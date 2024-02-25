Бунт фермеров, или "Тракторная революция", - Антун Роша

11:55 26.02.2024 Advance

Хорватия



Бунт и полный разброд: сельскохозяйственная и энергетическая трансформация Европы может довести континент до мрака и голода



Протесты европейских фермеров грозят обернуться катастрофическими последствиями, пишет Advancе. Однако, как отмечают подписчики издания, виноваты в этом не сельхозпроизводители, а Брюссель. Его заподозрили в злом умысле устроить в Европе голод.



Антун Роша



Уже несколько месяцев по всей Европе продолжаются протесты фермеров. Чаще всего конвои их тракторов блокируют крупные шоссе, а нередко и столицы. Сейчас ситуация такова, что как только протест утихает в одном месте, то немедленно вспыхивает где-то в другом. Государственные власти пытаются погасить этот пожар, предлагая уступки одну за другой, только чтобы фермеры, удовлетворившись, освободили главные транспортные артерии. Понятно, что такими мерами проблем не решить - их можно только отложить, в итоге приумножив.



Напомню, причин для этой "тракторной революции" много, но одна важнее других и заключается в европейском плане по переходу к новым "зеленым" сельскохозяйственным технологиям в рамах общей энергетической трансформации, которую Европа пытается совершить.



С одной стороны, эта миссия похвальна, если мы говорим о влиянии на окружающую среду, а уж тем более если говорить о подобном переходе в контексте вероятных разрушительных последствий глобального потепления. С другой стороны, есть и контраргументы, в том числе о том, что "зеленая трансформация" и придумана, и поспешно реализуется только для того, чтобы ослабить влияние России (и не только ее, но и ближневосточных нефтяных держав, таких как Саудовская Аравия, Иран и другие).



Несомненно, положение Европы было бы куда лучше, если бы она могла сама производить энергию для себя, по возможности из чистых и возобновляемых источников. Мнения специалистов разделились, включая политически неангажированных. Одни видят выход в атомной энергии, а другие боятся подобного решения. Вообще споры все еще продолжаются, и четкого консенсуса пока не предвидится.



Но энергетическая трансформация не проводится изолированно. С ней сопряжен амбициозный план по сокращению выбросов парниковых газов, ускоряющих климатические изменения. И тут речь заходит о сельском хозяйстве, поскольку именно оно и представляет собой ту самую проблему, связанную с выбросами. Понятно, что речь в данном случае идет не о небольшом, органическом сельхозпроизводстве, а о крупных хозяйствах, производящих продукцию в больших объемах и в процессе своей работы выбрасывающих большое количество углекислого газа (особенно те, которые занимаются промышленным животноводством).



В общем, климатических целей не добиться без изменений в сельскохозяйственном секторе. Но правда ли это? Разве не стоит сначала "охватить" другие сектора? Есть еще много "нарушителей", например транспорт, но, к сожалению для фермеров, влияние их отрасли особенно велико. По оценкам, сельскохозяйственный сектор выбрасывает около трети всех парниковых газов в мире.



Конечно, политики пришли к выводу, что, пожалуй, пришло время ударить по фермерам, следуя по пути к намеченной цели. Лучше заняться сначала ими, чем крупным бизнесом, который в состоянии контролировать политику. Разумеется, фермеры это понимают и осознают, что ничего, кроме бунта, им больше не остается.



Совершенно ожидаемая политика, цель которой - "расправиться" с фермерами первыми в соответствии с "зеленым переходом", возмутила десятки тысяч европейских работников сельского хозяйства. Они организовали массовые протесты, чтобы выразить свое недовольство новыми климатическими нормами, возросшими расходами, а также огромными потерями, которые они несут из-за дешевого импорта, прежде всего из стран с менее строгими правилами, например с Украины.



На этой неделе протесты продолжали сотрясать Европу, когда сотни чешских и греческих фермеров вышли на улицы Праги и Афин, поддержав протесты, охватившие буквально все европейские страны, за исключением четырех: Австрии, Дании, Финляндии и Швеции.



В некоторых городах возмущенные фермеры разбрасывали по улицам навоз и забрасывали здания яйцами, а другие использовали свои трактора для блокады портов и дорог.



