Китайские разведчики учатся у российских, - В.Скосырев

00:10 27.02.2024

26.02.2024



США обнаружили верхушку айсберга шпионажа в Поднебесной

Владимир Скосырев



Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин ознакомился с отчетами о работе членов Политбюро, высших чиновников правительства, судебных и правоохранительных органов. А постоянный комитет парламента Китая рассматривает обновление закона о гостайне. Эксперт полагает, что Пекин опасается выступлений граждан, недовольных трудностями в экономике, а также хочет не допустить утечки информации о кадровых перестановках в верхах.



Указав, что нынешний год – год 75-летия образования КНР и ключевой период выполнения заданий 14-й пятилетки (2021–2025), Си призвал старших чиновников КПК закрепить результаты учебы в масштабе партии. Нужно углубить реформы, поддержать восстановление экономики и повысить уровень жизни людей. Но для этого нужно, чтобы чиновники и сами себя перевоспитывали.



Как видно из сообщения агентства "Синьхуа", Постоянный комитет парламента на своем заседании обсуждает новый вариант билля о государственной тайне. Речь идет, в частности, том, как соблюсти конфиденциальность при освобождении от работы высокопоставленных кадров.



Этим событиям предшествовала совершенно неожиданная публикация онлайн китайской частной фирмой, подвизающейся в сфере безопасности, документов о действиях полиции и других государственных структур. Как передает агентство АР, это целый каталог усилий хакеров и того, как ведется шпионаж как за китайскими гражданами, так и иностранцами. Полиция расследует это необычное дело.



Фирма называется I-Soon. Она предоставляла государству орудия для слежки за этническими общинами и диссидентами, где случались значительные антиправительственные выступления – в Гонконге и в тех частях северо-западного Китая, как Синьцзян-Уйгурский автономный район, где много мусульман. Два сотрудника компании I-Soon, которые связаны с Министерством госбезопасности, подтвердили, что разглашение документов действительно произошло, а также факт полицейского расследования. По мнению аналитиков, в документах не раскрыты какие-то новые инструменты слежки. Но там есть сотни страниц о контрактах, рыночных презентациях и списки клиентов и служащих компании. Джон Кондра, аналитик компании по кибер-безопасности Recorded Future, утверждает, что это самая серьезная за все времена утечка из китайской компании, занимающейся кибершпионажем.



The New York Times утверждает, что в Китае существует система найма частных хакеров. Они якобы послали закодированные послания в ключевые объекты инфраструктуры США, такие как водоснабжение, электрические сети. Это было предупреждением о том, что в случае военного столкновения между США и Китаем, скажем, из-за Тайваня, Пекин выведет из строя важнейшие объекты американской инфраструктуры.



Как бы то ни было, к кампании разоблачения происков Пекина подключился не кто иной, как директор ФБР Кристофер Рей. Он назвал хакерские операции китайцев одной из главных угроз для национальной безопасности США. Рей дополнил сведения о компании I-Soon еще одним названием. Оказывается, в хакерском деле гораздо большую роль играет китайская сеть Volt Typhoon. Причем это только верхушка айсберга китайского шпионажа.



Китайцы, по словам Рея, позже вступили на стезю хакерства, чем Россия. Китайские разведчики поэтому тщательно изучают опыт российских разведчиков.



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил: "В Компартии Китая периодически проводятся учебные мероприятия. Там выступают видные специалисты. С другой стороны, Си Цзиньпин старается восстановить некоторые институты, существовавшие ранее в КПК. Это считается возвращением к истокам. Во времена Мао члены руководства отчитывались. Понятно, что вернуться в эпоху классического китайского социализма нельзя. Но какие-то элементы ее считаются демократическими. При Си Цзиньпине часто говорят, что необходимо партию обновлять, заниматься критикой, самокритикой.



Что касается закона о гостайне, то, видимо, его обновление направлено на то, чтобы предотвратить новые утечки за рубеж и слухи о том, что делается в высших эшелонах КПК. Ведь в прошлом году большая шумиха в западных СМИ была поднята вокруг увольнения министра иностранных дел Цинь Гана и министра обороны Ли Шанфу".



Но остается неясным: шеф ФБР всерьез говорил о взаимодействии китайских и российских разведок или занимался демагогией? Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, сказал "НГ": "У России и Китая есть механизм встреч секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с китайским коллегой. В последний раз собеседником Патрушева был Ван И. Он ведь не только глава МИД, но и руководитель комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Есть еще один орган, где взаимодействуют китайская и российская разведки. Это структура в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по борьбе с терроризмом".



О проблеме хакерских атак высказалась и представитель МИД КНР Мао Нин. Она заявила, что Китай не только выступает против, но и борется со всеми формами кибератак на основе закона.