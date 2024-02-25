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Трамп решил отобрать у Байдена "украинскую карту", - Муваффак Харб
11:36 26.02.2024

Asas Media
Ливан

Украина угрожает будущему Байдена и НАТО
Asas Media: Трамп решил отобрать у Байдена "украинскую карту"

Украина занимает главное место в "послужном списке" Байдена и Дональд Трамп намерен отобрать у него этот козырь, сообщает Asas Media. Если ему это удастся, следующей целью станет НАТО. С его точки зрения, это такая же пустая трата денег, как Украина.

Похоже, что "украинская карта" является частью предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он стремится забрать ее у своего конкурента, президента Джо Байдена. Если Трамп победит на следующих президентских выборах, то будущее НАТО окажется под угрозой. И дело не только в отношениях Америки с этим блоком.

Североатлантический альянс вернул себе актуальность на фоне ситуации на Украине. Европа сплотилась перед лицом "российской угрозы". Но есть также признаки ухудшения отношений между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Вашингтон раздирают внутренние разногласия по поводу дальнейшей поддержки Украины, в то время как на носу выборы президента. Основное внимание уделяется противостоянию двух кандидатов: Дональда Трампа и Джо Байдена.

Дональд Трамп, будучи президентом США, выступал с резкой критикой в адрес НАТО. И с тех пор он не изменил своих взглядов. Его риторика ужесточилась на фоне усиления конкуренции в ходе избирательной кампании.

Угрожающая риторика Трампа в адрес членов НАТО вызвала обеспокоенность среди сторонников альянса. Особенно в том, что касается их расходов на оборону.

Одним из наиболее заметных заявлений Трампа стала его угроза сократить военные обязательства Соединенных Штатов перед странами НАТО или даже выйти из этой организации, если другие члены альянса не увеличат свои расходы на оборону до целевого показателя 2% от ВВП. Его позиция сильно отличается от политики предыдущих американских лидеров, делавших упор на солидарность и коллективную оборону под эгидой НАТО.

"Мы не будем защищать тех, кто не платит"

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут защищать страны НАТО, если те не будут платить. Но это произойдет только в том случае, если он вернется в Белый дом и если Россия нападет. Его заявления вызвали обеспокоенность по поводу приверженности Соединенных Штатов принципу коллективной обороны - это краеугольный камень для НАТО.

Высказывания бывшего американского президента Дональда Трампа заставили опасаться за будущее альянса. Члены блока даже начали неформальные дебаты о потенциальных изменениях во внешней политике США и их влиянии на глобальную безопасность и стабильность. Президент Джо Байден, вероятно, является последним американским политиком, пережившим холодную войну и понимающим важность военного союза с Европой. В случае победы Трампа странам ЕС придется заняться поиском других вариантов для укрепления своей безопасности и обороны перед лицом российской угрозы.

Североатлантический альянс, базирующийся на принципе коллективной обороны, столкнулся с серьезным испытанием в связи с началом специальной военной операции России на Украине. Соединенные Штаты под руководством администрации Байдена пересмотрели свою позицию по НАТО. Они подтвердили свою приверженность блоку, возглавив скоординированные действия по оказанию различной помощи Украине.

Однако отказ Республиканской партии от предоставления дополнительной помощи киевскому режиму ясно указывает на то, что на будущее отношений Соединенных Штатов с НАТО и на подход к спецоперации влияет не только позиция Трампа. И как раз по этим вопросам демократы и республиканцы расходятся во мнениях.

Изъятие "украинской карты" у Байдена

Администрация Байдена считает, что поражение России на Украине может стать самым важным внешнеполитическим достижением, особенно после начала войны в Газе и срыва ядерной сделки с Ираном.

Провал так называемого контрнаступления ВСУ побудил республиканцев и кампанию Трампа акцентировать внимание на бессмысленном сливании миллиардов на помощь Киеву, чтобы забрать у Байдена "украинскую карту". Республиканцы не только выступают против дальнейшего финансирования Украины, но и выражают скептицизм по поводу дальнейшей поддержки НАТО, что явно еще больше отдалит Соединенные Штаты от стран альянса.

Администрация Байдена быстро разобралась с заявлениями Трампа, но отправка американской помощи Киеву застопорилась. Вице-президент Камилла Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен подтвердили приверженность Вашингтона принципам НАТО и защите Европы на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отношения ждет новый стратегический вызов

Отношения Соединенных Штатов с НАТО переживают трудные времена. Особенно серьезно на них сказался конфликт на Украине и правление администрации Трампа. Европейские страны - члены НАТО поняли, что больше не могут рассчитывать на Вашингтон в долгосрочной перспективе.

Соединенные Штаты - это важный член Североатлантического альянса. Они сыграли ключевую роль в принятии стратегических решений и оборонных инициатив. Отказ Вашингтона от поддержки НАТО серьезно отразится на будущем альянса, а также на отношении Америки с ее традиционными союзниками в Европе.

Западные страны, в том числе США, обращаются к НАТО при любом крупном инциденте в области безопасности. Например, теракты 11 сентября или специальная военная операция России. Что касается региональных конфликтов, то страны НАТО всегда расходились во взглядах. То же самое произошло, когда Соединенные Штаты решили вторгнуться в Ирак. Новый вызов Западу [сомнения в важности НАТО] останется темой, вызывающей беспокойство у Европы, и острой проблемой для Вашингтона.

Автор статьи: Муваффак Харб (موفّق حرب)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708936560


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