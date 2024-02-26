Черногория. Развалилось про-западное правительство Спаича-Милатовича

00:01 27.02.2024

Правящий тандем в Черногории распался

Президент разошелся с премьером и партией

Президент Черногории Яков Милатович подал в отставку со всех постов в правящей партии, где он был заместителем лидера - премьера Милойко Спаича. Шаг президента почти неминуемо ведет к распаду правящей коалиции и досрочным выборам, а политическая нестабильность грозит свести на нет шансы адриатической республики на ускоренную интеграцию в ЕС. По оценкам региональных экспертов, выгоду из этого может извлечь Сербия, не заинтересованная в успехе евроинтеграции Черногории и рассчитывающая усилить там свое влияние. С подробностями из Подгорицы - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.



О решении оставить все посты в правящей партии "Европа сейчас" черногорский президент Яков Милатович объявил в субботу вечером, причем не стал делать официального заявления, а сообщил об отставке в соцсетях. В качестве причины президент назвал несогласие с политикой партии, в которой был заместителем лидера - премьер-министра Милойко Спаича.



Конфликт между президентом и премьером назревал давно, несмотря на успехи их совместного политического проекта. Созданная ими летом 2022 года партия "Европа сейчас" быстро приобрела популярность после запущенной программы резкого повышения зарплат и пенсий за счет ликвидации отчислений на социальные сферы. Представитель партии Оливера Иньяц стала мэром Подгорицы, Яков Милатович победил на президентских выборах, а Милойко Спаич осенью возглавил правительство. Впрочем, изначально предполагался несколько иной расклад.



Яков Милатович стал президентом Черногории в апреле прошлого года с позиции дублера, после того как черногорский ЦИК получил уведомление из Белграда о наличии у кандидата "Европы сейчас" Милойко Спаича сербского паспорта и прописки в Сербии, из-за чего снял его кандидатуру. Складывать тогда партийные полномочия Яков Милатович не стал, несмотря на рекомендации лидера "Европы сейчас". Более того, он не только уклонился от последовавшей вскоре предвыборной кампании своей партии, которая выдвинула кандидатом в премьеры Милойко Спаича, но и, как сообщали черногорские СМИ, приложил руку к дискредитации своего соратника. А когда тот после победы "Европы сейчас" на выборах формировал правящую коалицию, добился, чтобы в нее, вопреки позиции США и ЕС, вошли партии считающегося просербским и пророссийским "Демократического фронта".



Уже тогда стали очевидны серьезные расхождения между двумя лидерами правящей партии, занимающими два ключевых государственных поста. Президент Яков Милатович, несмотря на декларируемую приверженность курсу на вступление в ЕС, реально ориентировался на соседнюю Сербию и ее лидера Александра Вучича. Премьер же Милойко Спаич исходил из абсолютного приоритета партнерства с Западом. Поэтому разрыв между ними был лишь вопросом времени.



В руководстве правящей партии восприняли решение президента без видимого сожаления. "Давно было заметно стремление Якова Милатовича подрывать работу правительства и "Европы сейчас", поэтому хорошо, что он понял необходимость покинуть партию, дабы общество не страдало из-за его личной неудовлетворенности",- заявили там.



Из этого заявления следует, что конфликт между президентом и премьером стал непреодолимым и что большинство в руководстве правящей партии - у Милойко Спаича. В создавшейся ситуации наиболее вероятным вариантом черногорские эксперты считают создание президентом собственной партии, распад нынешней правящей коалиции и досрочные парламентские выборы. Так или иначе, Черногории предстоит период политической нестабильности, которая грозит свести на нет ее шансы на ускоренную интеграцию в ЕС.



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В последнее время многие представители ЕС и США вновь заговорили о Черногории как о "лидере переговоров об евроинтеграции" и "первом среди балканских стран кандидате на вступление в Евросоюз". Для этого республике необходимо завершить к лету переговоры с ЕС по ключевым темам интеграции. Но в условиях политического кризиса это нереально.



К тому же в новом черногорском противостоянии против премьера будет наверняка играть Белград. "Яков Милатович может рассчитывать на поддержку Сербии, ее президента и их ресурсов в самой Черногории,- говорит глава балканского исследовательского центра CEMI Златко Вуйович.- Белград заинтересован в том, чтобы не допустить ускоренной интеграции Черногории в ЕС".



№33/П от 26.02.2024, стр. 6

Геннадий Сысоев