Однако фермеры могут сделать намного больше, чем просто блокировать шоссе, причем непредумышленно… Иными словами, если в сельскохозяйственном секторе начнутся большие потрясения, произойдет то, чего люди боятся больше всего, - наступит голод.



Кэтлин Уэлш (Caitlin Welsh), специалист по продовольствию в мире из Центра стратегических и международных исследований, прокомментировала ситуацию в интервью СМИ: "Если вы навязываете строгие климатические нормы фермерам, то будьте готовы к неизбежным последствиям. Если фермеру навязать большие расходы, он будет меньше производить и больше протестовать. Последствия неминуемы".



Сейчас об этих последствиях говорят все больше, а законодатели, обеспокоенные тем, что ультраправые объединения воспользуются гневом фермеров накануне выборов в Европарламент, отказываются от некоторых своих требований. Но даже несмотря на все новые уступки, некоторые фермеры обещают ужесточить свою борьбу.



Понятно, что этих уступок надолго не хватит. Уже после выборов в Европейский парламент власти вернутся к своим требованиям. Сейчас, похоже, все обеспокоены тем, как продержаться какое-то время: и фермеры, и политики, которые готовы временно отказаться от своих требований, чтобы удержать ситуацию перед выборами.



Хотя в разных странах у фермеров свои проблемы, в целом все они жалуются на стечение неблагоприятных условий: роста расходов на производство и снижение мировых цен на продовольствие, дешевый импорт сельхозпродукции, которая наводнила их рынки, а теперь еще и мешанина из предписаний национальных правительств и органов ЕС насчет дотаций фермерам, а также применения удобрений и пестицидов.



Если говорить о политике Евросоюза, то особое возмущение у фермеров вызывает европейский "зеленый договор", то есть план Брюсселя по сокращению выбросов за счет принципиального изменения продовольственных, транспортных и энергетических систем не континенте. Договор ставит амбициозную цель, которую сельскохозяйственный сектор должен выполнить к 2030 году. Так, например, фермерам предстоит сократить применение химических пестицидов, антимикробных средств и удобрений на 20%.



Возмущение европейских фермеров отражает общемировую ситуацию, как заявил Кристофер Барретт (Christopher Barrett), экономист в области сельского хозяйства из Корнельского университета. "Фермеры по всему миру сейчас испытывают серьезные проблемы. В то время как на них давит спад мировых цен на товары и растущие расходы, правительства все чаще отказываются от прямых дотаций сельскому хозяйству, а вместо этого поддерживают более экологичные производственные технологии", - заявил Барретт.



В Европе, где одна треть бюджета Европейского союза традиционно выделяется сельскохозяйственному сектору, многие фермеры уже привыкли к щедрой государственной поддержке, и предлагаемые законодателями реформы, разумеется, вызвали сопротивление. В Германии, например, начались протесты из-за планов Берлина сократить дотации на топливо фермерам, тогда как во Франции гнев вызывал запрет пестицидов. Налогообложение азота стало ключевым вопросом в Нидерландах, а льготы на подоходный налог были главным требованием протестующих в Италии.



"Фермеры и в Европе, и в Соединенных Штатах все больше ощущают себя под ударом. Понятно, что это их беспокоит", - сказал Кристофер Барретт.



Обеспокоенные потерей большой части электората накануне выборов в Европейский парламент в июне, законодатели поспешили сделать ряд уступок, чтобы успокоить фермеров. В итоге пришлось пойти на крайности, и ЕС в этом месяце отказался от своего главного требования по сокращению применения пестицидов на 50%. При этом высшее руководство Евросоюза объявило, что "у Брюсселя и фермеров одинаковые цели". Франция, Германия, Греция и Италия тоже смягчили свои первоначальные планы.



"Мы хотим сделать так, чтобы в этом процессе фермеры остались главными", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Европейском парламенте в начале февраля. "Только если мы вместе достигнем наших климатических и экологических целей, фермеры смогут продолжить зарабатывать себе на жизнь", - сказала она.



