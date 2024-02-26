Александр Чаусов: Ждет ли нас космическая война

00:51 27.02.2024 26 ФЕВРАЛЯ 2024,



Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши "западные партнеры" не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.



Александр Чаусов

кандидат исторических наук, публицист



С 15 февраля этого года в американских высоких кабинетах и СМИ активно обсуждается новая "русская угроза", теперь космическая. Председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер провел с представителями Конгресса закрытое совещание, где, судя по утекшим данным, рассказал, что Россия планирует вывести на околоземную орбиту спутник с ядерной ракетой. Обсуждение продолжается до сих пор, и вот уже The New York Times пишет о том, что "американские спецслужбы сообщили своим ближайшим европейским союзникам, что если Россия собирается запустить ядерное оружие на орбиту, то она, вероятно, сделает это в этом году – но вместо этого она может запустить на орбиту безобидную "пустышку" боеголовки".



Понятным образом, и президент России Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу все эти инсинуации отметают и заявляют о том, что наша страна продолжает соблюдать "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" от 1967 года. В котором черным по белому написано:



"Государства–участники Договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом".



Ни Россия, ни США это соглашение не денонсировали и из него не выходили. Как и другие 110 стран, которыми этот Договор был ратифицирован. Поэтому возникает вопрос: почему сейчас Вашингтон решил обвинить Москву в коварных космических планах, как на практике обстоят дела в этой сфере и почему, в конце концов, речь идет именно о ядерной бомбе?



Начать стоит с истории. Мирный космос, как было сказано, на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши "западные партнеры" не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы "обойти".



Началось все 23 марта 1983 года, когда президент США Рональд Рейган объявил о старте "Стратегической оборонной инициативы", она же программа "Звездные войны". Программа эта официально предполагала долгосрочный комплекс действий (научных, технических, оборонных, бюрократических), направленный на появление полноценной системы обороны США на космических платформах. Инициативу подхватило тогдашнее руководство НАТО. Особенно заинтересованными выглядели британцы. И что характерно, именно бывший директор Центра правительственной связи Великобритании Дэвид Оманд впоследствии рассказывал, что "Звездные войны" били не в космос, а в бюджет СССР, чтобы вынудить Советский Союз начать тратить огромные средства на оборонные космические проекты, тем самым хороня свою экономику. Однако от идей "космической обороны" Штаты не отказались даже после краха Советского Союза. Просто работать стали значительно тоньше.



В 1999-м в США начали строить беспилотный космический аппарат Boeing X-37, который в 2006-2007 годах успешно прошел испытания. Официально – это лабораторная платформа для перспективных исследований, а также перевозчик относительно небольших грузов. Однако из ведения НАСА разработка и испытания данного БПЛА перешли под крыло ВВС США. А это ведомство самым загадочным образом о полном функционале аппарата и о том, как оно планирует его использовать – молчит.



В 2006 году, то есть во время первых успешных испытаний, в Вашингтоне обновляется и дополняется такой интересный документ, как "Национальная космическая политика США". В документе этом появляются следующие пункты: "Соединенные Штаты привержены принципу исследования и использования космического пространства всеми нациями в мирных целях и в интересах всего человечества. В соответствии с этим принципом "мирные цели" предполагают возможность для США осуществлять действия, связанные с обороной и разведкой для обеспечения своих национальных интересов.



Соединенные Штаты не признают претензий любого государства на распространение его суверенитета на космическое пространство, небесные тела или их часть и не признают любые ограничения фундаментального права Соединенных Штатов осуществлять деятельность и получать информацию в космосе". То есть тут прямым текстом написано, что Штаты в случае чего оставляют за собой право "жахнуть" в космосе, но другим такого права не дают.



А теперь снова вспоминаем про Boeing X-37, который, по мнению многих ученых, может быть не только "научной лабораторией", но и нести на своем борту от трех до шести ядерных боеголовок. Да и в целом этот аппарат запросто может быть оснащен самым разным оружием, которое, к примеру, позволит уничтожать неугодные Штатам спутники. В начале нулевых такие кульбиты Вашингтона очень напрягли мировое сообщество. Первым отреагировал Китай в 2007 году, когда сбил ракетой свой собственный спутник, показав эффективность наземных средств обороны против космических объектов. В 2008 году такую же операцию проделали и Штаты. По факту мировая гонка космических вооружений началась.



