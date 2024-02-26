Минск-3? Размотав гусеницы под Авдеевкой Киев сразу согласился на переговоры с Москвой, - Р.Рейнекин

16:40 26.02.2024

РФ тянут на "форум мира" Зеленского: возможна ли "38-я параллель" в районе Авдеевки?

Роман Рейнекин. 26.02.2024



На фоне тонн ультраястребиного контента, выданного на-гора западниками и киевским руководством в последние дни вдогонку второй годовщине военного конфликта с Россией, промелькнувшая в ленте новостей одинокой сигнальной ракетой и сгинувшая в потоке белого шума новость из Киева о готовности пригласить Россию на намеченный летом второй "саммит мира" выглядит довольно странной.



Участие РФ в этом откровенно антироссийском мероприятии, изначально задуманном в формате "коллективной порки" России за "плохое поведение", допустил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, уточнивший, что первый саммит пройдет в Швейцарии уже "в ближайшее время".



На фоне тонн ультраястребиного контента, выданного на-гора западниками и киевским руководством в последние дни...



"Мы предвидим, когда план урегулирования будет подготовлен, вместе - и это очень принципиально - без каких-либо посредников, открыто, с участием всех тех стран, которые с нами пройдут этот путь, на втором саммите может быть такая ситуация, что мы вместе пригласим представителей России, где им будет представлен этот план",- сказал Ермак на конференции "Украина. 2024 год".



Он уточнил, что на саммит по "формуле мира" украинские власти намерены пригласить представителей 160 стран.



Сказано это было в тот самый момент, когда шеф Ермака разорялся перед журналистами на тему "Ни шагу назад!" и безальтернативности границ 1991 года и на фоне вчерашних откровений Зеленского и посланцев коллективного Запада в Гостомеле, тональность которых наглухо закрывала все пути к "похабному миру".



Допустим, в Киеве разыгрывают старый сюжет с двумя полицейскими – "плохим", роль которого по сценарию играет сам Зе и "хорошим", в амплуа которого пытается выступать Ермак. Тем более что совсем недавно в "Комсомолке" позитивно вспоминали опыт сношений в формате "Козак-Ермак" в предшествовавшие СВО несколько лет. С хорошо читаемым намеком, что не плохо бы и возобновить эту практику.



Разумеется, не сегодня, а в случае, если летом диспозиция в Киеве радикально поменяется, Зеленского задвинут за пыльный шкаф, а делами на Украине начнет рулить "коалиционное правительство" во главе с этим самым Ермаком.



Посыл, в общем, понятен, но уж больно вилами по воде все писано и слишком много в этой схеме "если". Тем более что Зеленский никуда уходить явно не намерен и буквально сегодня спикер Рады Стефанчук еще раз напомнил желающим перемен про 108-ю статью украинской конституции, согласно которой полномочия Зеленского истекают после вступления в должность нового избранного главы государства.



Иными словами, Зеля если не форева, то очень надолго. Если, конечно, на Западе не вызреет иной консенсус, признаков которого пока не видно.



Тогда зачем же делается подобный вброс? На что рассчитывают его авторы и что вообще могут предложить России украинцы с западниками в Швейцарии? Тем более что на пресс-конференции Зеленский подтвердил, что намерен передать Москве свой план урегулирования. Хотя и оговорившись, что не считает это полноценными переговорами.



Если речь идет о пресловутом плане из десяти пунктов, более известном как "формула мира Зеленског" с репарациями, выводом войск за линию 1991 года, наказанием "российских военных преступников" и прочими благоглупостями, то можно и не звать московских в Швейцарию – их ответ предсказуем и весьма близок к матерному. Украина сейчас не в том положении, чтобы диктовать России такие вещи.



Или же мы что-то пропустили, и в тиши кулуаров киевские родили какие-то новые, более реалистичные и компромиссные предложения, и именно их повезут в Швейцарию для передачи посланцам Путина? Честно говоря, в последнее верится с огромным трудом. Даже сами западники признают, что сейчас нет почвы для компромисса, который бы устраивал все стороны.



Более того, сегодня опоздала даже вполне имевшая шансы на успех несколько месяцев назад попытка продать Москве идею "38-й параллели" где-то в районе Авдеевки. Сейчас уже украинских политиков волнует, устоит ли Купянск и каковы шансы Харькова. Возможно, это лишь алармизм и у киевских страхов глаза велики, однако такие разговоры хорошо передают сумму настроений на Печерских холмах. Так что одной Авдеевкой украинцы при таком раскладе явно не отделаются.



Редкие здравые голоса в Киеве призывают бросить все силы на фортификацию, но их никто не слушает. Так, нардеп-"слуга" из Днепропетровска Максим Бужанский советует министру обороны Умерову "перестать изображать из себя Манштейна и Рокоссовского в одном лице, бесконечно анонсируя какие то прорывы, а попытаться переплюнуть Суровикина в строительстве оборонительных рубежей".



Впрочем, судя по реляциям с мест самого же Бужанского, это призывы в пустоту.



"По дороге из Днепра в Киев был потрясен количеством строительной техники, идущей с Запада и Центра страны на строительство оборонительных рубежей на Востоке. Не встретил ни одной единицы. Время такое, патриотизм измеряется в экскаваторах и бетономешалках", – сокрушается он.



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Но вернемся к "сливу" от Ермака. Расчет тех кругов на Украине и на Западе, что Россия непременно клюнет на предложение о перемирии, стоит лишь поманить, строится на убеждении о чрезмерности цены, заплаченной Россией за два года СВО. Причем, не только в военном, но и в экономическом плане.



В противовес таким расчетам можно привести мнение экономиста-иноагента Владислава Иноземцева, опускающего фантазеров с небес на землю.



"2023 год показал, что российская экономика и политическое руководство гораздо устойчивее к изменениям, чем предполагали оппоненты власти. Я не вижу экономических вызовов, которые бы угрожали политической стабильности на горизонте двух-трех лет как минимум", – пишет он.



Главный же вопрос, от которого никак не уйти – это условия предстоящего перемирия или заморозки конфликта (о мире или о победе одной из сторон говорить пока рано). Очевидно, что сейчас их нет. И никакие преимущества Украины, которые бы позволили ей продвинуть более выгодную для себя повестку, как туз из рукава шулера не появятся.



Тот же Зеленский, на воскресной пресс-конференции признал:



"Соотношение сил с армией РФ сейчас 1 к 7. Для того, чтобы оттеснить россиян соотношение сил должно быть 1 к 1,5".



И он же:



"Украина будет уступать России территории, пока не будет иметь численного превосходства"



К последнему тезису так и просится Nota bene того плана, что украинским бабам всего-то и нужно, что нарожать 100 миллионов новых украинцев – и перемога в шляпе.



Тогда для чего вообще все это? Чтобы что? Подготовить почву у "непростым решениям" по-украински? Но переговоры – это парный танец. Или в Киеве знают что-то такое, чего не знаем мы?