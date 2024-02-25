Как абитуриенты Таджикистана без знания русского языка попадают в русские группы вузов

11:39 26.02.2024

Мехрангез Султонзода, Asia-Plus



В системе Национального центра тестирования нет экзамена по русскому языку, как отдельного предмета.



Последние 10 лет вступительные экзамены в высшие и средние профессиональные учебные заведения Таджикистана проводятся посредством тестовых в Национальном центре тестирования.



В действующей экзаменационной системе все специальности разделены на 5 кластеров. Каждый абитуриент имеет право выбрать только один кластер (направление), в котором могут выбрать до 12 специальностей. Перечень специальностей в каждом кластере очень большой.



Вступительные экзамены состоят из тестирования по 4 предметам, приближенным к направлению выбранного кластера, и творческого экзамена, если какая-нибудь из выбранных абитуриентом специальностей требует особых навыков.



Например, если абитуриент выбрал второй кластер (экономика и география), то он сдает вступительные экзамены по математике, географии, английскому и таджикскому языкам. А абитуриент выбравший третий кластер (филология, педагогика и искусство), соответственно, сдает экзамен по литературе, истории, английскому и таджикскому языкам, и творческий экзамен (при выборе направления "искусство").



Экзамена по русскому языку нет



Независимо от выбранной специальности и вуза абитуриент также может выбрать удобный для него язык тестирования: таджикский или русский.



При этом, при выборе университета с русским языком обучения или профиля русской филологии, абитуриенты не сдают экзамен по самому русскому языку.



Поэтому, часто получается так, что абитуриенты, совсем не владеющие русским языком, в результате определения попадают в русскоязычные вузы или "выбирают" специальности русской филологии.



Например, как рассказала "Азия-Плюс" одна из таких абитуриенток по имени Сурайе, вступительные экзамены она сдавала на таджикском языке.



Хотя она и рассчитывала поступить в Таджикский национальный университет на факультет филологии, но по результатам вступительных экзаменов была определена на факультет филологии в Российско-Таджикский Славянский Университет (РТСУ).



"Тут для меня начались трудности. Незнания русского языка стало для меня серьезным барьером в учебе. Я понимала русский язык, но говорить на нем для меня было очень трудно. А таких, как я в нашей группе было немало. Зачеты и экзамены нам приходилось пересдавать, бывало и по несколько раз. Учеба давалась нам не просто", - рассказывает Сурайе.



И такая ситуация не только в направлении гуманитарных специальностей. Таким же образом в РТСУ и русские группы других вузов могут попасть, те, кто выбрали, например, экономику или юриспруденцию, но совсем не знают русского языка.



Соответственно, не просто и преподавателям в этих вузах. Большинство педагогов, преподающих в русских группах, оказываются перед выбором - работать со студентами, знающими язык или потерять внимание остальных, чтобы "подтянуть отстающих".



Как сказал "Азия-Плюс" один из преподавателей, найти в этом деле "золотую середину" практически невозможно.



"Вы не представляете, как сложно работать с такими студентами. 80% студентов не просто не говорят на русском языке, они не понимают его от слова "совсем", - говорит Виктория Петрушкова, преподаватель РТСУ.



По мнению Виктории Викторовны, университеты с русским языком обучения и факультеты русской филологии всех вузов должны ввести для таких студентов "языковой год" (в течение года студенты изучают язык) или Национальный центр тестирования должен пересмотреть возможность добавления экзамена по русскому языку по соответствующим направлениям.



Нужно выполнить план



Между тем, в Национальном центре тестирования заявляют, что в первый год работы центра, все, кто поступали в "русские" университеты, были обязаны сдавать экзамены на русском языке. Позже, по причине недобора студентов, это правило отменили.



"В настоящее время ввести экзамен по русскому языку нецелесообразно и заставить всех, кто поступает в университеты с русским языком обучения сдавать вступительные экзамены на русском невозможно", - говорит Абдулвосид Шодиние, первый заместитель директора НЦТ.



По его словам, желающих поступать на гуманитарные специальности не так много.



"Практика показывает, что русскую филологию большинство добавляют в свою комбинацию специальностей, как альтернативный вариант и в итоге поступают туда случайно.



Спроса мало, нет конкуренции и, соответственно, приходится выбирать из тех, кто есть. Например, в медицинских специальностях таких проблем нет, там проходные баллы высокие, соответственно проходят только самые лучшие. Тут, конечно, важна и ответственность самого абитуриента - его подготовка и подход к выбору специальностей", - добавляет Шодиние.



По большому счету, получается, что в "не престижные специальности" отправляют тех, кто недобрал баллов, чтобы "выполнить план" по укомплектованию вузов.



При этом на качество знаний будущих специалистов внимание не обращают, а на выходе "квалифицированные кадры", получаются не совсем квалифицированными, и нам приходится приглашать специалистов из других стран.