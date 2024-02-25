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|В историческом центре Бухары построят "этнографический туристический центр" за $470 млн
12:00 26.02.2024
Проект туристического центра рядом с исторической частью Бухары оценивается в $470 млн
Строительство этнографического туристического центра на границах с исторической частью Бухары оценивается в 470 млн долларов. В хокимияте заявляли, что только после получения заключения ЮНЕСКО примут окончательное решение и начнут строительные работы, однако снос стадиона уже начат.
Проект этнографического туристического центра "Бокий Бухоро" ("Вечная Бухара") на границах с исторической частью и буферной зоной Бухары оценивается в 470 млн долларов США. Это следует из постановления правительства о мерах по реализации инвестиционной программы на первый квартал 2024 года, обратила внимание "Газета.uz".
Реализация проекта планируется на 2024−2026 годы. Иностранным инвестором указана компания с неполным названием (PTE Ltd) из Сингапура. Ранее подрядчиком проекта была выбрана сингапурская Enter Engeneering PTE Ltd.
В первом квартале текущего года предусмотрено освоение инвестиций в 14,9 млн долларов.
О проекте и возражениях жителей
В начале января 2023 года жители Бухары выступили с обращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву из-за планов по строительству туристического центра в центре города. Заказчиком проекта называлась Enter Engineering, строившая аналогичный центр в Самарканде.
Для создания комплекса на 32,6 га площади планируется снести 29 государственных объектов, включая здания хокимиятов Бухарской области и города Бухары, областной прокуратуры, Бюро принудительного исполнения, школы №2, Бухарского государственного медицинского колледжа, колледжа культуры, стадиона "Бухара арена", ЗАГСа и другие.
Решением правительства концепцию проекта было поручено согласовать с ЮНЕСКО с учетом того, что строительные работы и реконструкция будет проводиться на границах с исторической частью и буферной зоной Бухары.
Kun.uz сообщал, что участок, выбранный для строительства туристического центра, находится в буферной зоне исторического центра Бухары, поэтому представительство ЮНЕСКО в Узбекистане проект не поддержало.
Хокимият области год назад сообщил, что с учетом мнения общественности для проекта будут выбраны другие земельные участки. В администрации также заверили, что только после получения заключения ЮНЕСКО будет принято окончательное решение и начаты строительные работы.
Однако в январе этого года стало известно, что проект будет все-таки реализован на изначально запланированном месте. Почти все объекты, включая стадион, будут снесены. Хоким области Ботир Зарипов сообщил, что на территории 6-го микрорайона Бухары будет построен новый центральный стадион на 20 тысяч человек. Под автостоянки будет выделено 5−6 га земли.
В начале февраля в представительстве ЮНЕСКО заявили Kun.uz, что правительство еще не получило разрешения от организации на этот проект, и призвали власти Узбекистана немедленно сообщить о проекте в буферной зоне исторического города. "Газета.uz" направила дополнительные вопросы ЮНЕСКО.
Несмотря на это, согласно сообщениям жителей и СМИ, в Бухаре уже начался снос центрального стадиона.