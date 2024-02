Глобальная война за главную технологию XXI века (микрочипы), - В.Ильин

17:22 26.02.2024 Глобальная война за главную технологию XXI века

Китай стремится обрести лидерство в производстве микрочипов



26.02.2024 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



На планете стремительно нарастает противостояние ведущих держав в весьма специфической сфере, которое угрожает вылиться в масштабный конфликт из-за сверхзначимости этой сферы, связанной с производством полупроводников / чипов – главной технологией XXI века.



Китай находится в разгаре массовой закупки полупроводникового оборудования, в результате чего к концу февраля его импорт достиг рекордного уровня. Импорт идет из США и других ключевых центров производства оборудования, таких как Япония, Нидерланды и Сингапур. Согласно ноябрьскому докладу Конгресса CNA, китайские компании активно скупают американское оборудование для производства микросхем для производства современных полупроводников, несмотря на ряд введенных Вашингтоном новых ограничений на экспорт, направленных на срыв развития полупроводниковой промышленности КНР.



В Пекине понимают, что Запад в любой момент может прикрыть этот импорт, особенно если президентом США станет Д. Трамп, который уже сейчас заявляет о том, что главной его стратегией станет экономическое удушение Китая. Поэтому, по данным Financial Times и BIoomberg, КНР уже стоит на пороге производства чипов нового поколения, несмотря на попытки США ограничить развитие их передовых технологий. SMIC и Huawei планируют создать новый 5-нм процессор, поддерживая цель Пекина по производству передовых полупроводников. Производственная линия будет выпускать чипы Kirin, разработанные подразделением HiSilicon компании Huawei и предназначенные для новых версий ее смартфонов премиум-класса.



Развитие полупроводниковой промышленности самого Китая за 2023 год также демонстрировало очень внушительные успехи: 350 новых проектов, охватывающих разработку полупроводников 3-го поколения, автомобильные чипы, упаковки, датчиков, радиочипов, кремниевых пластин, полупроводникового оборудования, плюс масштабные инвестиции, направленные в развитие предприятия Hua Hong Semiconductor (г. Уси в размере $48 млрд), Nexchip Semiconductor Corporation (производство 12-дюймовых пластин с инвестициями в размере $2,9 млрд), Anhui Yangtze Advanced Semiconductor (производство полупроводников 3-го поколения с инвестициями более $2,8 млрд).



Американцы бью тревогу. Осенью Д. Байден подписал закон о выделении более $52,7 млрд субсидий на производство полупроводников в самих США. Не ограничиваясь этим, администрация президента США, согласно январскому анонсу агентства BIoomberg, вскоре объявит о выделении новых миллиардов долларов на еще большие субсидии производителям микросхем, включая Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing, в рамках усилий по переносу производств в т. ч. с Тайваня (одного из мировых лидеров в данной сфере на текущий момент). Среди других получателей названы Micron Technology Inc, Texas Instruments Inc и GlobalFoundries Inc.



Все эти гранты являются частью закона Chips Act, цель которого – вернуть производство микросхем в США и "противостоять растущей китайской промышленности". В феврале Bloomberg заявил, что США также планируют создать Центр полупроводниковых технологий стоимостью $5 млрд, чтобы поддержать инновации в области разработки микросхем и аппаратного обеспечения и "противодействовать попыткам Китая захватить передовые позиции в данной отрасли".



Полупроводниковая отрасль стала одной из наиболее глобально распределенных сфер производства. По мнению исследователей, в настоящий момент ни одна страна мира не может обеспечить выпуск микрочипа от начала и до конца исключительно за счет собственных ресурсов и производственной базы. До определенного времени такая схема международного разделения труда устраивала всех. Более того, Вашингтон смотрел сквозь пальцы на развитие Пекином своего ВПК за счет военно-гражданской интеграции. Утечка американских технологий в КНР изредка беспокоила США лишь в контексте передачи этих технологий Ирану, который на тот момент уже не одно десятилетие находился под санкциями.



Так продолжалось вплоть до середины 2010-х гг., когда Китай сначала опубликовал программу импортозамещения ключевых технологий "Сделано в Китае – 2025", а затем "План развития искусственного интеллекта нового поколения", который признавал ведущую роль новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), в достижении глобального доминирования и развитии военного потенциала. Именно тогда в американском политическом и экспертном сообществе вопрос технологического развития Китая и угроз американским национальным интересам вышел на первый план.



По данным Forbes, открытая война между США и Китаем в области чипов/полупроводников набирает обороты по меньшей мере с осени 2023 года, когда КНР начала расследование в отношении компании Foxconn - крупнейшего поставщика Apple и крупнейшего в мире производителя iPhone (до этого основатель Foxconn выдвинул свою кандидатуру на пост президента Тайваня, пообещав, что "не поддастся на угрозы Китая", если власти КНР попробуют надавить на бизнес).



