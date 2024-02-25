Китайские артиллерийские комплексы удвоят оборонный потенциал Кыргызстана

11:51 26.02.2024

Нынешние вооруженные силы и погранслужба Кыргызстана сравнительно немногочисленны по сравнению с армиями и пограничными войсками Казахстана и Узбекистана, но при этом боеспособны и в силах оказывать достойный отпор противнику. Сегодня благодаря постоянному развитию военных технологий и вооружения численное превосходство той или иной армии постепенно сводится на нет. Ударом высокоточной ракеты можно уничтожить целую роту вражеских солдат или штаб армии. Артиллерийская подготовка способна выбить противника с местности или остановить его продвижение. Значение артиллерийских систем в обороне и охране границ возрастает с каждым днем. Нужно признать, что в современном вооруженном конфликте исход сражения решает артиллерия. Недаром говорят, что артиллерия - это бог войны. Я считаю, что малочисленность вооруженных и пограничных войск Кыргызстана можно компенсировать за счет формирования новых артиллерийских подразделений (РСЗО и самоходные артиллерийские орудия/установки). В данном случае речь идет о создании новых ракетно-артиллерийских дивизионов в составе войск Пограничной Службы и Министерства Обороны КР, дислоцированных в приграничных районах. Наличие в составе пограничного отряда не менее трех дивизионов с ракетно-артиллерийским и минометным вооружением является серьезным преимуществом для пограничников в ходе отражения масштабной агрессии противника и сдерживания сил врага до прибытия подкрепления. С помощью разведывательных дронов корректируется огонь артиллерийских орудий, и следовательно будет более высокая точность уничтожения противника. Предлагается следующий состав ракетно-артиллерийского дивизиона в составе пограничного отряда/части - 6 боевых машин РСЗО (реактивная система залпового огня), 6 СМО (самоходных артиллерийских орудия) на базе БТР и 6 САУ (самоходных артиллерийских установок) с необходимым обслуживающим персоналом и техникой.



Усиление ракетного и артиллерийского вооружения увеличивает боевые возможности пограничных войск. Наличие артдивизионов позволит Погранслужбе беречь жизни и здоровье личного состава, не допускать прорыва вражеских отрядов вглубь территории и отбрасывать наступающие силы неприятеля. Разумеется, пограничные войска нуждаются в современных видах оружия. В связи с чем, я предлагаю обратить внимание на следующие виды вооружения, которые могут в разы повысить боеспособность погранслужбы и войск Минобороны Кыргызстана и могут быть нам доступны.



РСЗО PR50 Sandstorm



Данная РСЗО китайского производства. Боевая машина имеет два блока по 20 направляющих 122-мм реактивных снарядов на пусковом лафете, возимый боекомплект и устройство для заряжания.



РСЗО PR50 могут быть использованы для поражения живой силы, бронированной и легкобронированной техники в районах сосредоточения, артиллерийских батарей, пунктов управления войсками и логистических складов. Дальность действия реактивной системы залпового огня PR50 составляет от 20 до 40 км.



Самоходное артиллерийское орудие (САО) PLL 05



САО PLL 05 предназначено для огневой поддержки мотострелковых подразделений. Соответственно, его боекомплект составляют снаряды различного типа и назначения: с осколочно-фугасным, кумулятивным и кассетным снарядами с готовыми нарезами на ведущем пояске, штатными 120-мм минометными минами – осколочно-фугасными, дымовой, осветительной. Максимальная дальность стрельбы миной достигает 7,1 км, осколочно-фугасным снарядом – 8,8 км, активно-реактивным снарядом – 12,8 км. Эффективная дальность стрельбы кумулятивным снарядом прямой наводкой – до 600 м. Система заряжания обеспечивает скорострельность до 6-8 выстрмин при стрельбе осколочно-фугасными снарядами (режим "гаубица"), до 10 выстрмин – минами, 4-6 выстрмин – кумулятивными снарядами. Боекомплект из 36 выстрелов размещен в укладках в башне и корпусе. Преимуществом китайского САО является возможность ведения кругового огня. Для защиты САО от вражеской пехоты и легкобронированной техники на крыше башни устанавливается 12,7-мм пулемет Тип 85.



Боевой модуль установлен на модифицированном шасси БТР Тип 92 (WMZ 551) с колесной формулой 6×6. Важно отметить, что наведение орудия САО автоматизировано. Корпус и башня сварены из стальной брони, обеспечивающей защиту фронтальной проекции машины от пуль калибра 12,7 мм, других проекций – от 7,62-мм бронебойных пуль.



Колесная САУ PLC-181 (SH-15) (Китай)



Данная 155-мм самоходная артиллерийская установка на колесном шасси PLC-181 была официально принята на вооружение китайской армии в начале 2019 года. САУ построена на шасси Shaanxi с колесной формулой 6х6. Боевая масса установки составляет 22-27 тонны. Мощность двигателя 400 л.с. В колесной САУ имеется бронированная четырехдверная кабина бескапотной компоновки. На крыше кабины над люком может быть установлен крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, предназначенный для защиты расчета. Расчет САУ включает в себя из 6 человек, включая водителя. Дальность стрельбы - до 30 км.



РСЗО SR4 (Китай)



РСЗО SR4 сконструирована на базе грузовика повышенной проходимости Shaanxi SX2190KA 6×6 и оснащена поворотным блоком с двумя 20-зарядными пусковыми ракетными установками калибра 122 мм. Четырехдверная кабина SR4 защищена специальными шторками, что позволяет осуществлять пуск ракет без поворота пускового блока. Залп всех 40 ракет осуществляется за 30 секунд. Максимальная дальность полета ракет составляет 50 км. Это РСЗО своего рода аналог советского "Града".



Приобретение вышеуказанных ракетных и артиллерийских систем китайского производства кардинальным образом удвоят боевые возможности пограничных войск и регулярной армии Кыргызстана. Китайское вооружение становится более конкурентоспособным и качественным. Общая граница Кыргызстана и Китая облегчит поставки и логистику вооружения и боеприпасов в нашу республику.



Для обучения управлению и обслуживанию китайских ракетных и артиллерийских комплексов будет правильным создать на территории КР совместный кыргызско-китайский военный учебный центр под эгидой МО КР и оборонного ведомства КНР.



Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт