Умер системообразующий мировой олигарх Джейкоб Ротшильд

17:37 26.02.2024

Британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет.



Как говорится в заявлении поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, фонд и поместье с глубокой скорбью сообщают о смерти предпринимателя, бизнесмена, филантропа и культурного лидера лорда Ротшильда, передает РИА "Новости". Там добавили, что Ротшильда "будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям".



