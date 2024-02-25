|18:51 За измену Родине. Арестован рос-олигарх Антипов
18:42 По танку вдарила болванка... В ДНР гарантированно уничтожен первый Abrams
17:37 Умер системообразующий мировой олигарх Джейкоб Ротшильд
17:33 Титул "Мисс Германия" получила 39-летняя иранка - немцы возмущены
17:22 Глобальная война за главную технологию XXI века (микрочипы), - В.Ильин
16:56 Подал в отставку премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе
16:49 Палестино-израильский конфликт может добить... Египет, - Юрий Мавашев
16:40 Минск-3? Размотав гусеницы под Авдеевкой Киев сразу согласился на переговоры с Москвой, - Р.Рейнекин
16:35 Британия погружается в глубокий кризис, - В.Прохватилов
16:25 Вместо олигарха Кулибаева НОК Казахстана возглавил боксер Головкин
12:00 В историческом центре Бухары построят "этнографический туристический центр" за $470 млн
11:59 В Узбекистане преступность среди несовершеннолетних за пять лет выросла в 4,4 раза
11:55 Бунт фермеров, или "Тракторная революция", - Антун Роша
11:54 В Монголии от дзуда погибло 2,9 млн голов скота
11:51 Китайские артиллерийские комплексы удвоят оборонный потенциал Кыргызстана
11:48 У Урана и Нептуна астрономы нашли три новых спутника
11:45 Радим Валенчик: Гниль "элит". Глобальная власть на Западе вырождается
11:40 Маленькая СВО на фоне большой войны, - Ростислав Ищенко
11:39 Как абитуриенты Таджикистана без знания русского языка попадают в русские группы вузов
11:36 Трамп решил отобрать у Байдена "украинскую карту", - Муваффак Харб
10:09 Новые реалии. О расстройстве финансовых элит Запада после Авдеевки, - Н.Сорокин
09:00 Как похороны нью-йоркского трансгендера в соборе св. Патрика превратились в шабаш, - С.Худиев
08:53 Офисный ад: кризис недвижимости поставил под угрозу крупнейшие банки США
08:45 Пять сценариев третьего года СВО, - СП
08:32 "Вагнер" теперь "Африканский корпус". И он в Сахаре, - Кестер Кенн Кломега
08:29 Профессор Катасонов: Пока фронт дерется, офшоры стреляют России в спину
01:03 Глобальный джихад опять пытаются распространить на Сирию, - И.Субботин
01:01 Ашхабад меняет вектор с восточного на западный, - В.Панфилова
00:28 "Война чипов: мировая битва за критически важные технологии" Крис Миллер. Тезисы, рецензия
00:20 Екатеринбург: мигрантские войны
00:06 Конфликт России с Украиной поможет Китаю вернуть Тайвань, - В.Скосырев
00:05 ЦентрАзию халифатчики попробуют взорвать уже этим летом. Фитиль - в Фергане, - Марс Сариев
00:03 Кризис в Красном море больше всех ударил по Британии. Экономическая депрессия обретает все новые грани, - ФСК
|Подал в отставку премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе
16:56 26.02.2024
В понедельник премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил, что он направил запрос о своей отставке президенту Махмуду Аббасу.
Штайе заявил на еженедельном заседании кабинета в Рамаллахе, что решение об отставке было принято в контексте недавних событий в секторе Газа, на Западном берегу и в Иерусалиме. Он также отметил, что его правительство функционировало в сложных условиях.
Правительство под руководством Штайе было сформировано по президентскому указу в апреле 2019 года с целью национального примирения и подготовки к предстоящим выборам.