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Ташкент. Дело "Док-1 Макс": экс-глава Фармагентства осужден на 18 лет, директор Quramax - на 20 лет
00:18 27.02.2024

Суд приговорил экс-главу Агентства по развитию фармотрасли Сардора Кариева к 18 годам лишения свободы по делу о сиропе "Док-1 Макс", его заместителей - к 16 годам, а бывшего директора Quramax, гражданина Индии, - к 20 годам колонии.

Ташкентский городской суд по уголовным делам на заседании 26 февраля вынес приговор в отношении обвиняемых по делу о сиропе "Док-1 Макс", передает корреспондент "Газеты.uz".

Председательствующий судья Муса Юсупов признал бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли и Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Сардора Кариева виновным по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 186−3 Уголовного кодекса Узбекистана (производство, изготовление, приобретение, хранение…, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлекшее человеческие жертвы / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет) и пункту "а" части 2 статьи 209 Уголовного кодекса (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом). Он приговорен к 18 годам лишения свободы с лишением права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2 лет и 6 месяцев.

Такой же срок просил прокурор. Исчисление срока наказания начинается с 24 января 2023 года (дата заключения под стражу).

Его заместители Амирхон Акбар угли Азимов и Нодирбек Дильшодович Мусаев признаны виновными по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 186−3 (производство, изготовление, приобретение, хранение…, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлекшее человеческие жертвы), части 1 статьи 205 через статью 25 (покушение на злоупотребление властью или должностными полномочиями), пункту "а" части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом), пункту "г" части 2 статьи 210 УК (получение взятки по предварительному сговору группой должностных лиц) получили по 16 лет колонии с лишением права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2 лет и 6 месяцев.

Срок наказания исчисляется с 30 января и 6 января 2023 года.

Директор Quramax Medikal Рагвендра Пратар (Singh Ragvendra Pratar), гражданин Индии, приговорен к 20 годам лишения свободы. Он признан виновным по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 186−3, части 3 статьи 184 УК (уклонение от уплаты налогов или сборов, совершенное в особо крупном размере), пункту "а" части 3 статьи 211 (дача взятки в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет), по пункту "а" части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом) и части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа).

Такой же срок просил у суда гособвинитель.

marion biotech, quramax, док-1 макс, сардор кариев

Менеджер по регистрациям в Quramax Medikal Нурия Мирзаахмедова признана виновной по пунктам "а, б" части 4 статьи 186−3 через статью 28 УК (соучастие в производстве, изготовлении, приобретении, хранении…, а также нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлекшее человеческие жертвы), пунктам "а, б" части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование, совершенное повторно или опасным рецидивистом; по предварительному сговору группой лиц) и частью 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа) и приговорена к 10 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Ей запрещено покидать территорию Узбекистана, сообщать о смене места проживания и работы, временами проходить регистрацию в ОВД.

Главный бухгалтер Quramax Medikal Элер Мирзаахмедов признан виновным по части 3 статьи 184 УК (уклонение от уплаты налогов или сборов в особо крупном размере) и приговорен к 4 годам ограничения свободы.

Директор по торговле Quramax Бахтиер Камбаралиев признан виновным по части 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов, совершенное в особо крупном размере) и части 1 статьи 241 (несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном тяжком или особо тяжком преступлении) и приговорен к 4 годам и 3 месяцам ограничения свободы. С учетом вычета времени нахождения под стражей у него остается срок в 3 года 11 месяцев и 18 дней ограничения свободы.

Помощник директора, начальник регистрационного отдела Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Гульноза Салиева признана виновной по пункту "а" части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека) и приговорена к 3 годам ограничения свободы (с вычетом отбывшего срока - 1 год 10 месяцев 10 дней) с лишением права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2 лет.

Заместитель начальника регистрационного отдела Центра экспертизы и стандартизации лекарств, изделий медназначения и медтехники Шоюсуф Шодманов признан виновным по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 186−3 (производство, изготовление, приобретение, хранение…, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлекшее человеческие жертвы), части 1 статьи 205 через статью 25 (покушение на злоупотребление властью или должностными полномочиями), пункту "а" части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом), пункту "а" части 3 статьи 210 и по этой же статье через статью 28 (получение и соучастие в получении взятки в особо крупном размере) и приговорен к 16 годам и 6 месяцам колонии с лишением права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2 лет и 6 месяцев.

