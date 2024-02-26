 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.02.2024
01:13  Как Таджикистан и Кыргызстан дошли до подписания "исторического соглашения" по границе?
00:51  Александр Чаусов: Ждет ли нас космическая война
00:27  Возможные поставки Еревану французского оружия могут привести к новой войне в регионе, - НГ
00:18  Ташкент. Дело "Док-1 Макс": экс-глава Фармагентства осужден на 18 лет, директор Quramax - на 20 лет
00:10  Китайские разведчики учатся у российских, - В.Скосырев
00:08  Власти Афганистана приглашают туркменских инвесторов, - В.Панфилова
00:01  Черногория. Развалилось про-западное правительство Спаича-Милатовича

00:00  Гагаузия - на выход! Молдавия рискует получить второй неконтролируемый регион, - С.Гамова
Понедельник, 26.02.2024
21:44  Полумягкое прилунение. Запустившая "Одиссей" на Луну компания потеряла треть стоимости
21:19  Президентом Венгрии стал судья Тамаш Шуйок
18:51  За измену Родине. Арестован рос-олигарх Антипов
18:42  По танку вдарила болванка... В ДНР гарантированно уничтожен первый Abrams
17:37  Умер системообразующий мировой олигарх Джейкоб Ротшильд
17:33  Титул "Мисс Германия" получила 39-летняя иранка - немцы возмущены
17:22  Глобальная война за главную технологию XXI века (микрочипы), - В.Ильин
16:56  Подал в отставку премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе
16:49  Палестино-израильский конфликт может добить... Египет, - Юрий Мавашев
16:40  Минск-3? Размотав гусеницы под Авдеевкой Киев сразу согласился на переговоры с Москвой, - Р.Рейнекин
16:35  Британия погружается в глубокий кризис, - В.Прохватилов
16:25  Вместо олигарха Кулибаева НОК Казахстана возглавил боксер Головкин
12:00  В историческом центре Бухары построят "этнографический туристический центр" за $470 млн
11:59  В Узбекистане преступность среди несовершеннолетних за пять лет выросла в 4,4 раза
11:55  Бунт фермеров, или "Тракторная революция", - Антун Роша
11:54  В Монголии от дзуда погибло 2,9 млн голов скота
11:51  Китайские артиллерийские комплексы удвоят оборонный потенциал Кыргызстана
11:48  У Урана и Нептуна астрономы нашли три новых спутника
11:45  Радим Валенчик: Гниль "элит". Глобальная власть на Западе вырождается
11:40  Маленькая СВО на фоне большой войны, - Ростислав Ищенко
11:39  Как абитуриенты Таджикистана без знания русского языка попадают в русские группы вузов
11:36  Трамп решил отобрать у Байдена "украинскую карту", - Муваффак Харб
10:09  Новые реалии. О расстройстве финансовых элит Запада после Авдеевки, - Н.Сорокин
09:00  Как похороны нью-йоркского трансгендера в соборе св. Патрика превратились в шабаш, - С.Худиев
08:53  Офисный ад: кризис недвижимости поставил под угрозу крупнейшие банки США
08:45  Пять сценариев третьего года СВО, - СП
08:32  "Вагнер" теперь "Африканский корпус". И он в Сахаре, - Кестер Кенн Кломега
08:29  Профессор Катасонов: Пока фронт дерется, офшоры стреляют России в спину
01:03  Глобальный джихад опять пытаются распространить на Сирию, - И.Субботин
01:01  Ашхабад меняет вектор с восточного на западный, - В.Панфилова
00:28  "Война чипов: мировая битва за критически важные технологии" Крис Миллер. Тезисы, рецензия
00:20  Екатеринбург: мигрантские войны
00:06  Конфликт России с Украиной поможет Китаю вернуть Тайвань, - В.Скосырев
00:05  ЦентрАзию халифатчики попробуют взорвать уже этим летом. Фитиль - в Фергане, - Марс Сариев
00:03  Кризис в Красном море больше всех ударил по Британии. Экономическая депрессия обретает все новые грани, - ФСК
Воскресенье, 25.02.2024
19:04  Донбасс: китайский военкор общается с японскими добровольцами, воюющими на стороне России (видео)
19:02  Игры Будущего: отвечая на вызовы, внутренние и внешние
16:47  До создания (рождения) первого робота-гуманоида остались считанные месяцы
16:06  В автокатастрофе погиб "хлебный король" Караганды Петр Васильченко
15:31  Михаил Делягин: Минфин России - это абсолютно вредительская организация...
14:38  Игорь Караулов: От фронта исходит свет совести
14:18  Миграционные процессы на евразийском пространстве: восстановление доковидных показателей?
14:13  "Аномалий не видим", - главный Казсейсмолог успокаивает алматинцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Возможные поставки Еревану французского оружия могут привести к новой войне в регионе, - НГ
00:27 27.02.2024

26.02.2024
Азербайджан очертил границы переговоров с Арменией

Возможные поставки Еревану французского оружия могут привести к новой войне в регионе
Артур Аваков

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил в понедельник, что в ближайшее время армянская и азербайджанская делегации проведут переговоры по мирному договору. Соответствующая договоренность была достигнута на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Между тем для Баку и Еревана февраль стал горячим месяцем.

