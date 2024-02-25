Подал в отставку премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе

16:56 26.02.2024

В понедельник премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил, что он направил запрос о своей отставке президенту Махмуду Аббасу.



Штайе заявил на еженедельном заседании кабинета в Рамаллахе, что решение об отставке было принято в контексте недавних событий в секторе Газа, на Западном берегу и в Иерусалиме. Он также отметил, что его правительство функционировало в сложных условиях.



Правительство под руководством Штайе было сформировано по президентскому указу в апреле 2019 года с целью национального примирения и подготовки к предстоящим выборам.