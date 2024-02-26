Британия погружается в глубокий кризис, - В.Прохватилов

16:35 26.02.2024

26.02.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



"…британская демократия рухнет раньше, чем это сделает нынешний экономический порядок"



Обнародованная недавно статистика подложила предвыборную "свинью" премьер-министру Великобритании Риши Сунаку: по данным Управления национальной статистики (ONS), экономика Соединенного Королевства впала в рецессию еще во второй половине 2023 года и так и не вышла из нее, хотя министр финансов Джереми Хант пытался рисовать более радужные перспективы на 2024 год.



Хотя официального определения рецессии не существует, отрицательный рост экономики в течение двух кварталов подряд считается технической рецессией.



Производство, строительство и оптовая торговля внесли наибольший вклад в снижение британского ВВП в прошлом году. ВВП на душу населения не рос с начала 2022 года, что представляет собой самый продолжительный подобный непрерывный период с 1955 года.



Примечательно, что ВВП на душу населения, который корректируется с учетом текущей численности населения, сократился на 0,6% в четвертом квартале 2023 года после снижения на 0,4% в предыдущие три месяца и продолжал снижаться в каждом квартале прошлого года. За весь 2023 год сезонно скорректированный ВВП на душу населения сократился на 0,7%.



Все три основных сектора экономики сократились в четвертом квартале, при этом снижение составило 0,2% в сфере услуг, 1% в производстве и 1,3% в строительстве, сообщает ONS.



Маркус Брукс, директор по инвестициям компании Quilter Investors, считает, что "сокращение ВВП [в Британии] в четвертом квартале 2023 года в основном связано с устойчиво высокой инфляцией, структурными слабостями на рынке труда и низким ростом производительности, а также с неблагоприятными погодными условиями. Эти факторы повлияли на показатели сектора услуг и строительства, которые являются основными движущими силами экономики Великобритании".



Джереми Хант был вынужден признать, что его предыдущие прогнозы относительно экономики Британии оказались ошибочными. Он заявил, что высокая инфляция остается "самым большим препятствием для роста", поскольку она вынуждает Банк Англии сохранять процентные ставки высокими и тормозит экономический рост.



По прогнозам Банка Англии, рост производства составит всего 0,25% в 2024 году и 0,75% в 2025-м, что гораздо слабее ежегодного роста примерно на 3% в десятилетие, предшествовавшее финансовому кризису 2007-2009 годов, и ниже даже темпов роста в 2010-х годах, когда шло сокращение государственных расходов.



Аналитики, опрошенные Reuters в январе, ожидают роста по 0,1% в первом и втором кварталах 2024 года, затем на 0,2% в третьем и четвертом кварталах, когда в Великобритании пройдут всеобщие выборы. Это гораздо хуже, чем средний квартальный рост примерно на 0,5% в течение пяти лет, предшествовавших "пандемии".



Джереми Хант заявил также, что есть "признаки того, что британская экономика поворачивает за угол", и "мы должны придерживаться плана – снизить налоги, чтобы построить более сильную экономику". Оппозиционная Лейбористская партия категорически отвергла эти утверждения министра финансов.



"Сунак пообещал в прошлом году, что рост экономики станет одной из его ключевых задач. Его Консервативная партия доминировала в британской политике на протяжении большей части последних семи десятилетий, имея репутацию экономически компетентной партии. Но, согласно опросам общественного мнения, лейбористам теперь больше доверяют в экономических вопросах", – пишет Reuters.



"Премьер-министр больше не может с уверенностью заявлять, что его план работает или что он преодолел более чем 14 лет экономического спада при консерваторах", – заявила Рэйчел Ривз, главный экономический аналитик Лейбористской партии.



Правящие в Великобритании на протяжении последних десяти лет консерваторы не признают своих собственных провалов, ввергнувших страну в системный кризис, в основе которого лежат антироссийские санкции и отказ от дешевых российских энергоносителей.



На днях Сунак и Хант дали понять, что намерены снизить налоги для населения и бизнеса, но, как сообщила Financial Times, министр финансов рассматривает возможность сокращения и без того скудных государственных расходов на миллиарды фунтов, чтобы иметь возможность возместить снижение налоговых поступлений. Все это резко ударит по уровню жизни британцев.



По оценкам компании Resolution Foundation, задел в 13 миллиардов фунтов ($16,3 миллиарда), которым Хант располагает для снижения налогов, более чем в двое меньше, чем в среднем у большинства его предшественников с 2010 года.



На вопрос BBC, планирует ли он ограничить государственные услуги для финансирования предвыборных налоговых льгот, Хант ответил весьма уклончиво: "Чтобы получить ресурсы для финансирования наших государственных услуг в будущем, нужно иметь здоровую растущую экономику – вот для чего предназначен наш план, но первое, что вам нужно сделать, – это снизить инфляцию".



Явно предвыборная уловка, намерение снизить налоги, может оказаться настолько разрушительной для британской экономики, что даже ультралиберальный Международный валютный фонд рекомендовал Великобритании "воздержаться от дальнейшего снижения налогов", отметив, что "сохранение государственных услуг и инвестиций предполагает более высокие расходы, чем отражено в текущих планах правительства.



МВФ предположил, что запланированное британским Казначейством сокращение расходов с этого года было нереалистичным".



Глава Управления бюджетной ответственности (OBR), независимого правительственного прогнозиста, Ричард Хьюз назвал намеченные правительством консерваторов планы сокращения государственных расходов после выборов "плодом неудержимой фантазии" (work of generous fiction), поскольку "правительство даже не удосужилось расписать" свои планы сокращения расходов для отдельных департаментов.



Ведущий британский аналитический центр, Институт финансовых исследований (IFS), опубликовал доклад, в котором заявил, что обещания снизить налоги во время всеобщей избирательной кампании, возможно, придется отменить, поскольку экономика Великобритании столкнулась с самыми серьезными проблемами с 1950-х годов.



"Снижение налогов сегодня увеличивает риск повышения налогов или сокращения расходов завтра", – заявил Институт финансовых исследований. Политики должны быть честными в отношении сложных экономических компромиссов", – говорится в докладе IFS.



Однако британские консерваторы, погрузившие экономику Соединенного Королевства в глубокий кризис, идут на любые уловки, чтобы удержаться у власти.



Профессор Лондонской школы экономики Эбби Иннес в интервью немецкому журналу Der Spiegel на вопрос, стоит ли ждать экономического коллапса Соединенного Королевства, ответила, что "реальная проблема заключается в том, что британская демократия рухнет раньше, чем это сделает нынешний экономический порядок". Иннес уверена, что если Консервативной партии удастся удержаться у власти, то Великобританию ожидает все возрастающее социальное и экономическое неравенство. При этом на оппозиционную Лейбористскую партию тоже немного надежд, потому что со времен Тони Блэра и Гордона Брауна она также усвоила неолиберальные догмы.