|18:51 За измену Родине. Арестован рос-олигарх Антипов
18:42 По танку вдарила болванка... В ДНР гарантированно уничтожен первый Abrams
17:37 Умер системообразующий мировой олигарх Джейкоб Ротшильд
17:33 Титул "Мисс Германия" получила 39-летняя иранка - немцы возмущены
17:22 Глобальная война за главную технологию XXI века (микрочипы), - В.Ильин
16:56 Подал в отставку премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе
16:49 Палестино-израильский конфликт может добить... Египет, - Юрий Мавашев
16:40 Минск-3? Размотав гусеницы под Авдеевкой Киев сразу согласился на переговоры с Москвой, - Р.Рейнекин
16:35 Британия погружается в глубокий кризис, - В.Прохватилов
16:25 Вместо олигарха Кулибаева НОК Казахстана возглавил боксер Головкин
12:00 В историческом центре Бухары построят "этнографический туристический центр" за $470 млн
11:59 В Узбекистане преступность среди несовершеннолетних за пять лет выросла в 4,4 раза
11:55 Бунт фермеров, или "Тракторная революция", - Антун Роша
11:54 В Монголии от дзуда погибло 2,9 млн голов скота
11:51 Китайские артиллерийские комплексы удвоят оборонный потенциал Кыргызстана
11:48 У Урана и Нептуна астрономы нашли три новых спутника
11:45 Радим Валенчик: Гниль "элит". Глобальная власть на Западе вырождается
11:40 Маленькая СВО на фоне большой войны, - Ростислав Ищенко
11:39 Как абитуриенты Таджикистана без знания русского языка попадают в русские группы вузов
11:36 Трамп решил отобрать у Байдена "украинскую карту", - Муваффак Харб
10:09 Новые реалии. О расстройстве финансовых элит Запада после Авдеевки, - Н.Сорокин
09:00 Как похороны нью-йоркского трансгендера в соборе св. Патрика превратились в шабаш, - С.Худиев
08:53 Офисный ад: кризис недвижимости поставил под угрозу крупнейшие банки США
08:45 Пять сценариев третьего года СВО, - СП
08:32 "Вагнер" теперь "Африканский корпус". И он в Сахаре, - Кестер Кенн Кломега
08:29 Профессор Катасонов: Пока фронт дерется, офшоры стреляют России в спину
01:03 Глобальный джихад опять пытаются распространить на Сирию, - И.Субботин
01:01 Ашхабад меняет вектор с восточного на западный, - В.Панфилова
00:28 "Война чипов: мировая битва за критически важные технологии" Крис Миллер. Тезисы, рецензия
00:20 Екатеринбург: мигрантские войны
00:06 Конфликт России с Украиной поможет Китаю вернуть Тайвань, - В.Скосырев
00:05 ЦентрАзию халифатчики попробуют взорвать уже этим летом. Фитиль - в Фергане, - Марс Сариев
00:03 Кризис в Красном море больше всех ударил по Британии. Экономическая депрессия обретает все новые грани, - ФСК
|По танку вдарила болванка... В ДНР гарантированно уничтожен первый Abrams
18:42 26.02.2024
видео "погорельца" тут -
В ДНР впервые уничтожен танк Abrams
Советник главы ДНР Гагин: Около Авдеевки уничтожили первый танк Abrams
Алексей Дегтярев
У Авдеевки уничтожен первый танк Abrams, задействованный украинскими военными, сообщил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
Военные сообщили об уничтожении первого Abrams у Авдеевки, это может быть машина, которую ВСУ показывали в пропагандистском ролике до освобождения ВС России этого города, сказал Гагин РИА "Новости".
По его словам, ВСУ до этого момента берегли американский танк и не выводили его на линию боевого соприкосновения.
Гагин подчеркнул, что любая иностранная техника уязвима, ее новые поставки в ВСУ "разделят участь предыдущих", их переплавят для восстановления городов Донбасса.
Ранее Forbes сообщала, что ВС России под Авдеевкой уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams.
-----------------------------
В зоне спецоперации (СВО) впервые уничтожили американский танк Abrams, переданный Украине от США. Это произошло в районе Авдеевки, недавно взятой под контроль российскими войсками.
Стало известно, что технику уничтожило подразделение ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат. А непосредственно танк подбил боец с позывным Рассвет, сообщили в бригаде, которая называет себя "Черные гусары".
Танк вычислили в полутора километрах от российских позиций
Военные 15-й мотострелковой Александрийской бригады вычислили M1A2 Abrams 26 февраля в селе Бердычи, что к северо-западу от Авдеевки. Он ехал по улицам Центральной и Мира на северо-восток, в сторону села Степовое. В тот момент расстояние от него до российских позиций составляло около полутора километров.
Танк заметил дрон-камикадзе "Орлан". Он поразил технику, а затем по танку выстрелили из гранатомета.
"Черные гусары" поздравили своих сослуживцев с операцией.
Поздравляем Коловрата и его парней с первым "Абрамсом"! Спокойно жжем танки
15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Командир бригады имеет ранение
Еще в мае прошлого года Александрийская бригада немного рассказала о Коловрате. В СВО он участвует с ее первых дней, а весной 2022 года получил тяжелое ранение при штурме неназванного населенного пункта, но после реабилитации вернулся в строй.
"Пехота противника при поддержке двух танков оказала ожесточенное сопротивление. В этом бою был ранен - компрессионный перелом двух позвонков. Еще этот бой запомнился героическим поступком моего подчиненного. Так получилось, что с началом боя он случайно оказался на вражеской стороне дороги. Но не растерялся и гранатами поразил две огневые точки противника", - рассказывал командир, уроженец Самарской области.
Уничтоженный Abrams мог быть танком из украинского пиар-ролика
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин подтвердил первое уничтожение Abrams в зоне спецоперации. Он также предположил, что именно этот танк мог появиться в пиар-ролике Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был опубликован до того, как Авдеевку взяли под контроль. "На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", - допустил Гагин.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Также появилось видео с уничтоженным танком. Оператор беспилотного летательного аппарата заснял стоящий в поле танк, охваченный пламенем.
Abrams впервые заметили в зоне СВО в феврале
В начале текущего месяца в зоне проведения специальной военной операции впервые заметили танк M1 Abrams. Он был запечатлен сквозь наблюдательный триплекс американской боевой машины пехоты Bradley в составе 47-й бригады ВСУ на авдеевском направлении.
Ранее эти танки, прибывшие на Украину еще осенью 2023 года, в боях не применялись, их видели только на тренировочных полигонах. Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams.
Позднее сообщалось, что их впервые заметили уже на линии фронта, к северо-западу от Авдеевки. Журналисты предполагали, что украинское командование не спешило отправлять танки в бой из-за необходимости усилить их броню для противостояния атакам российских дронов.
При этом несколькими днями ранее танкисты 21-й бригады Центрального военного округа уничтожили первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams. Бойцы из группировки "Отважные" в районе Авдеевки точным огнем подбили инженерную машину M1150 Assault Breacher.
lenta.ru