Главный специалист этого отдела Жахонгир Эркиний признан виновным по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 186−3 и пункту "б" части 3 статьи 212 (посредничество во взяточничестве, совершенное при получении или даче взятки в особо крупном размере) и приговорен к 5 годам ограничения свободы (с вычетом - 4 года 6 месяцев и 26 дней) с запретом работать в госорганах в сфере фармацевтики 2 года.

Директор Фармакологического комитета центра, доктор медицинских наук Саидамир Саидов признан виновным по пункту "а" части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека) и приговорен к 4 годам ограничения свободы с запретом работать на руководящих должностях в госорганах 2 года.

Специалист регистрационного отдела центра Жанибек Шамшетов, ведущие специалисты Фармакопейного комитета Алишер Джалилов и Гули Халилова признаны виновными по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 116 УК (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшие по неосторожности человеческие жертвы; иные тяжкие последствия) и приговорены к 5 годам ограничения свободы с запретом работать в госорганах в сфере фармацевтики 2 года.

Заведующая лабораторией контроля качества и стандартизации Гульчехра Болтабаева признана виновной по пункту "а" части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека) и приговорена к 3 годам ограничения свободы с лишением права работать начальницей отдела в госорганах.

Директор ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" Мирзаботир Хамдамов был оправдан по одному эпизоду пункта "а" части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом). При этом его признали виновным по части 1 статьи 205 (злоупотребление должностными полномочиями), пункту "а" части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека) и пункту "а" части 2 статьи 209 УК и приговорили к 4 годам ограничения свободы (с вычетом - 2 года 10 месяцев 1 день) с лишением права занимать руководящие должности в госорганах 2,5 года.

Руководитель органа сертификации этого научного центра Шавкат Холмурдов по аналогичным статьям получил 4 года ограничения свободы (с вычетом - 3 года 4 месяца 24 дня) с лишением права занимать руководящие должности в госорганах 2,5 года.

Руководительница отдела испытаний этого научного центра Нодира Шукуруллаева по этим же статьям оштрафована на 110 базовых расчетных величин (33 млн сумов), но суд решил снизить сумму до 17,2 млн сумов.

Заместитель директора научного центра Шерзод Абдуганиев, заместитель органа сертификации этого центра Фарход Файзиев и заместитель руководителя отдела испытаний Исломбек Мирзаекубов оправданы по пункту "а" части 2 статьи 209, но признаны виновными по части 1 статьи 205 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и получили 2 года ограничения свободы с запретом работать в госорганах в сфере фармацевтики 2 года.

Главный специалист Фармакологического комитета Ф. Талипов признан виновным по пункту "а" части 3 статьи 214 (незаконное получение служащим государственного органа, материальных ценностей или имущественной выгоды, повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления в виде получения, дачи взятки или посредничества во взяточничестве) и пункту "а" и "б" части 2 и части 3 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом; по предварительному сговору группой лиц) и (использование заведомо подложного документа) и приговорен к 3 годам и 3 месяцам ограничения свободы в колонии-поселении.

Директор компаний Origin Solution и Medreg Ф. Назаров по пункту "а" и "б" части 2 и части 3 статьи 228 УК приговорен к 3 годам исправительных работ с взысканием 20% доходов в пользу государства.

Суд в Ташкенте обязал подсудимых выплатить 75,6 млрд сумов морального ущерба семьям 68 погибших и 16 пострадавших детей, которые отравились лекарствами "Док-1 Макс" и "Амбронол". Кроме того, суд постановил взыскать в пользу государства сумму взятки Quramax, данной чиновникам.

Напомним, Ташкентский городской суд по уголовным делам начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 68 детей от приема лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech в Узбекистане, включая сироп от кашля "Док-1 Макс", с августа 2023 года. Подсудимыми проходили 23 человека (18 мужчин и 5 женщин).

Подробнее с репортажами "Газеты.uz" из зала суда, где рассматривается дело "Док-1 Макс", можно ознакомиться по ссылке.

Источник - gazeta.uz
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