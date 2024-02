Новые реалии. О расстройстве финансовых элит Запада после Авдеевки, - Н.Сорокин

10:09 26.02.2024 Новые реалии

о расстройстве финансовых элит Запада после освобождения Авдеевки

Николай Сорокин



25.02.24

Миллиарды, которые США собираются отправить на поддержку Украины, "можно с тем же успехом облить бензином и сжечь, потому что они ничего не стоят, - это абсолютно бесполезно". Данную точку зрения высказал американский генерал-лейтенант Майкл Флинн в интервью популярному ведущему Стивену Гарднеру. Америке пора заняться собственными проблемами и признать, что помощь Киеву никак не поможет их решить. На этом конфликте наживаются исключительно политики и американский ВПК, считает генерал. Он фактически проклял 20 республиканских сенаторов, которые поддались уговорам и проголосовали за выделение средств.



Позиции ВСУ после освобождения Авдеевки начали сыпаться, и объясняется это тем, что Запад неоправданно сделал слишком большие ставки на Авдеевский укрепрайон (АУР), а номинальный глава хунты всячески давал понять кураторам, что, если только убрать Залужного с пробитой башкой, пару-тройку месяцев АУР сможет продержаться, а за это время будет поставлена новая партия артсистем, снарядов к ним, танков и самолетов западного производства, а также пройдут переобучение около 10 бригад мобилизованных украинских бойцов.



Исход кампании в Донбассе и, шире того, на Левобережье сегодня уже ясен, освобождение является вопросом 8-10 недель, противник на днях начал уже вовсю думать, что будет после российской победы на всем левом берегу, включая Харьковскую область. Запад начал всерьез взвешивать финансовые и репутационные риски, украинское руководство - чаще проверять готовность личных джетов, чтобы в случае чего успеть покинуть страну.



Пара примеров. Командный состав ВСУ и городские чиновники покинули город Купянск Харьковской области из-за мощного наступления российской группировки "Север", сообщают местные российские активисты.



ВС России перемалывают укрепрайоны и продвигаются там вперед, ничто не может остановить российские Вооруженные силы от того, чтобы Купянск был в ближайшее время освобожден. Все украинское руководство и армейские штабы выведены за пределы Купянска, в Шевченково, Балаклею и Чугуев.



Российские военные нанесли удар по Купянску в Харьковской области. "По Купянску нанесен мощный удар с применением ударных БПЛА и авиационных бомб. На месте прилета пожар. Предположительно, уничтожено скопление вражеской бронетехники", - говорится в сообщении телеграм-канала "Фронтовая птичка".



Телеграм-каналы противника непрерывно сообщают о непрекращающихся взрывах в городе, куда не так давно приезжал сам номинальный глава хунты. Отмечается, что украинские силы ПВО не могут адекватно парировать атаки ВС России.



Второй пример. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Орехове сообщает, что Россия концентрирует около линии фронта в Запорожской области "огромное количество войск". По данным американских информаторов, "массированное наращивание сил Россией осуществляется примерно в тех же местах, где ВСУ пытались проводить контрнаступление прошлым летом".



Сотрудники института изучения войны (ISW) им. Вики Нуланд сообщили телеканалу, что Россия могла собрать на запорожском фронте силы в 50 тысяч военнослужащих.



CNN который день истерит, что все происходит потому, что "российские войска стремятся усилить преимущество на восточном фронте после взятия Авдеевки" - выводы, сами по себе, гениальны.



Владимир Рогов открыто сказал, что на запорожском направлении в резкой форме активизировались боевые действия, и российская армия владеет инициативой. По его словам, "наиболее ожесточенные бои идут на участках ореховского направления, и ВС РФ теснят противника в районе Вербового и Работино".



В ближайшее время будет сложная ситуация не только у Авдеевки, но и на юге, а также большая угроза в районах Харьковской области, у Купянска. Об этом заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады "Азов"* ВСУ, небезызвестный палач жителей оккупированного Купянска Максим Жорин, который принял командование нацистами в Авдеевке после смерти медийного капитана "Азова" Андрея Искры.



"Надо осознавать и понимать, что нам нужно готовиться к чрезвычайно сложным и тяжелым боям", - заявил осведомленный Максим телеграм-каналу "Лента новостей Харькова". ВС России "все это время" готовили резервы, силы, технику и боекомплект, и теперь пришло время, когда они все это начнут задействовать на поле боя", сказал "азовец". Вот оно как - оказывается, накопили значительные силы, кто бы мог подумать.



ВСУ сейчас находятся, пожалуй, в самом шатком положении, начиная с первых месяцев войны. Об этом внезапно сообщила The New York Times.



