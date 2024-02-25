Радим Валенчик: Гниль "элит". Глобальная власть на Западе вырождается

11:45 26.02.2024 Parlamentní listy

Чехия



Украина приближается к геббельсовской "тотальной войне". Эксперт Валенчик о коррупции и заменах в руководстве

Аналитик Валенчик: глобальная власть на Западе вырождается



Нынешняя западная элита забыла о нравственности, заявил PL аналитик Радим Валенчик. Они выполняют команды чужого государства, не понимая последствий. Этот дегенеративный процесс затронул значительную часть мира. Однако время иррациональности уходит.



Ян Рихетски



"И в Соединенных Штатах Америки, и в органах Европейского Союза, и в правительствах его отдельных стран-членов, включая власть Великобритании после Брексита, появилось небывало много людей, которых можно без преувеличения назвать интеллектуалами, освободившими себя от всякой нравственности", - заявил порталу "Парламентни листы" экономист и аналитик Радим Валенчик. Мы говорили о Путине, Украине и о "провале доктрины лицемерия".



Parlamentní listy: Американский сенат одобрил помощь Украине, Израилю и Тайваню. Украине предназначается 60 миллиардов, большая часть из которых, однако, получат американские компании и их работники. Насколько полезной в итоге будет эта помощь для самой Украины?



Радим Валенчик: Большая часть этой "помощи" останется дома, то есть эти деньги под предлогом помощи Украине вернутся американским финансовым элитам. Эти элиты активно готовятся к значительному сокращению пространства, где можно будет скрыться от инфляции, вызванной долларовой эмиссией. Это уже сейчас связывает руки Соединенным Штатам Америки. Постепенный отход большинства стран от доллара, а этот процесс уже идет, изменит ситуацию в мире.



Мы можем только надеяться, что этот процесс будет идти медленно и что с турбулентностью на мировых финансовых рынках и в мировой экономике можно будет справиться. Для нас это актуально хотя бы потому, что наша экономика относится к тем, на кого турбулентность повлияет максимально. Даже если у нас появится правительство, которое начнет готовить нашу страну к такому развитию событий. (…)



- Как вы оцениваете заявление вероятного следующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что США не будут защищать от России других членов НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону?



- Я думаю, что каждый разумный человек - против гонки вооружений. Оказавшись под давлением, России пришлось значительно расширить оборонное производство, но, несомненно, она предпочла бы решать свои экономические проблемы в нормальных условиях. То, что происходит сейчас, не нормально. Я даже уверен, что большинство людей и не подозревают, чем обернулась бы нам "наша победа" в нынешних международных конфликтах. Деньги, выделяемые на оборону, не приносят пользы людям, а разворачиваются против них. Слова Дональда Трампа, таким образом, можно понимать и так, что никто из разумных людей не заинтересован в защите силами США. Однако в первую очередь слова Трампа обращены к американским избирателям, которые не очень рады тому, что вынуждены обеспечивать кому-то защиту, которая еще и нежелательна.



- С Украины постоянно приходят новости о коррупционных скандалах. Насколько негативно это влияет на желание международной общественности помогать Украине? И не следует ли участников этих скандалов карать по законам военного времени намного жестче, вплоть до высшей меры?



- Надо понимать, что суровые наказания эту проблему не решат, поскольку рыбы сами свой пруд не спустят. Я намеренно перенесу этот вопрос в плоскость общих рассуждений. Каждый, кто хочет гордиться своей страной (а это и право и в определенном смысле обязанность каждого, вне зависимости от того, является ли он гражданином той или иной страны), должен осознавать собственную ответственность за то, чтобы страна, которой он гордится, функционировала нормально. Еще большее преступление, чем непосредственное участие в коррупционных аферах, - создание фальшивого ощущения гордости за собственную страну и дальнейшее злоупотребление этим чувством для маскировки воровства, которое в этой стране происходит. Это касается любой страны и любого народа.



- Перспективы Украины на фронте не из лучших. Может ли изменить ситуацию новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский?