В Баку утверждают, что утром 24 февраля армянские военные обстреляли населенный пункт в Кельбаджарском районе Карабаха. "Сообщаем, что с этого направления нашими подразделениями не был открыт огонь и в целях обеспечения устойчивой стабильности на условной границе не предпринималось никаких ответных действий в связи с провокацией противоположной стороны", – подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Вечером того же дня произошел второй инцидент, но уже возле Нахичевани.

В свою очередь, в Минобороны Армении утверждают, что утром напали азербайджанцы, а армяне не стали отвечать. Второй инцидент Ереван вовсе оставил без комментария.

Как бы там ни было, с начала февраля это уже пятый случай ведения боевых действий. Первые два случились 12 и 13 февраля. Еще одна перестрелка произошла 16 февраля. Такой интенсивности не было с сентября прошлого года.

Примечательно, что во избежание эскалации конфликта 28 января премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении, и, если не получится, заключить мирный договор. Однако в Баку не отозвались на инициативу.

"Если в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Армения близка к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, то теперь он говорит о якобы планах Баку оккупации территорий Армении и об угрозе войны. Это связано с усилением влияния Франции на него. Париж не желает мира между Арменией, Азербайджаном и Турцией", – считает руководитель азербайджанского центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу. В Азербайджане заверяют, что эти обвинения не имеют под собой оснований, зато создают напряженность в регионе и подрывают переговорный процесс.

В частности, эксперт напомнил, что в феврале Франция и Армения обменялись официальными визитами на высоком уровне. Сначала Пашиняна пригласили в Париж, не прошло и дня, как министр обороны Франции отправился в Ереван и подчеркнул, что Армения будет оснащена новой военной техникой.

"Заявление Пашиняна о том, что Армения заморозит свою деятельность в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), также является частью плана Парижа. Наверное, Пашиняну в Париже пообещали, что, если Армения выйдет из ОДКБ и избавится от российской военной базы, французский военный контингент будет размещен в Армении, и это будет гарантией безопасности Армении. Пашинян торопится. Он считает, что, если в регионе возникнет новый конфликт, Россия не защитит Армению и Азербайджан достигнет своих новых целей. В любом случае Франция не спасет Армению, никакие "гарантии" Парижа не сработают", – убежден Шахиноглу.

При этом он полагает, что возможные поставки в Армению французского оружия и рост нарушений режима прекращения огня на границе могут привести к новой войне в регионе.

Что касается перспектив участия Армении в ОДКБ, то в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены до конца прояснить позицию Еревана по вопросу участия в Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку устав этой организации не предусматривает такой статус, как "замороженное членство". "Если исходить из соответствующих документов, такого режима ("замороженное членство") де-юре просто не существует в плане ОДКБ. Будем общаться, будем выяснять", – приводит слова Пескова агентство Интерфакс.

Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян, напротив, считает, что к новой эскалации готовится Азербайджан. "В 2023-м Баку сконцентрировал все свое внимание на Карабахе. По всей видимости, в 2024-м азербайджанские власти попытаются за счет силового давления добиться от Армении подписания мирного договора, что фактически будет ее капитуляцией", – полагает Халатян.

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов отметил: "По мере улучшения погодных условий можно ожидать увеличения количества мелких боестолкновений без применения тяжелой техники. Возможно, если Баку и Ереван начнут вновь приближаться к подписанию мирного договора или других обязывающих их документов, произойдет определенная деэскалация. Но пока мы этого не видим. В целом обе стороны конфликта находятся в высокой степени боевой готовности".

Вместе с тем кавказовед обратил внимание на то, что Баку не сваливается чисто в силовые методы решения своих проблем с Арменией. Вместо этого Азербайджан придерживается разносторонней тактики общения с Ереваном. С одной стороны, азербайджанские власти демонстрируют готовность к переговорам, а с другой – ясно дают понять, что будет, если их условия будут проигнорированы.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708982820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2024 года №481.
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин
- Спикер Мажилиса принял посла Китайской Народной Республики
- Олжас Бектенов проверил темпы модернизации ТЭЦ и ознакомился с решением проблем с дефицитом воды в ЗКО
- "Это не нефтяники и не забастовка". Политолог о ситуации в Мангистау
- Мажилис рассмотрит законопроект, направленный на развитие науки
- Промышленность, логистика и АПК
- С. Жумангарин: Перспективы развития Мангистау – в логистике
- О снижении базовой ставки до 14,75%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  