К этому моменту уже стало известно, что нехватка мощных чипов превратилась в критическую проблему для глобальной индустрии ИИ (искусственного интеллекта). По мере роста спроса на ИИ, мировой рынок столкнулся с дефицитом производства чипов, необходимых для обучения ИИ-моделей. Летом 2023 года Microsoft и OpenAI подтвердили проблему, сообщив о нехватке GPU и о том, что решение вопроса может занять до 3 лет.



В Вашингтоне исходят из того, что основанный на ИИ "сверхразум" на Земле должен быть только один – американский. Поэтому вводимые с октября новые экспортные ограничения США должны лишить Китай конкурентных шансов как минимум до 2030. Американцы тем самым идут на беспрецедентный и далеко идущий шаг. Объявленные ими новые правила экспортного контроля – это, по мнению исследователей, уже не "удушающий прием", а "удар ломом по голове" Пекина.



Эти правила запрещают продажу центрам обработки данных компаний КНР высокопроизводительных чипов с вычислительной мощностью более 300 терафлопс (триллионов операций в секунду). Для чипов с вычислительной мощностью 150-300 терафлопс, продажа будет также запрещена, если "плотность вычислительной мощности" на квадратный миллиметр кристалла превышает 370 гигафлопс (миллиардов операций в секунду). Чипы, попадающие в этот диапазон вычислительной мощности, но с более низкой "плотностью вычислительной мощности", будут в "серой зоне", что потребует от их американских производителей уведомления правительства о продажах в Китай.



Чтобы оценить сокрушительную силу этого удара, стоит взглянуть на эту диаграмму из недавнего отчета "2022-2023. Оценка развития вычислительной мощности искусственного интеллекта в Китае", показывающую доли рынка чипов ИИ в Китае. Голубой сегмент размером 89% – это графические процессоры (GPU), производимые компаниями вроде NVIDIA, AMD и Intel и ставшие незаменимыми для обучения больших моделей ИИ. По ним и нанесен удар, обрушающий 89% вычислительной мощности ИИ систем Китая. США пошли на столь высокие риски и затраты, чтобы, как им кажется, окончательно похоронить намерения Китая стать сверхдержавой № 1 в главной технологии XXI века. И этот беспрецедентный шаг со всей очевидностью вытекает из следующих принятых в Вашингтоне решений.



1. Во что бы то ни стало стать первым на земле обладателем основанного на ИИ глобального "сверхразума". Американские стратеги исходят из того, что произойдет это не сразу, т. к. некоторые запасы GPU в Китае есть. Однако все планы по ускоренному выходу КНР на уровень США должны быть разрушены, т. к. оклематься после такого удара Пекин не сможет как минимум до 2030 г. (когда запланировано наладить собственное производство чипов такой вычислительной мощности). Серый импорт высокопроизводительных чипов также не должен помочь Китаю, т. к. его в таких объемах не бывает. (Например, до введения американских ограничений доля поставок GPU короля этого рынка компании NVIDIA составляла 25% ее мировых поставок, теперь же этот рынок и десятки миллиардов долларов потеряны).



2. Битва за контроль над полупроводниковой отраслью определит будущее планеты. В книге "Война чипов. Борьба за самую важную технологию в мире" американский историк и экономист Крис Миллер рассказывает о захватывающей последовательности событий, приведших к тому, что США усовершенствовали дизайн и скорость чипов и как более быстрые полупроводники помогли им победить СССР (сделав арсенал высокоточного советского оружия устаревшим). Пекин сделал из этого определенные выводы и уже тратит на импорт чипов больше денег, чем на покупку нефти. Полупроводники являются самой большой внешней уязвимостью Китая, т. к. в основе своей китайцы зависят от иностранных производителей. Но поскольку более 35% мирового объема чипов производится на Тайване, в пределах досягаемости китайских ракет, Запад опасается, что успешное для КНР решение проблемы может быть уже близко.



3. С точки зрения формирования глобального баланса сил, микрочипы – это новая нефть – дефицитнейший ресурс, от которого зависит современный мир и его технологическое развитие. Сегодня военная, экономическая и геополитическая мощь строятся на фундаменте из компьютерных чипов / полупроводников. На них работает практически все – от ракет до микроволновых печей, от смартфонов до фондового рынка. До недавнего времени США разрабатывали и создавали самые быстрые чипы и сохраняли тем самым свое лидерство в роли доминирующей сверхдержавы. Теперь преимущество американцев ослабевает, подтачиваемое конкурентами из Европы, Японии, Кореи, Тайваня, но, прежде всего, Китая. Сегодня Пекин, который ежегодно тратит на импорт чипов больше денег, чем на импорт нефти, вливает миллиарды в инициативу по созданию чипов, чтобы догнать и перегнать США, даже несмотря на то, что его растущая мощь уже позволяет китайским лидерам мечтать о возвращении Тайваня даже без применения силы. Источник - Фонд стратегической культуры

