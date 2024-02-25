Гагаузия - на выход! Молдавия рискует получить второй неконтролируемый регион, - С.Гамова

00:00 27.02.2024

25.02.2024



Гагаузия по примеру Приднестровья созывает съезд депутатов

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Евгению Гуцул избрал башканом народ Гагаузии, но в Кишиневе об этом забыли.

В Гагаузской автономии на юге Молдавии собираются созвать съезд депутатов всех уровней по примеру Приднестровья, где такое мероприятие состоится 28 февраля. Повод один – усиливающееся давление со стороны Кишинева, практически парализующее экономику регионов. Член оргкомитета по подготовке съезда, председатель общественной организации "Гагауз халкы" ("Гагаузский народ") Иван Бургуджи сказал "НГ", что гагаузы выступают против уничтожения центральными властями автономного образования и намерены обратиться к руководству России и Турции, чтобы они стали гарантами исполнения закона об особом правовом статусе Гагаузии.



Члены оргкомитета съезда – создатели Гагаузской автономии, общественные деятели предлагают депутатам (действующим и бывшим) обсудить выполнение Республикой Молдова (РМ) своих обязательств по гарантиям полной реализации полномочий территориального образования, определенных законом "Об особом правовом статусе Гагауз Ери (Гагаузская земля)". А также определить меры по обеспечению политической и социально-экономической безопасности Гагаузии в современных условиях. Повестка должна быть утверждена Народным собранием Гагаузии.



Один из инициаторов съезда, руководитель общественной организации "Гагаух халкы" Иван Бургуджи считает необходимым, чтобы в сложившейся ситуации "Гагаузия в лице ее высших органов власти официально обратилась к президентам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с тем, чтобы Россия и Турция "стали наряду с Республикой Молдова гарантами исполнения реализации положений Закона об особом правовом статусе Гагаузии".



Политик напомнил: "Гагаузский народ реализовал свое коллективное право на самоопределение в ее высшей форме – Республики, провозгласив 19 августа 1990 года независимую Гагаузскую Республику. И до июня 1995 года – времени избрания высших органов власти и управления Гагаузской автономии – суверенитет Республики Молдова не распространялся на территорию Гагаузской Республики, которая развивалась самостоятельно. В результате всевозможных компромиссов между Гагаузской Республикой и Республикой Молдова, при активном посредничестве ОБСЕ и Республики Турция гагаузский народ согласился реализовать свои коллективные права на самоопределение в форме политической автономии – АТО Гагаузия (Гагауз Ери) в составе Республики Молдова, добровольно отказавшись от их реализации в форме провозглашенной ранее независимой Гагаузской Республики". Тогда появился закон "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)".



"Гагаузия исходила из того, что Республика Молдова будет реально выполнять принятые на себя обязательства по укреплению независимого, суверенного, нейтрального и внеблокового статуса Молдовы, а также обязательств по взаимному разграничению и делегированию прав и полномочий между Республикой Молдова и Гагаузской автономией, неукоснительно соблюдая положения норм закона об особом правовом статусе АТО. Но Молдова игнорирует и не выполняет взятые на себя обязательства", – пояснил "НГ" Иван Бургуджи.



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Гагаузия намерена сохранить свой правовой

статус.

Фото с сайта www.moldova.europalibera.orgНедавно принятый Таможенный закон лишил Гагаузию поступления налогов в бюджет, местные предприниматели стали менять место прописки.

Экс-премьер Молдавии Ион Кику заявил, что после законодательных изменений в Налоговый кодекс, внесенных правящей партией PAS, "при импорте – экономические агенты АТО Гагаузия платят НДС и акцизы (на таможне) в Государственный бюджет, при экспорте – они должны получать возмещение НДС из местного бюджета".



"Очевидно, что местный бюджет автономии не выдержит такого финансового давления – вот причина возмущения и протестов жителей гагаузского региона. Выходом из ситуации могло бы стать применение общего правила взимания и возмещения НДС по всей стране", – подчеркнул Ион Кику.



Напомним, поправки в Налоговый кодекс вступили в силу 1 ноября 2013 года. Поскольку в бюджете Гагаузии денег на возврат НДС экономическим агентам предусмотрено не было, многие представители бизнеса своих денег назад не получили и приняли логичное решение перевести юридический адрес своих предприятий за пределы Гагаузии. Как следствие, собственные доходы бюджета Гагаузии (из которого следовало бы платить бизнесу не менее чем 100 млн леев (5,5 млн долл.) ежегодно) упали из-за снижения налоговых поступлений. Таким образом уже в январе-феврале власти региона столкнулись с дефицитом средств на выплату зарплат и по местным социальным программам.



Конституционный суд (КС) 22 февраля приостановил действие поправок в Налоговый кодекс до вынесения окончательного решения.



Башкан (глава) автономии Евгения Гуцул поблагодарила Конституционный суд: "Это, пусть и временное, решение позволит нам разблокировать бюджетные процессы и произвести выплаты по ряду социальных программ, в которых остро нуждаются жители Гагаузской автономии".



Между тем Евгения Гуцул, избранная башканом автономии всенародно в апреле 2023 года, до сих пор не может исполнять свои обязанности как положено, потому что ее не признают власти Молдавии. Президент Майя Санду заявила, что Гуцул является членом преступной группировки во главе с опальным политиком Иланом Шором. Доказательств при этом предъявлено не было. Тем не менее слова президента РМ повторил на днях глава миссии Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему с башканом не встречаются послы западных стран, он заметил: "Невозможен диалог с башканом, имеющим связи с преступником". При этом он отметил, что ЕС готов продолжать диалог не только с гражданами, но и с Народным собранием автономии.



В то же время в Приднестровье готовятся к проведению съезда депутатов всех уровней уже в среду. Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил, что ситуация с безопасностью в Приднестровье остается тревожной, а Кишинев и ОБСЕ на это не реагируют.



"Нужно понимать, что с учетом активной милитаризации Молдовы, постоянных военных учений в стране, призывов к пересмотру статуса нейтралитета любые инциденты могут иметь далеко идущие последствия", – сказал Красносельский. Кроме того, он утверждает, что в условиях блокировки формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье – стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели) существует риск эскалации приднестровского конфликта. Красносельский настаивает на сохранении российских миротворческих войск в регионе.



Между тем посол Украины в Молдове Марк Шевченко отметил, что Украина считает неконструктивным нынешний формат для урегулирования приднестровского конфликта "5+2", "потому что одним из посредников в нем является Россия, а доверие к ней как к посреднику и гаранту окончательно утрачено".



"Не знаю, каким будет другой формат, это нужно будет обсуждать. Но я убежден, что он появится относительно скоро. Здесь должно сказать первое слово правительство Республики Молдова, и уже потом при участии партнеров мы найдем новую формулу", – сказал Шевченко. Он добавил, что одним из участников нового формата могла бы стать Румыния.