним из которых была печально известная декларация Fiducia supplicans - несмотря на острое недовольство, которое это вызывает у консервативных католиков.

Однако оказывается, что, оттолкнув традиционалистов, сердца ЛГБТ папа тоже не приобрел. Это сообщество отнюдь не прониклось любовью и почтением к католической Церкви, и не пополнило ряды благоговейно молящихся на мессах. Напротив, даже такое, казалось бы, отрезвляющее событие, как смерть хорошо им известного человека, не привело их в тихое и молитвенное расположение духа. В чем причины этого?

Отдельный представитель радужной субкультуры может обратиться к Богу в покаянии и вере - такое, слава Богу, бывает, и не так редко. Но при этом он неизбежно выйдет из своей среды. "И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас". (2Кор.6:17)

Идеологическое или субкультурное сообщество не может покаяться уже хотя бы потому, что покаяние и вера - всегда личный акт, его нельзя совершить всем коллективом. Отдельный, например, большевик, может покаяться и обратиться к Богу, большевистская партия в целом - нет. Сама ее идеологическая идентичность этого не допускает.

Точно так же, как идеологическая идентичность ЛГБТ не допускает обращения - когда человек становится христианином, он просто выходит из этого сообщества. Христианская вера говорит о том, что человеческая сексуальность имеет свое предназначение - благословенный брак между мужчиной и женщиной, в котором преданная и верная любовь супругов отражает любовь Бога к творению и, в общем случае, приводит в мир новых людей.

Любая внебрачная сексуальная активность, направлена ли она на лиц другого или своего пола, греховна и не сообразна Божию замыслу о человеке. Глубокую безнравственность проституции часто осознают и совершенно неверующие люди. Нынешняя волна трансгендеризма, которая оставляет после себя множество на всю жизнь искалеченных подростков, вызывает ужас и негодование у людей, которые исходят из вполне светского медицинского принципа "не навреди".

Если человек страдает от искушений, связанных с его сексуальным влечением или самоидентификацией, он конечно, может быть христианином - все мы страдаем от различных искушений. Более того, упорное сопротивление навязчивому греху будет вменено ему Богом в особый подвиг. Но исповедовать христианство и одновременно систему взглядов, в которой прославляются распущенность и извращения, логически невозможно.

Более того, христианство (в любой его форме) видит человека как грешника, который нуждается в спасении. Мы были созданы Богом для жизни вечной и блаженной, но отпали от нее в грех. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа, чтобы через Свою смерть и Воскресение даровать нам прощение грехов и вечную жизнь. Мы принимаем Его дар покаянием и верой.

Покаяние предполагает признание себя грешником, который нуждается в Божием прощении, помощи и наставлении. Это умонастроение, противоположное гордости. Между тем, гордость - ключевое слово для ЛГБТ мировоззрения. Оно призывает людей не раскаиваться в своих грехах, а гордиться ими. Конечно, смиренно молиться об упокоении своего собрата и отпущении его грехов в таком состоянии невозможно.

Неизбежно так выходит, что людей пустили провести заупокойную службу - а они устроили шабаш. Тут никакие "шаги навстречу" не помогут. Поможет только искреннее обращение - по одному за раз. А чтобы сделать его возможным, надо не заигрывать с идеологическими субкультурами, а проповедовать истину.

Источник - Регнум
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