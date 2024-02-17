Как Таджикистан и Кыргызстан дошли до подписания "исторического соглашения" по границе?

01:13 27.02.2024 За шаг до... Как Таджикистан и Кыргызстан дошли до подписания "исторического соглашения"?



О том, что стало движущим фактором этого процесса и как стороны смогли положить конец вооруженным конфликтам.



За прошедшее чуть более года время Таджикистану и Кыргызстану удалось приблизиться к окончательному урегулированию пограничного спора и подписанию соглашения больше, чем за все предыдущие годы.



Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 16 февраля на пресс-конференции заявил, что точная дата подписания соглашения между двух стран неизвестна, но "обе стороны заинтересованы, чтобы это произошло как можно скорее".



Рабочие делегации двух стран практически каждую неделю отчитываются о встречах, договоренностях и описаниях определенного участка линии границы.



Сейчас уже говорится о времени подписания окончательного соглашения. Эксперты подчеркивают, что традиционные дружеские отношения, недавнее общее прошлое и взаимные интересы заставили две страны приложить за этот время больше усилий для разрешения спора.



Время подписания приближается



Последняя обнадеживающая новость для двух стран, особенно для жителей приграничных районов, прозвучала в начале февраля в Душанбе. После встречи президента Эмомали Рахмона с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым пресс-служба главы Таджикистана написала, что "за последние четыре месяца стороны согласовали проектное и рабочее описание около 196 километров государственной границы и на сегодняшний день определили около 90% линии ее прохождения (от общей протяженности границы - прим. редакции)".



С учетом того, что общая протяженность таджикско-кыргызской границы составляет около 980 километров, можно сделать вывод: осталось согласовать около 100 километров границы.



До последнего вооруженного конфликта в сентябре 2022 года спорными считались более 300 километров границы.



О скором подписании соглашения по границе говорил и президент Кыргызстана Садыр Жапаров: 11 декабря 2023 года он заявил, что решение вопросов, связанных с государственной границей Таджикистана и Кыргызстана, находится на стадии завершения и, вероятно, окончательно решатся весной 2024 года.



О том, что соглашение может быть подписано в марте текущего года, 10 января 2024 года сказал и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после переговоров с Эмомали Рахмоном.



Руководители правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации границы, главы комитетов национальной безопасности Таджикистана и Кыргызстана - Саймумин Ятимов и Камчибек Ташиев - в ходе последних нескольких встреч заявляли, что "достигли принципиальной договоренности и сделали очень большой шаг вперед".



А еще полтора года назад Таджикистан и Кыргызстан обвиняли друг друга в "стрельбе из всех имеющихся в их распоряжении видов оружия".



Так как же сторонам удалось завершить вооруженный конфликт с многочисленными жертвами, вернуться к мирному переговорному процессу и оказаться на пороге подписания окончательного соглашения по границе?



100 лет спора



Пограничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном является наследием времен Советского Союза. Его фундамент был заложен 100 лет назад, в 1924 году, после размежевания Центральной Азии на отдельные государства.



"С тех пор наши споры не прекращаются. Во времена СССР работали паритетные комиссии. И когда они уже почти закончили работу, Союз распался. То есть вопрос тогда не решился, и теперь он с каждым разом усугубляется", − говорит директор кыргызского географического общества, профессор Саламат Аламанов.



Неопределенность линии границы вызывала конфликты между жителями приграничных территорий и в советское время - в 1974, 1982, 1989 годах.



В современной истории первые переговоры между Кыргызстаном и Таджикистаном по вопросу границ состоялись в Бишкеке в конце 2002 года. В 2003 году переговоры прошли в Душанбе. В обоих случаях сторонам не удалось согласовать базовый документ, определяющий линию границы, и встречи завершились безрезультатно.



"Таджикистан в основном опирается на документы 1925-1927 годов, которые до сих пор считаются единственными утвержденными нормативно-правовыми документами (по действующему на тот момент законодательству) и именно из них берут свое начало нынешние границы двух стран. Кыргызстан же не признавал этот документ и по отношению к различным участкам использовал разного рода документы. В частности, основывался на Алматинской декларации декабря 1991 года и документах 1959 и 1989 годов", - говорит таджикский политолог Шерали Ризоен.



В последующие годы были предприняты попытки продолжить переговоры и разрешить пограничный спор. Рабочие группы двух стран даже достигли соглашения по отдельным участкам границы, в том числе в 2009 году по аренде на 49 лет 275-метрового участка дороги Баткен - Исфана, который проходит по территории Таджикистана. Также было подписано несколько соглашений о предоставлении прямой дороги к джамоату Ворух. Однако по разным причинам положения этих решений не были соблюдены.



Рост напряженности и кровавые конфликты



Отсутствие четкой линии границы привело к продолжению приграничных конфликтов в последующие годы: они переросли от "ссор между жителями приграничных сел" до перестрелок между пограничниками.



В 2014 году в очередном конфликте участвовали военные двух стран, и впервые было применено тяжелое вооружение, что привело к гибели людей.



В 2019 году также произошел вооруженный конфликт между военными двух стран, в результате которого погибли люди с обеих сторон. Тогда обе стороны создали совместную следственную группу и возбудили уголовное дело, однако это не предотвратило повторения подобных конфликтов.



Тогда на приграничной территории возле сел Аксай и Ворух встретились президент Эмомали Рахмон и тогдашний глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, но и это не смогло поспособствовать окончательному урегулированию спора и прекращению вооруженных конфликтов.



Большинство конфликтов происходило из-за водных и земельных ресурсов, после которых каждый раз стороны встречались и вели переговоры, но результатов не было.



