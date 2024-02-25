 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Монголии от дзуда погибло 2,9 млн голов скота
11:54 26.02.2024

CentralAsia (MNG) - В Монголии от дзуда погибло 2,9 млн голов скота. Об этом в субботу заявил заместитель начальника Главного управлений по чрезвычайным ситуациям Ууганбаяр Батмөнх, передает middleasiannews.com.

По его словам, 80,6% территории Монголии поражено дзудом, из них железным дзудом - 21,8%, белым - 25,9%.

В Монголии из-за климатических изменений в зимний период наступают различные виды дзуда, включая белый, железный или ледяной и черный.

Белый и железный дзуд - это стихийное бедствие в скотоводческих регионах при котором домашний скот не способен найти корм под снежным и ледяным покровом. В результате чего, большое количество животных погибает от холода и голода.

Дзуд по кыргызски говорят - жут, по казахски - зуд.

Источник - centralasia.media
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