Возможные поставки Еревану французского оружия могут привести к новой войне в регионе, - НГ

00:27 27.02.2024

26.02.2024

Азербайджан очертил границы переговоров с Арменией



Возможные поставки Еревану французского оружия могут привести к новой войне в регионе

Артур Аваков



Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил в понедельник, что в ближайшее время армянская и азербайджанская делегации проведут переговоры по мирному договору. Соответствующая договоренность была достигнута на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Между тем для Баку и Еревана февраль стал горячим месяцем.



В Баку утверждают, что утром 24 февраля армянские военные обстреляли населенный пункт в Кельбаджарском районе Карабаха. "Сообщаем, что с этого направления нашими подразделениями не был открыт огонь и в целях обеспечения устойчивой стабильности на условной границе не предпринималось никаких ответных действий в связи с провокацией противоположной стороны", – подчеркнули в Минобороны Азербайджана.



Вечером того же дня произошел второй инцидент, но уже возле Нахичевани.



В свою очередь, в Минобороны Армении утверждают, что утром напали азербайджанцы, а армяне не стали отвечать. Второй инцидент Ереван вовсе оставил без комментария.



Как бы там ни было, с начала февраля это уже пятый случай ведения боевых действий. Первые два случились 12 и 13 февраля. Еще одна перестрелка произошла 16 февраля. Такой интенсивности не было с сентября прошлого года.



Примечательно, что во избежание эскалации конфликта 28 января премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении, и, если не получится, заключить мирный договор. Однако в Баку не отозвались на инициативу.



"Если в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Армения близка к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, то теперь он говорит о якобы планах Баку оккупации территорий Армении и об угрозе войны. Это связано с усилением влияния Франции на него. Париж не желает мира между Арменией, Азербайджаном и Турцией", – считает руководитель азербайджанского центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу. В Азербайджане заверяют, что эти обвинения не имеют под собой оснований, зато создают напряженность в регионе и подрывают переговорный процесс.



В частности, эксперт напомнил, что в феврале Франция и Армения обменялись официальными визитами на высоком уровне. Сначала Пашиняна пригласили в Париж, не прошло и дня, как министр обороны Франции отправился в Ереван и подчеркнул, что Армения будет оснащена новой военной техникой.



"Заявление Пашиняна о том, что Армения заморозит свою деятельность в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), также является частью плана Парижа. Наверное, Пашиняну в Париже пообещали, что, если Армения выйдет из ОДКБ и избавится от российской военной базы, французский военный контингент будет размещен в Армении, и это будет гарантией безопасности Армении. Пашинян торопится. Он считает, что, если в регионе возникнет новый конфликт, Россия не защитит Армению и Азербайджан достигнет своих новых целей. В любом случае Франция не спасет Армению, никакие "гарантии" Парижа не сработают", – убежден Шахиноглу.



При этом он полагает, что возможные поставки в Армению французского оружия и рост нарушений режима прекращения огня на границе могут привести к новой войне в регионе.



Что касается перспектив участия Армении в ОДКБ, то в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены до конца прояснить позицию Еревана по вопросу участия в Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку устав этой организации не предусматривает такой статус, как "замороженное членство". "Если исходить из соответствующих документов, такого режима ("замороженное членство") де-юре просто не существует в плане ОДКБ. Будем общаться, будем выяснять", – приводит слова Пескова агентство Интерфакс.



Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян, напротив, считает, что к новой эскалации готовится Азербайджан. "В 2023-м Баку сконцентрировал все свое внимание на Карабахе. По всей видимости, в 2024-м азербайджанские власти попытаются за счет силового давления добиться от Армении подписания мирного договора, что фактически будет ее капитуляцией", – полагает Халатян.



Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов отметил: "По мере улучшения погодных условий можно ожидать увеличения количества мелких боестолкновений без применения тяжелой техники. Возможно, если Баку и Ереван начнут вновь приближаться к подписанию мирного договора или других обязывающих их документов, произойдет определенная деэскалация. Но пока мы этого не видим. В целом обе стороны конфликта находятся в высокой степени боевой готовности".



Вместе с тем кавказовед обратил внимание на то, что Баку не сваливается чисто в силовые методы решения своих проблем с Арменией. Вместо этого Азербайджан придерживается разносторонней тактики общения с Ереваном. С одной стороны, азербайджанские власти демонстрируют готовность к переговорам, а с другой – ясно дают понять, что будет, если их условия будут проигнорированы.