В 2020 году президентом Кыргызстана стал Садыр Жапаров, а главой ГКНБ Кыргызстана - Камчыбек Ташиев, которые аннулировали все заключенные к тому моменту договоренности и обвинили в безответственности подписавших эти соглашения людей.



Пиком напряженности между двумя странами можно назвать конфликт апреля 2021 года и сентября 2022 года. В этих двух конфликтах с обеих сторон погибло более 100 человек - как военных, так и мирных жителей. Точное число погибших и раненых до сих пор неизвестно.



Обе стороны обвинили друг друга в использовании "всех имеющихся в их распоряжении видов оружия".



Самыми губительными оказались вооруженные конфликты в апреле-мае 2021 и в сентябре 2022 годов. По официальным данным, при первом конфликте с таджикской стороны погибло 19 человек, с кыргызской – 36.



Второй конфликт, как сообщалось официально, унес жизни 41 гражданина Таджикистана и 63 граждан Кыргызстана.



Но аналитики говорят, что убитых могло быть значительно больше. Особенно в ходе конфликта от 14-17 сентября 2022 года. В октябре 2022 года на сайте МИД Таджикистана "промелькнули" данные о 59 погибших граждан страны, но потом пропали. А "Радио Озоди", проводившее собственное расследование, опубликовало поименный список 83 погибших с таджикской стороны.



Существует ли в Кыргызстане помимо официальной статистики какие-то другие данные о человеческих потерях, нам не известно.



Начало нового этапа



В этих условиях 16 сентября 2022 года президенты двух стран Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров, находившиеся в Самарканде (Узбекистан), встретились и договорились, что "дадут указание соответствующим органам прекратить огонь и отвести войска с линии конфликта".



"На месте происшествия будут работать главы госкомитетов национальной безопасности двух стран - Саймумин Ятимов и Камчыбек Ташиев, а также будет создана специальная комиссия для расследования ситуации и причин конфликта", - говорилось в сообщении об этой встрече.



Спустя три дня, 19 сентября 2022 года, состоялась встреча Саймумина Ятимова и Камчыбека Ташиева, в ходе которой был подписан протокол о возвращении дополнительных военных сил и техники в места постоянной дислокации и принятии мер по обеспечению безопасности жителей.



"Строгое выполнение положений подписанных документов является обязательным для обеих сторон", - подчеркивалось в документе.



Фактически конфликт завершился, хотя словесная перепалка продолжалась и достигла уровня ООН.



После этого переговоры по границе состоялись 13 октября в Астане, в которых принял участие и глава России. Встреча прошла за закрытыми дверями и подробности СМИ не известны.



Однако, спустя месяц после этой встречи, 14 ноября 2022 года, председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев впервые приехал в Душанбе и встретился с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым. Подробности встречи также не были разглашены, лишь был упомянут один момент: "Встреча прошла в атмосфере дружбы и хорошего взаимопонимания".



Сам Ташиев после встречи сказал: "Если раньше каждый отстаивал свое мнение, то теперь мы находим общий язык. Готовы на уступки. Предлагаем им взять один участок земли, а нам отдать другой".



Затем заседания совместной межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы стали проводить чаще и после каждого заседания стали чаще появляться сообщения о согласовании и описании определенного участка спорной линии границы. Заседания проводятся поочередно в обеих странах и в большинстве случаев детали переговоров не разглашаются.



В частности, на одном из заседаний этой комиссии, которое прошло 2 октября 2023 года в Баткене, стороны подписали Протокол № 44, однако его содержание осталось неясным.



В видео по этой встрече Саймумин Ятимов сообщил, что стороны подписали Протокол № 44 и "реализация этого протокола решит все вопросы и проблемы, которые ранее становились причиной конфликта на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана".



"Со всей ответственностью заявляю, что подписание и реализация протокола – это воля лидеров обеих республик", - сказал он.



Камчыбек Ташиев также назвал подписание документа способом решения пограничной проблемы и подчеркнул, что "протокол является основой решения любой пограничной проблемы".



"Даст Бог, в ближайшее время примем окончательное решение по определению всей линии государственной границы", - сказал он.



Главный фактор продвижения переговоров



Эксперты же по пограничным вопросам сейчас размышляют о том, что стало движущим фактором этого процесса, о том, как стороны смогли положить конец вооруженному конфликту с множественными жертвами, вернуться к мирным переговорам и оказаться в преддверии подписания соглашения по границе.



Эксперт по региональным вопросам из Таджикистана Косими Бекмухаммад считает, что Таджикистан и Кыргызстан традиционно имели дружеские отношения, которые в первую очередь, исходят из их общего прошлого в советской системе.



"Даже после обретения независимости Душанбе и Бишкек имели общие или взаимные интересы в геополитических, экономических, коммерческих, транспортных сферах, в использовании природных ресурсов, особенно водных и энергетических источников", - говорит он.



По мнению этого эксперта, у двух стран общие взгляды на решение региональных и международных вопросов, поэтому обе стороны не могли игнорировать все это в долгосрочной перспективе.



"У политической элиты соседней страны возросло понимание того факта, что использование приграничного конфликта для повышения своей популярности среди населения не будет эффективным. Так как приграничные конфликты опустошают бюджет страны и беспокоят общество. К счастью, за последние год-два кыргызские власти смогли уменьшить зависимость от мнения и позиции жителей приграничных территорий относительно способа разрешения споров. И это также оказало положительное влияние на переговорный процесс", - говорит Косими Бекмухаммад.



Он также считает очень важным то, что нынешнее руководство Кыргызстана смогло предотвратить вмешательство заинтересованных внутренних кругов в процесс пограничных переговоров, чтобы они не могли злоупотреблять ими.



"Поэтому и нет теперь практически подробной информации и деталей переговоров по пограничным вопросам", - отметил эксперт. Источник - Азия-Плюс

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