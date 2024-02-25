В историческом центре Бухары построят "этнографический туристический центр" за $470 млн

12:00 26.02.2024

Проект туристического центра рядом с исторической частью Бухары оценивается в $470 млн

Строительство этнографического туристического центра на границах с исторической частью Бухары оценивается в 470 млн долларов. В хокимияте заявляли, что только после получения заключения ЮНЕСКО примут окончательное решение и начнут строительные работы, однако снос стадиона уже начат.



Проект этнографического туристического центра "Бокий Бухоро" ("Вечная Бухара") на границах с исторической частью и буферной зоной Бухары оценивается в 470 млн долларов США. Это следует из постановления правительства о мерах по реализации инвестиционной программы на первый квартал 2024 года, обратила внимание "Газета.uz".



