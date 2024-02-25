В Монголии от дзуда погибло 2,9 млн голов скота

11:54 26.02.2024

CentralAsia (MNG) - В Монголии от дзуда погибло 2,9 млн голов скота. Об этом в субботу заявил заместитель начальника Главного управлений по чрезвычайным ситуациям Ууганбаяр Батмөнх, передает middleasiannews.com.



По его словам, 80,6% территории Монголии поражено дзудом, из них железным дзудом - 21,8%, белым - 25,9%.



В Монголии из-за климатических изменений в зимний период наступают различные виды дзуда, включая белый, железный или ледяной и черный.



Белый и железный дзуд - это стихийное бедствие в скотоводческих регионах при котором домашний скот не способен найти корм под снежным и ледяным покровом. В результате чего, большое количество животных погибает от холода и голода.



Дзуд по кыргызски говорят - жут, по казахски - зуд.