Украинский народ на ряде "оппозиционных" каналов уже открыто начинает задавать вопросы собственному правительству, все чаще проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации. Все, что есть в русском сегменте интернета, всеми правдами и неправдами, несмотря ни на какие блокировки, доходит до Украины и пользуется там ажиотажным спросом. Чтобы далеко не ходить, скажу так: на моем личном ютюб-канале треть подписчиков - украинские граждане, причем очень многие - из западных областей, из Галиции и Закарпатья.



На Украине тысячи и тысячи пропавших без вести (т.к. смерти, при возможности, предписывается скрывать), повальная бедность, произвол и все ощутимее заметная деградация вертикали власти. Кстати, ультиматум Зеленского США "или вы выделите нам деньги, или мы перестанем считать вас нашим стратегическим партнером" - характерный индикатор не только общеизвестного хамства диктатора-клоуна, но и его неадекватности: в Штатах даже демократы терпеть не могут такой постановки вопроса, я уже умалчиваю про бешенство республиканцев.



"Я не вижу возможности для стратегического партнера занять подобную позицию", - резюмировал Зеленский. Если бы Конгресс не ушел на каникулы, лидеру хунты уже прилетело бы за попытку шантажа. Республиканцы не хотят соглашаться, хотя их, скорее всего, сломают, перекупив нескольких конгрессменов, но видно, что они не хотят.



Странную позицию занимает и Пентагон. Республиканцы - это же традиционные и главные лоббисты Пентагона, чего бы ему не надавить на своих прикормленных бойцовых собак? Дело в том, что оружие, необходимое Украине, невозможно произвести даже за два года, а вкладываться в серьезные производства, в основные фонды, зная, что через 24 месяца, а скорее всего, существенно раньше, Украине уже ничего не понадобится - это бессмысленно. Пентагон понимает, что надо в первую очередь разрабатывать новое стратегическое оружие против России и Китая, а не оружие времен Второй Мировой. Они знают, что такой войны, где понадобится то, что сегодня нужно Зеленскому, у них с Россией точно не будет, они не выдержат даже нескольких дней такой войны.



А финансистам такие соображения - до известного места. Они верят только в силу денег, в их несокрушимую мощь. Отсюда - затягивание противостояния, а вовсе не из-за избыточного "изоляционизма" республиканцев, как пишут многие маститые политологи.



Обозреватель The American Conservative Джеймс Карден указал в своем материале, что вся риторика Вашингтона в отношении Киева построена на фантазиях и обмане. По его словам, американские элиты создали свой уютный пропагандистский мир, сами в свою выдумку поверили, и поэтому даже заявления ведущих политиков по Украине оторваны от реальности.



Собственно говоря, я уже не раз поднимал на различных площадках тему одного из мощных триггеров деградации финансовых элит - медийного самообмана: они верят в те сказки, которые сочиняют нанятые ими же самими СМИ. Им приказали прославлять победы и закрывать глазки на любые поражения или даже расхождения с официальной повесткой, и тут выясняется, что легендарные ВСУ, которым вы год назад пели осанну во всех парламентах Запада, повсеместно отступают и сдают важнейшие укрепрайоны. За Авдеевкой ведь обороняться можно только в Краматорске, да и то, вовсе не так уверенно, УРы там лихорадочно создаются, но они не могут сравниться с авдеевскими или марьинскими, это в основном кое-где халтурно забетонированные ДОТы. А это означает, что Донбасс по факту для них потерян, в том числе, и для западных монополий, которые давно раскатали на него губу.



Но вы, опять же, не можете допустить, чтобы широкая общественность окончательно начала понимать вашу аферу, к тому же для вас - это и не афера, вы продолжаете по инерции думать по-старому: Россия слаба, снарядов осталось на неделю боев, это взбесившаяся бензоколонка. Тогда, естественно, нужно дать ручным радужным пони из СМИ новую установку: "На фронте установилась патовая позиция, русские выдохлись и потеряли весь Черноморский флот". И вы снова немедленно поверите в эту ложь (конечно, где вы, а где война) и будете слушать, что вам расскажет очередная ведущая CNN c резиновой мордой.



Думать народ Америки, конечно, за несколько ударных десятилетий отучили окончательно, но есть не финансовая, а реальная производственная бизнес-элита, и ее лидер - Трамп. И снять его с выборов - сегодня уже утопия, причем опасная для финансистов утопия.



Идти на переговоры с Россией - означает признать ее субъектность в качестве самостоятельного мирового центра, государства-цивилизации с исключительной географической и геополитической зоной интересов, куда Западу запрещено влезать. Для финансистов, долгие годы рассказывающих всем примитивные байки в стиле Фрэнсиса Фукуямы - такое немыслимо.



