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Полумягкое прилунение. Запустившая Одиссей на Луну компания потеряла почти треть стоимостиПолумягкое прилунение. Запустившая "Одиссей" на Луну компания потеряла почти треть стоимости
21:44 26.02.2024

Фото: ожидание и реальность. Глава Intuitive Machines показывает вероятное положение спускаемого модуля на поверхности Луны. Источник изображения: NASA

Акции Intuitive Machines резко выросли на прошлой неделе и в пятницу, 23 февраля, закрылись на отметке $9,59, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Однако после того как лунный модуль перевернулся, котировки упали

Акции компании Intuitive Machines перед открытием торгов в понедельник, 26 февраля, упали более чем на 30%, до $6,30, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Как пишет Reuters, падение котировок произошло после того, как компания сообщила, что ее лунный корабль "Одиссей" перевернулся и лежит на боку.

Беспилотный посадочный модуль "Одиссей", по словам технического директора Intuitive Machines Тима Крейна, после восьмидневного полета приземлился на поверхности Луны примерно в 2 км от своей цели, кратера Малаперт А возле Южного полюса Луны. Об этом компания сообщила 23 февраля. Intuitive Machines стала первой частной компанией, совершившей посадку на Луне. Спускаемый аппарат проводит научные эксперименты для американского космического агентства NASA. Financial Times добавляет, что эта посадка означает успешное возвращение США к исследованию Луны впервые более чем за 50 лет после завершения программы "Аполлон" в 1972 году.

По данным Financial Times, спуск беспилотного посадочного модуля на Луну был трудным, поскольку посадку пришлось отложить, когда выяснилось, что дальномерные лазеры невозможно включить. Вместо этого инженеры использовали экспериментальные инструменты. Посадочный модуль был отправлен на дополнительную орбиту луны, пока производился перерасчет спуска.

Газета уточняет, что NASA заплатило Intuitive Machines $118 млн за перевозку шести научных грузов, включая приборы для наблюдения за космической погодой с Луны и радиомаяк для облегчения навигации. Компания также транспортировала шесть коммерческих посылок, в том числе мини-скульптуры художника Джеффа Кунса, камеру для записи приземления и лунный архив.

Акции Intuitive Machines, которые к началу года упали с их торгового дебюта в 2023 году с $10,03 до $2,32, резко выросли за последние недели, поскольку миссия по запуску "Одиссея" прошла все этапы запуска на ракете Falcon 9, построенной SpaceX Илона Маска. В четверг, 22 февраля, бумаги закрылись снижением на 11%, но в пятницу, 23 февраля, выросли на 15,8%, до $9,59, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Как пишет Reuters со ссылкой на данные LSEG, объем торгов бумагами Intuitive Machines в пятницу, 23 февраля, достиг $1,01 млрд, превысив рыночную капитализацию компании, составляющую $960 млн. Акции компании, которая стала публичной год назад, имеют высокую волатильность, поскольку для торговли доступно только 18% бумаг.

Источник - quote.ru
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