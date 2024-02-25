У Урана и Нептуна астрономы нашли три новых спутника

11:48 26.02.2024

У Урана и Нептуна нашли новые спутники



Американский Институт Карнеги сообщил, что у Нептуна были найдены два новых спутника. Еще один космический объект обнаружен на орбите Урана.



Спутник Урана получил предварительное название S/2023 U1, окончательное имя он получит в честь персонажа Шекспира. Космический объект диаметром около 8 километров совершает борот вокруг планеты за 680 дней.



Орбитальный период спутника Нептуна S/2002 N5 составляет 9 лет, длина - 23 километра. У спутника S/2021 N1 эти показатели составляют 27 лет и 14 километров. Спутники получат названия в честь нереид из древнегреческой мифологии.



Количество известных спутников Урана увеличилось до 27, Нептуна - до 14. У Сатурна и Юпитера их 118 и 92, соответственно.