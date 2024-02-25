В Узбекистане преступность среди несовершеннолетних за пять лет выросла в 4,4 раза

11:59 26.02.2024

Почти 3600 несовершеннолетних совершили преступления в Узбекистане в 2023 году. За пять лет эта цифра выросла в 4,4 раза. Количество случаев вымогательства за год увеличилось на 70%, хулиганства - на 60%, умышленных тяжких телесных повреждений - на 40%, изнасилования и покушения на него - на 20%.



В 2023 году в Узбекистане было зарегистрировано 3599 несовершеннолетних (13−17 лет), совершивших преступления. Это на 15,6% больше, чем годом ранее (3112) и на 40% - по сравнению с 2021 годом (2595). Об этом говорится в отчете Агентства статистики при президенте.



В 2020 году было зарегистрировано 1276 преступлений (это в 2,8 раза меньше, чем в 2023 году), а в 2019 году - 818. Таким образом, за пять лет количество несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло в 4,4 раза. Ранее мы писали, что за 2019−2023 годы рост числа зарегистрированных преступлений в Узбекистане составил 2,3 раза.



Из 3599 несовершеннолетних, совершивших преступления в прошлом году (это 4% из 88913 человек, совершивших преступления), 82,6% были привлечены к уголовной ответственности.



744 человека из общего количества были в возрасте 13−15 лет, 2855 человек - 16−17 лет. Доля девушек составила 8,7% - 314 человек.



Наибольшее число несовершеннолетних, совершивших преступления, зафиксировано в Ферганской области - 700 человек. Далее идут Ташкент - 545, Наманганская область - 451 и Ташкентская область - 345 человек. Самые низкие показатели - у Джизакской - 54, Навоийской - 62 и Хорезмской областей - 66 человек.



По видам преступлений больше всего несовершеннолетних, или 1602, - совершили кражи (годом ранее - 1581), 453 - хулиганство (284, рост на 60%), 135 - мошенничество (134), 181 - грабежи и разбои (162, +11%), 104 - умышленные тяжкие телесные повреждения (74, +40%), 54 - изнасилования и покушения на изнасилование (46, +20%), 27 - вымогательство (16,+70%) 12 - умышленные убийства и покушения на них (10, +20%).



Кроме того, 57 несовершеннолетних совершили такие преступления, как изготовления или сбыт наркотических средств, 121 - ДТП без смертельного исхода, 4 - изготовления или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.



На момент совершения преступления 2730 были учащимися, 510 - рабочими, 148 - не работающими и не учащимися, 8 - служащими, 190 относились к другим категориям.



"Газета.uz" также писала, каких преступлений в Узбекистане в 2023 году стало больше, а каких - меньше.



В начале февраля президент Шавкат Мирзиеев, говоря о количестве преступлений, совершаемых несовершеннолетними, заявил о необходимости создания системы формирования у детей "иммунитета к правонарушениям" путем воспитания их в духе патриотизма.



Тогда он сообщил, что штат инспекторов-психологов в школах будет передан от МВД в систему Национальной гвардии. Вскоре Нацгвардия подключилась к контролю посещаемости школ.



Президент также подчеркнул важность организации системы содержательного проведения детьми свободного времени, профессиональной ориентации, воспитания и совместной работы с родителям учащихся и активистов махаллей.