Европейские правые партии, в свою очередь, надеются присоединиться к фермерам и воспользоваться их гневом для зарабатывания политических очков накануне выборов в июне. Лидер французских правых Марин Ле Пен уже воспользовалась французскими демонстрациями, чтобы раскритиковать президента Эммануэля Макрона. Нидерландское популистское "Фермерско-гражданское движение" тоже воспользовалось возмущением фермеров, чтобы выступить против "радикальной экологической политики".



"Да здравствуют фермеры, чьи тракторы заставляют Европу отказаться от бессмыслицы, навязываемой транснациональными корпорациями и левыми", - заявил Маттео Сальвини (Matteo Salvini), правый заместитель итальянского премьера, комментируя решение Евросоюза об отмене ограничений на применение пестицидов.



"Радикальные правые, чья популярность растет, пользуются этими протестами", - сказала Роза Балфур (Rosa Balfour), директор европейского отделения Фонда Карнеги*. "Поскольку приближаются выборы в Европарламент, все этим очень обеспокоены", - подчеркнула она.



Тем временем фермеры по всей Европе обещают продолжить протесты. Греческие фермеры недавно отклонили предложенные Афинами уступки, а польские фермеры продолжили забрасывать яйцами правительственные здания и блокировать пограничные переезды с Украиной. Болгарские фермеры на прошлой неделе призвали министра сельского хозяйства уйти в отставку. Во Франции, где сотни фермеров недавно призвали к "осаде" Парижа, глава крупнейшего французского профсоюза аграриев заявил, что протесты могут начаться снова, если правительство не предпримет по-настоящему действенных мер.



Наконец, то, что мы сейчас наблюдаем, - это "пляска" фермеров и правящих структур, в которой каждый отстаивает свои позиции. При этом мало кто задумывается об опасных долгосрочных последствиях. Сельскохозяйственный сектор может провалиться в глубокий кризис наряду с энергетическим, который уже ощущается в Европе. Все это может привести к образованию "идеального шторма", который при худшем раскладе принесет Европе мрак и голод.



По некоторым данным, Германия потеряла более ста миллиардов евро только из-за высоких энергетических расходов, сопряженных с вооруженным конфликтом на Украине. В таких условиях расшатывается сектор, который необходим для жизни людей, что, конечно, очень опасно. Ситуация может выйти из-под контроля, если увлечься политиканством, как это сейчас происходит перед европейскими выборами.



Западный мир привык к бесперебойной доступности продуктов питания по модели JIT (just in time буквально значит "точно вовремя". - Прим. ИноСМИ), которой пользуются торговые центры: продукты подвозятся точно по времени так, чтобы максимум продать и минимум выбросить. Однако эта модель может "забуксовать" в случае континентальных или даже глобальных сбоев. Во время эпидемии коронавируса система работала относительно хорошо, но только потому, что ей позволили. Если слишком активно вмешаться в работу сельскохозяйственного сектора нормами и ограничениями (а 2030 год не за горами), то вероятны ценовые, логистические и структурные последствия, которые в данный момент мы просто не можем предсказать.



Комментарии читателей Advance:



Kalnichan

"Зеленый переход" не имеет никакого отношения к защите природы - это бизнес, корпоративный проект. И он, наоборот, уничтожает природу (ветряки убивают птиц и насекомых, в электромобилях используются редкоземельные металлы, а солнечные панели вредят окружающей среде в местах, где их ставят в большом количестве; а биотопливо, пальмовое масло, разрушает леса и так далее). Вся эта история с углекислым газом - серьезная угроза для экосистем, но, с другой стороны, фермеры тоже идут против природы: они рубят лес, где захотят, используют пестициды без ограничений, истребляют волков и других хищников… Все это конфликт двух групп интересов, которые ищут, как бы заработать побольше денег для себя…



gap

Голод - это запрограммированная цель… Защита окружающей среды не то же, что "климатические изменения"… Один взрыв "Северного потока" привел к выбросу такого же количества метана, сколько выделяют сотни тысяч миллиардов коров… Оружие, которое производят ежедневно, загрязняет окружающую среду так же, как сто тысяч миллиардов тонн пестицидов…



Markus 1

Такой Европейский Союз в "ментальном" смысле все больше напоминает душевнобольного. Нормальной логикой там и не пахнет.



* организация внесена Минюстом в список иноагентов. Источник - ИноСМИ

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