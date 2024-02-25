Титул "Мисс Германия" получила 39-летняя иранка - немцы возмущены

17:33 26.02.2024

Конкурс красоты без красоты: немцы возмущены, что титул "Мисс Германия" получила 39-летняя иранка



Апаме Шенауэр была признана самой красивой женщиной Германии. Многие не признают победу иранки и отрицают новые критерии конкурса: по их мнению, обладательница титула слишком некрасива.



