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За измену Родине. Арестован рос-олигарх Антипов
18:51 26.02.2024

СМИ сообщили о задержании бизнесмена Антипова, источники "Ъ" это опровергают
Сегодня, 26 февраля, днем сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова. Источники "Ъ" эту информацию опровергли.

О задержании Юрия Антипова без подробностей сообщило местное издание 74.ru со ссылкой на источник на ЧЭМК. Вскоре ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Юрий Антипов задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По словам собеседника агентства, дело расследует МВД, а оперативное сопровождение обеспечивает ФСБ.

Чем известен экс-владелец ЧЭМК Юрий Антипов

Юрий Антипов занимает 170-е место в рейтинге Forbes с состоянием $700 млн. Ранее сегодня, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры передал акции трех крупных предприятий бизнесмена - ЧЭМК, "Кузнецких ферросплавов" и Серовского завода ферросплавов - в собственность государства.

В иске Генпрокуратуры от 5 февраля говорится, что все три предприятия были приватизированы незаконно - без разрешения правительства. Сейчас же, по версии истца, предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Руководство ЧЭМК утверждало, что за границей имеет дело с металлотрейдером, которому поставляет продукцию на экспорт.

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Вчера ваши, а теперь наши
Cтали известны основания, по которым Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов
Стали известны подробности иска, с помощью которого Генпрокуратура в арбитраже добивается истребования в пользу Российской Федерации трех предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). По версии надзора, проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, относящихся к ВПК, была незаконной, так как для этого требовалось разрешение правительства России. Сейчас же, полагают авторы заявления, предприятия и вовсе попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Руководство ЧЭМК рассчитывает доказать законность событий 1990-х годов, утверждая, что за границей имеет дело с металлотрейдером, которому поставляет продукцию на экспорт, а не контролером.

В иске в Арбитражный суд Свердловской области об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК (по данным холдинга, производят 90% ферросплавов в России и принадлежат АО "Компания "Эталон"" Юрия и Людмилы Антиповых) Генпрокуратура указала на противоправное "завладение" в 1990-е годы ответчиками госпредприятиями - Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом и Кузнецким заводом ферросплавов. Их активы были выведены за рубеж "с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны", говорится в имеющемся у "Ъ" иске к "Эталону", а также супругам Антиповым.

В Генпрокуратуре отмечают, что предприятия группы ЧЭМК являются крупнейшими в стране производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов. В иске уточняется, что заводы "входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу (производственно-технологический комплекс) по изготовлению систем и элементов вооружения", поэтому, согласно п. 2.2.1 Программы приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче предприятий в частную собственность "относилось исключительно к компетенции правительства Российской Федерации", и кабмин такого решения не принимал.

По информации истца, приватизация Серовского завода ферросплавов была утверждена Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который "явно действовал с превышением полномочий" и в 1993–1999 годах вместе с областным фондом имущества распределил 100% акций предприятия, "которые им не принадлежали".

То же самое нарушение, как считают в Генпрокуратуре, было допущено Челябинским областным комитетом по управлению государственным имуществом в отношении ЧЭМК, бумаги которого фонд имущества региона распределил в 1993–1994 годах, и Кузбасским филиалом по управлению госимуществом Кемеровской области в отношении "Кузнецких ферросплавов" (акции распределены в 1993–1996 годах). "Вышеуказанные обстоятельства являются основанием для истребования в пользу государства активов, незаконно выбывших во владение Антипова Ю. В. и связанных с ним лиц помимо воли собственников",- заявляют в ведомстве.

В иске также говорится, что, получив 100% акций, Юрий Антипов в феврале 2023 года оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО "Компания "Эталон"", а затем три завода, "представляющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны", и вовсе "попали под контроль резидентов недружественных государств", в частности канадско-швейцарской RFA International. Компания выступает трейдером ЧЭМК.

"Выпускаемая заводами под их контролем и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину. При этом активы предприятий Антипов Ю. В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов",- говорится в иске.

В группе ЧЭМК, в свою очередь, заявляют, что предприятия не являются частью ВПК. В холдинге отмечают, что поставляют ферросплавы металлургическим предприятиям, а уже они отправляют сталь оборонным заводам. "В 2023 году предприятия холдинга отгрузили российским металлургам около 550 тыс. тонн ферросплавов",- заявил генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский, отметив, что приоритетом является внутренний рынок и что в то же время предприятие вынуждено искать потребителей своей продукции "по всему миру", чтобы сохранить рабочие места.

В ЧЭМК сообщают, что такая же схема приватизации, как на трех заводах, использовалась "абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями", но ""ошибки" выявлены спустя 32 года только у ЧЭМК, СЗФ и КФ".

Однако, как уже сообщал "Ъ", именно нарушения при приватизации послужили основанием для удовлетворения исков Генпрокуратуры о возврате в собственность РФ таких крупных предприятий, как АО "Волжский оргсинтез" и АО "Метафракс Кемикалс", а также многих других.

Данные о попадании предприятий под контроль недружественных стран "неоднозначны", добавляют в ЧЭМК. "Ферросплавщики ведут внешнеэкономическую деятельность, поставляя свою продукцию в том числе и в США, активно взаимодействуя с западными металлотрейдерами. И точно так же поступают абсолютно все отечественные промышленники - металлурги, машиностроители и производители иной продукции, которая идет на экспорт. У современного бизнеса просто нет другого выбора",- комментируют в холдинге.

Как суд арестовал акции и имущество трех заводов группы ЧЭМК
Спорные предприятия зарегистрированы на территории Свердловской, Челябинской и Кемеровской областей. Однако иск не был направлен в челябинский арбитраж, поскольку, как говорится в заявлении, господин Антипов "имеет широкие связи с административными и правоохранительными органами, которые продолжительное время бездействуют и мер по пресечению его незаконной деятельности и деятельности его сыновей не принимали".

На прошлой неделе в рамках дела суд арестовал акции, движимое и недвижимое имущество трех заводов группы ЧЭМК. Решение по самому иску еще не принято, но, как правило, много заседаний для это и не требуется.

Артур Якушко, Челябинск; Николай Сергеев
Газета "Коммерсантъ" №26 от 13.02.2024, стр. 4

Источник - коммерсант
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