В Киргизии реорганизован институт "судов аксакалов" - права урезаны, полный контроль местной власти

06:59 27.02.2024

ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ ПОДПИСАЛ НОВЫЙ ЗАКОН О СУДАХ АКСАКАЛОВ

Президент Киргизии подписал новый закон о судах аксакалов

Ранее работу судов аксакалов (или старейшин) регулировал документ от 2002 года. Бишкек обновил правовые нормы после принятия в 2021 году новой Конституции. В ней судам аксакалов посвящена отдельная статья.



Проект обновленного закона представили в парламенте в сентябре 2023 года. Предложенные нововведения включали:



- утверждение состава суда руководителем исполнительного органа местного самоуправления. До этого членов судов избирали местные кенеши;



- регистрацию судов в мэрии и айыл окмоту (сельской управе). До этого суды также регистрировали кенеши;



- изменение компетенций. Закон 2002 года позволял судам старейшин налагать денежные штрафы, которые зачислялись в местный бюджет. Законопроект предлагал лишить аксакалов этого права.



Тем не менее старейшины смогли бы рассматривать материалы, направляемые органами местного самоуправления. Закон 2002 года позволял судам аксакалов рассматривать материалы от судов, прокуроров и правоохранительных органов, а также от обратившихся для решения споров граждан.



Кроме того, в законопроекте была четко прописана функция судов аксакалов - рассматривать дела с целью медиации и вынесения справедливых решений, соответствующих закону.