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|Титул "Мисс Германия" получила 39-летняя иранка - немцы возмущены
17:33 26.02.2024
Конкурс красоты без красоты: немцы возмущены, что титул "Мисс Германия" получила 39-летняя иранка
Апаме Шенауэр была признана самой красивой женщиной Германии. Многие не признают победу иранки и отрицают новые критерии конкурса: по их мнению, обладательница титула слишком некрасива.
В 2019-м конкурс "Мисс Германия" претерпел серьезные изменения и полную смену концепции: в прошлом девушки дефилировали по подиуму в бикини, теперь зрители ничего подобного не увидят.
В этом году титул главной красавицы страны завоевала 39-летняя Апаме Шенауэр. В возрасте шести лет она сбежала из Ирана вместе с матерью в Германию.
За 30 лет в Германии Апаме смогла построить успешную карьеру и стать востребованным архитектором, учредить фонд поддержки угнетенных женщин и родить двоих детей.
В своей победной речи она рассказала о планах и обратилась к женщинам по всему миру: "Я хочу использовать известность и охват конкурса для пропаганды многообразия, поддержки сильных женщин во всех сферах жизни и прославления непоколебимой силы, которая заложена внутри каждой из нас. Я хочу призвать молодых женщин стать лучшей версией себя, развить уверенность в себе и мыслить масштабно".
Многие немцы не собираются принимать такую победу: они считают, обладательница титула не выглядит самой красивой женщиной Германии и является слишком взрослой для участия в конкурсе.
Сейчас главные критерии "Мисс Германия" - индивидуальность, вклад в развитие общества, готовность брать на себя ответственность и личные качества. Также победительницам больше не стоит ждать корону. Вместо этого у них появляется возможность получить высшее образование и выиграть денежный приз в размере 25 тысяч евро. В конкурсе отменили ограничения по возрасту (ранее в нем могли принять участие немки не старше 39-ти лет).
"Мисс Германия 2024" ломает барьеры и пересматривает стандарты красоты, принимая разнообразие общества. Теперь для конкурса важна уникальность каждого человека, таким образом организаторы хотят послать сигнал о расширении возможностей для каждого.
Основная цель "Мисс Германия" - демонстрация образцов для подражания, тех, кто смогут вдохновлять людей. По мнению учредителей мероприятия, привычные всем концепции конкурсов красоты устарели и не соответствуют потребностям общества.
"Мисс Германия 2024" бросает вызов восприятию красоты в обществе, подчеркивая важность внутренних качеств и личных достижений. Соревнования выходят за рамки внешнего вида и уделяют больше внимания интеллекту, социальному влиянию и лидерским качествам.
Далеко не все немцы оценили такую кардинальную перемену в концепции главного конкурса красоты в стране. По их мнению, для актуальных тенденций общества можно было основать новый конкурс, а не отменять многолетние традиции, полюбившиеся всем.
Несогласные с форматом шоу оставили сотни недовольных комментариев, осуждающих и победительницу Апаме Шенауэр, и организаторов конкурса, и современное общество. "Что? Это правда?", "Страна потеряна!", "Эти соревнования больше не о красоте", "Понятия не имею, в чем их суть сейчас", "Я думаю, любой может стать мисс Германией".
Немногие поддержали новые критерии выбора "Мисс Германия". Они считают, что главная женщина года должна быть не только красивой, но и иметь значимую социальную роль, бороться за благополучие общества: "Конкурс ''Мисс Германия'' - это не сексистский конкурс красоты, на котором женщины сводятся только к их внешности внешности. Этот конкурс, скорее, про женщин, которые берут на себя ответственность и выступают в качестве образца для подражания и таким образом формируют современное общество".
Анна Литвиненко
Ранее победа украинки Каролины Шиино в конкурсе "Мисс Япония" возмутила японцев. Впоследствии модель отказалась от титула.