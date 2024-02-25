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По танку вдарила болванка... В ДНР гарантированно уничтожен первый Abrams
18:42 26.02.2024

видео "погорельца" тут -



В ДНР впервые уничтожен танк Abrams
Советник главы ДНР Гагин: Около Авдеевки уничтожили первый танк Abrams
Алексей Дегтярев

У Авдеевки уничтожен первый танк Abrams, задействованный украинскими военными, сообщил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
Военные сообщили об уничтожении первого Abrams у Авдеевки, это может быть машина, которую ВСУ показывали в пропагандистском ролике до освобождения ВС России этого города, сказал Гагин РИА "Новости".

По его словам, ВСУ до этого момента берегли американский танк и не выводили его на линию боевого соприкосновения.

Гагин подчеркнул, что любая иностранная техника уязвима, ее новые поставки в ВСУ "разделят участь предыдущих", их переплавят для восстановления городов Донбасса.

Ранее Forbes сообщала, что ВС России под Авдеевкой уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams.

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В зоне спецоперации (СВО) впервые уничтожили американский танк Abrams, переданный Украине от США. Это произошло в районе Авдеевки, недавно взятой под контроль российскими войсками.

Стало известно, что технику уничтожило подразделение ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат. А непосредственно танк подбил боец с позывным Рассвет, сообщили в бригаде, которая называет себя "Черные гусары".

Танк вычислили в полутора километрах от российских позиций
Военные 15-й мотострелковой Александрийской бригады вычислили M1A2 Abrams 26 февраля в селе Бердычи, что к северо-западу от Авдеевки. Он ехал по улицам Центральной и Мира на северо-восток, в сторону села Степовое. В тот момент расстояние от него до российских позиций составляло около полутора километров.

Танк заметил дрон-камикадзе "Орлан". Он поразил технику, а затем по танку выстрелили из гранатомета.

"Черные гусары" поздравили своих сослуживцев с операцией.

Поздравляем Коловрата и его парней с первым "Абрамсом"! Спокойно жжем танки

15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Командир бригады имеет ранение
Еще в мае прошлого года Александрийская бригада немного рассказала о Коловрате. В СВО он участвует с ее первых дней, а весной 2022 года получил тяжелое ранение при штурме неназванного населенного пункта, но после реабилитации вернулся в строй.

"Пехота противника при поддержке двух танков оказала ожесточенное сопротивление. В этом бою был ранен - компрессионный перелом двух позвонков. Еще этот бой запомнился героическим поступком моего подчиненного. Так получилось, что с началом боя он случайно оказался на вражеской стороне дороги. Но не растерялся и гранатами поразил две огневые точки противника", - рассказывал командир, уроженец Самарской области.

Уничтоженный Abrams мог быть танком из украинского пиар-ролика
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин подтвердил первое уничтожение Abrams в зоне спецоперации. Он также предположил, что именно этот танк мог появиться в пиар-ролике Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был опубликован до того, как Авдеевку взяли под контроль. "На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", - допустил Гагин.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Также появилось видео с уничтоженным танком. Оператор беспилотного летательного аппарата заснял стоящий в поле танк, охваченный пламенем.

Abrams впервые заметили в зоне СВО в феврале
В начале текущего месяца в зоне проведения специальной военной операции впервые заметили танк M1 Abrams. Он был запечатлен сквозь наблюдательный триплекс американской боевой машины пехоты Bradley в составе 47-й бригады ВСУ на авдеевском направлении.

Ранее эти танки, прибывшие на Украину еще осенью 2023 года, в боях не применялись, их видели только на тренировочных полигонах. Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams.

Позднее сообщалось, что их впервые заметили уже на линии фронта, к северо-западу от Авдеевки. Журналисты предполагали, что украинское командование не спешило отправлять танки в бой из-за необходимости усилить их броню для противостояния атакам российских дронов.

При этом несколькими днями ранее танкисты 21-й бригады Центрального военного округа уничтожили первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams. Бойцы из группировки "Отважные" в районе Авдеевки точным огнем подбили инженерную машину M1150 Assault Breacher.
lenta.ru

Источник - взгляд
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