Здесь стоит сделать паузу и сказать пару слов о том, зачем выводить на околоземную орбиту именно ядерное оружие. Как показали в 1962 году испытания Starfish Prime, инициированные, естественно, США, самый главный поражающий эффект от ядерного взрыва в космическом пространстве – это мощнейший электромагнитный импульс, который вырубает электроприборы даже на Земле. Но тогда, в начале 60-х, такой проект показался Вашингтону слишком дорогим и не слишком эффективным.



Сейчас времена изменились и на околоземной орбите множество самых разных спутников, разведывательных в том числе, в которых после такого импульса попросту выгорит вся электронная начинка. И не стоит забывать, что из космоса ракету можно запустить и на земную поверхность, а сбить эту "смерть с небес" будет значительно сложнее.



Есть мнение, что в Вашингтоне и Пентагоне все эти нюансы учли и взвесили, инициировав тихую, постепенную, но планомерную милитаризацию космического пространства. В 2018 году о том, что неплохо бы реанимировать рейгановские "Звездные войны", публично заявил тогдашний американский президент Дональд Трамп. Мотивируя это нуждами обороны и нарастающей внешней угрозой.



Примерно тогда же, явно не случайно, британское "желтое" издание Daily Mail шокирует публику материалом о том, что Россия запускает целую боевую спутниковую группировку, оснащенную лазерами. И конечно же, западному миру срочно необходимо наращивать оборонный потенциал в околоземном пространстве.



В 2020 году все эти заявления Трампа и панические статьи в таблоидах внезапно вылились во вполне серьезный международный документ под названием "Соглашения Артемиды", созданный все там же в США, к которому присоединилось 30 государств. Этот договор ввел понятие "зон безопасности" в космосе, в которых "будет осуществляться координация и защита от внешних угроз". То есть снова прямым текстом было прописано, что Вашингтон будет пользоваться вооружениями в космическом пространстве, если посчитает нужным.



В 2021 году Россия решила наглядно показать, что она думает по этому поводу, и сбила ракетой свой собственный устаревший спутник. Договор о космосе этими действиями нарушен не был, поскольку ракета летела с Земли. Понятно, что по факту мы, как ранее США и КНР, "обошли" пункты космического соглашения и демонстративно "жахнули". Но давайте говорить прямо – не Россия начала эту гонку.



После этого успешного пуска и сбитого спутника "Целина-Д" разговоры о "космических угрозах", которые нужно срочно предотвращать, на Западе как-то сами собой затихли. Но вот в 2024 году они вернулись вновь.



Есть ряд версий того, что стоит за нынешними разговорами о "ядерной космической угрозе". Первая – это попытка, как и в 1983 году, подорвать экономику России тратами на космическое оружие. Но верится в это с трудом. Потому что в Белом доме, какая бы риторика оттуда не следовала, должны понимать, что Москва никогда не предпринимает превентивных агрессивных действий. Россия всегда лишь отвечает на угрозы. Да, иногда асимметрично и практически всегда неприятно, но отвечает. То есть сначала в расходы придется залезать именно США, чтобы эта угроза безопасности из космоса материализовалась.



Вторая версия весьма оригинальная – это наша осознанная "утечка", чтобы Штаты серьезно "заморочились" и потратились на глобальный космический проект, потому что с бюджетными деньгами у них и так все не очень хорошо. То есть та же история про экономику, но только в зеркальном отражении, где хитрым манипулятором выступает уже Россия.



Третий вариант – это действительно серьезное намерение Вашингтона выйти из "Договора о космосе", инициировать "Звездные войны" и попытаться вернуть доминирующее положение в мире через занесенный над всей планетой ядерный дамоклов меч. Риторика о том, что "это Россия начала первая, а мы только превентивно обороняемся", в эту версию укладывается как нельзя лучше – потому что очень уж характерна для Штатов. Тут можно даже не Россию вспомнить, а вторжение американцев в Ирак из опасения того, что там тонны химического оружия, которого в итоге не оказалось.



И в этом случае нас ждет действительно новая эпоха освоения космоса. Источник - взгляд

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