Начать войну против России самостоятельно означает перевести конфликт в режим как минимум локальной ядерной войны. Да, большинство деградировавшего нового поколения мультимиллионеров с Уолл-Стрит и Калифорнии, воспитанных в духе CNN и голливудских блокбастеров, не отдают себе отчет в том, что́ означает ядерная война, но, слава Господу, есть пока еще и такие, кто сможет им это относительно квалифицированно пояснить.



Номинальный глава хунты мечтал провести большую международную конференцию по "формуле Зеленского" в марте, но никакой конференции не будет. О бредовых идеях Зеленского, подпитываемых кураторами из МИ-6, "мир в границах 1991 года" - помнят только в Лондоне, Киеве и Вильнюсе. Кстати, много лет уже говорю, что "границы 1991 года" - это государственные международно признанные границы СССР, флаг опустили за несколько дней до Нового года, ничего делимитировано еще не было и близко - давайте к ним вернемся, кто бы против.



Премьер же Эстонии Кая Каллас, родственница Буратино, объявленная в России в федеральный и международный розыск, вообще предложила выпустить еврооблигации на 100 млрд евро, средства от которых пойдут на инвестиции в военную промышленность. Проект уже поддержали президент Франции Микрон и глава Евросовета Шарль Мишель. Гениально, только вот такие два вопроса: первое, кто их купит, кроме бюджетов стран, если за это проголосуют парламенты, а они не проголосуют. Второе, при чем здесь деньги, если со всех складов, ангаров, эллингов выскребли уже все оружие и боеприпасы из тех, что можно давать Украине, без страха, что все подробно изучат российские спецы? Остались только самолеты, пресловутые F-16, но, во-первых, их мало, во-вторых, нет необходимых и безопасных аэродромов, в-третьих, они не сыграют никакой роли при гигантском, сверхтехнологичном российском ПВО: это просто легкие тихоходные мишени для всех отечественных систем.



Не так давно Мария Захарова сказала, что Запад скорректировал лозунг "Нанесем России стратегическое поражение". Теперь их девиз звучит так: "Не дадим России победить".



В чем ранее заключалось для Запада "стратегическое поражение России"? Никто не расшифровывал. А новый лозунг еще более расплывчатый. В соответствии с ним западному обывателю можно будет сказать, что Россия не победила, поскольку ей не дали захватить Европу, и так далее.



И Путин в интервью Карлсону на его вопрос о вариантах и путях выхода из самого тяжелого после окончания Второй мировой войны военно-политического кризиса порекомендовал: "Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого".



На вопрос Карлсона о том, как Запад может пойти на признание новых регионов России, Путин ответил: "Пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, если есть желание". Конфликт закончится "в течение нескольких недель", если Вашингтон и его союзники прекратят поставки оружия Украине и скажут ее руководству: "Слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь".



Тем не менее, переговоров с Россией никто не ведет, по словам Путина, "хотят, но никак не могут понять, как это сделать". На Западе, как указал глава государства, начинают осознавать, что мир действительно стоит на пороге мировой войны.



Руководители администрации Байдена и Госдепа на встрече с лидерами Конгресса по вопросам иммиграции и помощи Украине заявили законодателям, что Россия одержит победу над Украиной "в течение нескольких недель или месяцев, если Конгресс не одобрит выделение помощи". Не возымело действия. Конгресс ушел на каникулы до весны.



До этого Микрон, который выжил только лишь благодаря Залужному, который слил информацию о готовящемся ГУР ГШ Украины покушении на него в эти дни в Киеве по указанию Зеленского, заявил в ходе пресс-конференции, что нельзя позволить победить России в конфликте на Украине. Приехал бы он на Украину давать Зеленскому "гарантии безопасности", его бы Буданов с такой же пробитой башкой, как и у Залужного, быстро пристроил бы в элитный морг.



Байден изрек, что Россия "может напасть" на членов Североатлантического альянса после победы над Украиной.



Борис Писториус заявил, что "хотел бы разбудить немецкое общество, поскольку существует "опасность войны". По его словам, Россия немыслимо угрожает странам Балтии и однажды может "напасть на одну из стран НАТО".



Все это ярко демонстрирует нам тотальную истерику. Не поиски выхода, а рефлексирование на бесконечные проблемы и поражения, бесконечные, впитанные с молоком матери, фобии - собственно, западное общество и построено на фобиях разного характера и интенсивности.



На фото: храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Авдеевке



* Запрещенная в РФ террористическая организация Источник - завтра

