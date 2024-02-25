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|Вместо олигарха Кулибаева НОК Казахстана возглавил боксер Головкин
16:25 26.02.2024
оловкин сменил Кулибаева на посту президента НОК
В Астане на заседании внеочередной генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Казахстана 26 февраля 2024 года избрали нового президента НОК. Им стал Геннадий Головкин. "За" избрание Головкина президентом НОК проголосовали 34 члена генеральной ассамблеи, воздержались двое. Экс-чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе уточнил, что представлять Казахстан в новом качестве для него большая честь.
"Когда мне предложили возглавить НОК Казахстана, я согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии, что мне позволят внести свой вклад в развитие казахстанского спорта. Как вы знаете, я не политик и не чиновник. Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом", – прокомментировал свое назначение Геннадий Головкин.