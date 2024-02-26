Власти Афганистана приглашают туркменских инвесторов, - В.Панфилова

00:08 27.02.2024

26.02.2024



Кабул и Исламабад повышают риски реализации проекта газопровода TAPI

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Ашхабаде встречают делегацию Афганистана.

В Ашхабад по приглашению главы МИД Рашида Мередова прибыла афганская делегация во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Муттаки. Она намерена решить вопрос облегчения визового режима между странами, который препятствует развитию торговли, транзита и привлечению туркменских инвестиций в Афганистан. В повестке переговоров также обсуждение финансовой составляющей проекта строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (TAPI) и линии электропередач Туркменистан–Афганистан–Пакистан (TAP), а также железной дороги, которая пройдет транзитом через Афганистан в морские порты Пакистана. Но Кабул заявил, что не признает линию Дюранда, а значит, прокладывать трубу через афганско-пакистанскую границу, легитимность которой ставится под сомнение, довольно рискованно.

Амир Хана Муттаки в поездке сопровождает внушительная делегация, в числе которой чиновники Министерства горнодобывающей промышленности, Управления железных дорог и энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat. Они, по словам представителя афганского правительства Забиуллы Муджахида, привезли в Ашхабад интересные инвестиционные предложения и совместные проекты для туркменских предпринимателей и бизнесменов. "Этот визит принесет пользу обеим странам", – заявил Забиулла Муджахид.



Поэтому основное внимание на переговорах в Ашхабаде будет уделено смягчению визового режима для бизнесменов двух стран. "Туркменистан является важной страной для Афганистана с точки зрения как торговли, так и транзита товаров. Но к сожалению, строгий визовый режим не способствует развитию отношений", – цитирует главу исполнительного совета Торгово-промышленной палаты Афганистана Мирвайса Хотаки информационный афганский ресурс TOLO news.



И как Ашхабад, так и Кабул заинтересованы в продвижении реализации региональных проектов, которые обсуждаются уже не одно десятилетие. Напомним, что президенты Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии в 2010 году подписали межгосударственное соглашение о строительстве "Трансафганского газопровода" (TAPI), который с 2015 года должен был доставлять на рынки Южной Азии 33 млрд куб. м туркменского газа в год. Но его реализация откладывалась по причине отсутствия безопасности и финансирования. Наконец в декабре 2015 года с участием глав этих государств состоялась торжественная церемония начала строительства трубопровода. Но и это не помогло. Проект остается на бумаге.



Новый импульс переговорам придали пришедшие к власти в Афганистане талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ). Буквально через два дня после захвата Кабула официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что "Талибан" заинтересован в строительстве транснационального газопровода TAPI и реализации других крупных инфраструктурных проектов в стране, сообщал ТАСС. Но два нерешенных вопроса висели над реализацией проекта как дамоклов меч – финансы и безопасность. Несмотря на то что Азиатский банк развития (АБР), который лоббировал этот проект, закрыл свой офис в Кабуле в ожидании международного признания афганской власти, переговоры по проекту возобновились.



Талибы были полны решимости самостоятельно профинансировать свой участок трубы и обеспечить его охрану. Но деньги заморожены в западных банках. Тогда Ашхабад обратился к Вашингтону с просьбой ослабить санкции в отношении Афганистана. Об этом сообщали пакистанские СМИ со ссылкой на гендиректора TAPI Pipeline Company Ltd Мухамметмырата Аманова.



Но проблему финансирования пришлось решать самостоятельно. В январе 2024 года в Кабуле на встрече главы МИД Афганистана и Туркменистана договорились, что Ашхабад предоставит Кабулу кредит на оплату расходов, а Афганистан вернет его из доходов от этого проекта. Об этом сказал журналистам руководитель стратегических исследований в МИД Афганистана Валиулла Шахин. Размер кредита не разглашается, а афганская сторона еще не определила размер своего бюджета для проекта.



"С точки зрения условий безопасности для строительства TAPI ситуация изменилась: талибы в гораздо большей степени, нежели предшествующие правительства Карзая и Гани, способны обеспечить безопасность. Хотя и далеко не идеально, конечно. Но препятствующим фактором все равно остается ситуация неопределенности в стране: нельзя совсем исключить, что заинтересованные в эскалации нестабильности в Афганистане внешние акторы – а в первую очередь это США и союзные им страны – могут инвестировать хоть в любые антиталибские группировки или террористические группы. Что, естественно, достигнутый к настоящему времени уровень безопасности существенно снизит. Такую вероятность исключать пока нельзя", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.



Конфликтная ситуация может возникнуть на пустом месте, в том числе на фоне участившихся заявлений талибов о непризнании линии Дюранда – установленной во времена Британской империи в 1893 году 2670-километровой границы между Афганистаном и Пакистаном. На днях было опубликовано заявление заместителя министра иностранных дел Афганистана Шера Мохаммада Аббаса Станикзая, который заявил, что "половина Афганистана находится по другую сторону линии Дюранда". "Эта граница была навязана народу Афганистана британцами", – цитирует Станикзая афганское агентство Ariananews. Он добавил, что линия Дюранда "никогда не будет признана Афганистаном".



"Неурегулированность афганско-пакистанской границы вряд ли может стать препятствием для реализации трансграничных проектов – газопровода, дорог и т.п. Линия Дюранда никогда официально никаким из афганских правительств, начиная с 1893 года, не признавалась. До 1995 года она была вполне легитимна, договор о проведении границы по этой временной линии между Афганистаном и британской Индией заключался на 100 лет. Сейчас представители движения талибов говорят об этой проблеме несколько чаще, чем это было при правительствах Карзая и Гани, но зачастую эта риторика является аргументацией в других проблемных вопросах: нахождение на территории Пакистана афганских беженцев, условия транспортного транзита в Афганистан из пакистанских портов и т.д. Напрашивается сравнение с проектом Трансафганской железной дороги: пакистанская сторона вместе с представителями Узбекистана и Афганистана выражает свою полную заинтересованность, ни разу не акцентировав внимание на статусе границы. Так что главным является вопрос заинтересованности сторон – это относится и к туркменским проектам", – считает Князев.



И наконец, Пакистан подтвердил свой интерес к возрождению проекта магистрального газопровода Иран–Пакистан–Индия ("Мир"). Об этом, по информации агентства SHANA, сообщил в кулуарах заседания кабмина и на пресс-конференции в Тегеране 21 февраля глава Министерства нефти Ирана Джавад Оуджи. Как ранее писала "НГ" (см. номер от 11.02.20), газовые рынки Пакистана и Индии являются зоной интересов Катара и Ирана. Катар уже давно поставляет сжиженный газ на эти рынки, а Иран только строит газопровод "Мир". Но на границе с Пакистаном строительство пару лет назад остановилось. Исламабад затягивал с подписанием соответствующего договора, а затем и вовсе заявил о закрытии проекта. Однако после выборов в парламент 8 февраля 2024 года и формирования нового правительства Пакистана переговоры с Ираном по проекту "Мир" активизировались. "Мир" является прямым конкурентом проекту TAPI, который противоречит интересам как Катара, так и Ирана. Стоит отметить, что Гурбангулы Бердымухамедов, будучи на посту президента Туркменистана, пытался договориться с руководством Катара о совместном присутствии на рынке Индии и Пакистана и даже обращался за инвестициями для строительства газопровода во время личного визита в Катар. Но безуспешно.



На момент подписания номера в печать об итогах переговоров афганского министра Амир Хана Муттаки в Ашхабаде не сообщалось.