- Я не специалист по этой проблематике, но мне кажется, что решение, принятое украинским президентом Зеленским или его кукловодами, значительно приблизило вспышку внутреннего конфликта на Украине. Этот внутренний конфликт можно подавить так же, как генеральские бунты внутри нацистской Германии, но тогда внутриполитическая ситуация на Украине максимально приблизится к геббельсовской "тотальной войне". Вопрос, кому это нужно, кому это на руку и кто будет отвечать за последствия. (…)



- Что вы думаете о том, как мейнстрим принял недавнее интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным? Журналиста называли даже чудовищем и предателем. В свое время Оливера Стоуна ругали за его документальный фильм чуть меньше…



- На первый взгляд, в интервью не прозвучало ничего нового, но это не так. Я понял это, прочитав отличный аналитический материал Ян Кампбела. Этот разговор далек от того, что называется "политическим маркетингом", который предназначен для среднего потребителя поверхностной пропаганды. Владимир Путин воспользовался этим интервью для того, чтобы обратиться к реальным элитам. То есть думающим людям, которые способны собственным разумом оценить ситуацию и прийти к пониманию, что сегодня происходит.



На мой взгляд, Владимир Путин намеренно отдал предпочтение такой форме общения, потому что предполагает, что время иррациональности уходит и что из тех людей, к которым он обратился, будут сформированы будущие правящие элиты. Они уже не будут марионетками. При этом довольно удивительно, что таким образом задуманное интервью набрало огромное число просмотров. Владимир Путин обратился напрямую почти к каждому десятому человеку на планете! Конечно, вопрос, насколько он был понят. Тем не менее мы являемся свидетелями чего-то необычайного.



- Вы говорите, что в интервью Владимир Путин обращался к подлинным элитам, которые, как предполагает Путин, станут правящими элитами в будущем. Почему вы так думаете?



- Ответить на этот вопрос не так-то просто, если не выдавать желаемое за действительное. Но я буду конкретен. И в Соединенных Штатах Америки, и в органах Европейского Союза, и в правительствах его отдельных стран-членов, включая власть Великобритании после Брексита, появилось небывало много людей, которых можно без преувеличения назвать интеллектуалами, избавившимися от всякой нравственности. (…) Речь идет о людях, которые выполняют команды чужого государства, не осознавая и не понимая последствия выполнения этих приказов.



Наша страна находится в одной из самых продвинутых стадий этого дегенеративного процесса, который затронул значительную часть мира. В общем, глобальная власть вырождается,и не один только Путин сравнивает эту ситуацию с гибелью Римской империи. Сколько еще можно будет заменять одних "освободившихся" персонажей другими, еще более свободными от интеллекта и нравственности? Вместе с тем большинство людей уже начинают понимать некоторые важные вещи. Во-первых, никто им не поможет, и им придется помогать себе самим. Во-вторых, те, кто, пользуясь моментом, играют на недовольствах и предлагают упрощенные решения, ничего хорошего не принесут. В-третьих, можно понять, что происходит, поскольку появляется масса квалифицированных людей, способных сотрудничать. Этот процесс никто не остановит, если только не произойдет глобальной катастрофы. Такой риск есть, но есть также много людей, связанных с современными центрами власти, которые осознают опасность и по логике вещей они вырываются из-под доктрины вырождающейся власти.



Многие обратили внимание, например, на то, как часто Владимир Путин упоминал контакты по линии разведывательных служб. Я уверен, что людей, которые пытаются изменить нынешний курс, ведущий к иррациональности и последующему хаосу, немало и что они будут объединяться внутри своих стран, а также на международном уровне. Я исхожу из собственного опыта.



- Таким образом, речь идет об определенных идейных изменениях в евроатлантической цивилизации? Что может прийти на смену ультралиберальной идеологии?



- Описанные изменения на данном этапе, пожалуй, лучше всего назвать "провалом доктрины лицемерия". Дальше на первом этапе, при объединении сил обороны и санации, следует найти формат общения (…). Я поясню. В прошлом году я участвовал в ряде важных мероприятий, включая международные, которые были посвящены научному подходу к познанию современности. Одни были организованы католиками, другие - консерваторами, а третьи - теми, кто называют себя левыми и последователями Маркса. Но у всех этих мероприятий была одна общая черта: в них участвовали представители широкого спектра мнений. Они демонстрировали знание истории и готовность обсуждать спорные вопросы, опираясь на разум. Там царила совершенно другая интеллектуальная атмосфера - совсем не та, которая бывает на тягостных дискуссиях, организуемых медиа-мейнстримом во главе с "Чешским телевидением".



Ни у кого нет монополии на возрождение рационального мышления. Вопрос не в том, чтобы одна доктрина победила другую, а в том, чтобы из нынешнего цивилизационного кризиса все, кто чтит разум и правду, вышли, став сильнее. Источник - ИноСМИ

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